"Ливерпулю" нужен Райан Сессеньон

Около 15 миллионов фунтов из своего трансферного бюджета на лето главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может потратить на вундеркинда "Фулхэма" Райана Сессеньона.

В этом сезоне Сессеньон совершил настоящий прорыв и в свои 16 лет закрепился в качестве основного левого защитника команды Славиши Йокановича. Впечатляющая форма Райана помогает "дачникам" удерживать место в зоне плей-офф Чемпионшипа.



Своей игрой Сессеньон, находящийся в системе "Фулхэма" с девяти лет, привлек внимание многих клубов Премьер-Лиги. По информации Sky Sports, наиболее настойчивый интерес к юному англичанину проявляет "Ливерпуля".



Левый фланг обороны является одной из наиболее проблемных позиций для "красных". В данный момент Клопп вынужден использовать здесь номинального полузащитника Джеймса Милнера. Альберто Морено в основу не проходит и летом, как ожидается, покинет "Энфилд".



Таким образом, Клопп хочет, чтобы в следующем сезоне Сессеньон стал конкурентом Милнера. Если заполучить Райана не удастся, "Ливерпулю", возможно, придется довольствоваться Энди Робертсоном из "Халла".