35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 29 апреля пятью поединками стартует 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САНДЕРЛЕНД — БОРНМУТ 17:00



Уже в этот день "Сандерленд" может оформить вылет из Премьер-Лиги — если проиграет сам, а "Халл" избежит поражения в противостоянии с "Саутгемптоном"."Коты" лишь могут отсрочить неизбежное, однако "Борнмут" настроен реабилитироваться за домашнее поражение от "Сандерленда" ранее в этом сезоне и хочет поскорее достичь рубежа в 40 очков. В девяти предыдущих встречах соперников "вишенки" одержали только одну победу.



"Сандерленду" предстоит оценить состояние Джейсона Денайера, Ли Каттермола, Даррона Гибсона и Джека Родуэлла. Себастьян Ларссон все еще дисквалифицирован.



У полузащитника "Борнмута" Дэна Гослинга травма икроножной мышцы, но остальные игроки в порядке.



ВЕСТ БРОМВИЧ — ЛЕСТЕР 17:00 Онлайн-трансляция



Наставник "Лестера" Крейг Шекспир навестит клуб, за который он провел более 100 матчей в качестве игрока и поработал на различных тренерских ролях — в том числе в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера в одном матче. "Вест Бромвич" заметно сбавил обороты, потерпев три поражения подряд и не забивая уже в четырех поединках Премьер-Лиги кряду. "Лисы" тоже переживают спад, набрав лишь очков трех последних матчах, но расслабляться им еще рано. "Лестер" выиграл пять из семи последних встреч с "дроздами" на "Хоторнс".



В лазарет "Вест Бромвича" угодили Мэтт Филлипс и Хэл Робсон-Кану.



"Лестер" все еще вынужден обходиться без своего капитана Уэса Моргана, но Ислам Слимани уже залечил пах.



СТОУК — ВЕСТ ХЭМ 17:00



Пять поражений в шести последних матчах поставили под вопрос шансы "Стоука" четвертый сезон кряду завершить в верхней половины таблицы Премьер-Лиги. В случае победы "Вест Хэм" не только обойдет своего соперника, но и фактически обезопасит себя от вылета. При Марке Хьюзе "гончары" еще ни разу не проиграли "молотобойцам" в рамках Премьер-Лиги — три победы и четыре ничьи, но четыре из пяти последних встреч завершились миром.



Нападающий "Стоука" Джонатан Уолтерс надеется оправиться после травмы колена. Джек Бутланд должен сохранить место в воротах после своего первого матча за 13 последних месяцев.



Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл продолжает лечиться, но Сэм Байрам и Марк Нобл свои проблемы со здоровьем уже решили. Еще несколько игроков находятся под вопросом.



САУТГЕМПТОН — ХАЛЛ 17:00



В семи выездных матчах при Марку Силве "Халл" набрал лишь одно очко. Если бы гостевая форма "тигров" хоть немного походила на домашнюю, то они бы уже давно решили задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге. Достигнув рубежа в 40 баллов, "Саутгемптон" несколько расслабился и потерпел два поражения кряду, хотя "Челси" на этой неделе уступил вполне достойно (4:2). Встреча соперников в ноябре завершилась поражением "святых", хотя до этого они одержали шесть побед кряду против "Халла".



Защитник "Саутгемптона" Сэм Маккуин решил свои проблемы с пахом. Мэтт Таргетт и Чарли Остин едва возобновили тренировки.



Нападающий Умар Ниассе сможет сыграть за "Халл" после того, как его апелляция на красную карточку против "Уотфода" была удовлетворена. Омар Элабделлауи рискует пропустить остаток сезона из-за проблем со спиной.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БЕРНЛИ 19:30



Поиски своей первой выездной победы в этом сезоне "Бернли" продолжит уже без Джо Бартона, который был вынужден завершить карьеру после 18-месячной дисквалификации от FA за ставки. Не улучшает настроение "бордовых" и тот факт, что они выиграли лишь раз в 11 последних матчах. "Кристал Пэлас" тоже пребывает не в лучшем расположении духа после обидного поражения в домашнем противостоянии с "Тоттенхэмом". В 10 встречах с "Бернли" на своем поле "орлы" ни разу не уступили, семь раз даже не пропустив.



Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако рискует пропустить остаток сезона с травмой связок колена. Также в лазарете его конкуренты по позиции Скотт Данн и Джеймс Томкинс.



"Бернли", как уже было сказано, лишился Джо Бартона, а участие в матче Бена Ми под вопросом. Стивен Уорд, Скотт Арфилд и Сэм Вокс залечили свои болячки.