Конте не может гарантировать, что Азар останется в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не смог пообещать, что полузащитник Эден Азар все еще будет выступать за "синих" в следующем сезоне.

Этот сезон является самым результативным для Азара за все время его выступлений в Премьер-Лиге — Эден забил 15 голов, что помогает "Челси" уверенно удерживать лидерство в таблице.



Меж тем, в прессе вновь появились слухи, связывающие 26-летнего бельгийца с переходом в "Реал". Конте считает, что в этом отношении повода для беспокойства нет, но не может дать каких-либо гарантий относительно будущего Азара.



"Думаю, это невозможно, чтобы я взял на себя такую ответственность и попытался что-либо гарантировать. Не только в отношении Азара, но и любого другого игрока".



"В этой ситуации последнее слово за клубом. Я могу выразить свое мнение насчет этой ситуации, но последнее слово всегда за клубом. И я думаю, это правильно".



"Я не думаю, что клуб помышляет о продаже Эдена, потому что считаю, мы должны улучшать команду, укреплять команду. Но также вы знаете, что в футболе имеет значение воля самого игрока".



"Думаю, Эден очень счастлив остаться в "Челси". Я могу сказать это, но я не могу видеть будущее. Думаю, в футболе может случиться всякое. Не только с Эденом, но и с абсолютно любым игроком", — цитирует Конте Sky Sports.