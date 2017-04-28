"Сити" хочет купить Юри Тилеманса

Юри Тилеманс Восходящая звезда "Андерлехта" Юри Тилеманс занимает высокое место в списке трансферных целей главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы на грядущее лето.

По информации Sky Sports, шопинг-лист Гвардиолы включает в себя крайних защитников Бенжамена Менди из "Монако", Райана Бертрана из "Саутгемптона", Кайла Уолкера из "Тоттенхэма", центрального защитника "Саутгемптна" Виргила Ван Дейка и нападающего "Арсенала" Арсена Венгера.

В этом же списке, на приобретение игроков из которого "горожане" готовы потратить 250 миллионов фунтов, есть и 19-летний полузащитник Тилеманс, дебютировавший за "Андерлехт" еще в 2013 году, но особо впечатляющего прогресса добившийся только в этом сезоне.

Лишь в ноябре Юри дебютировал за сборную Бельгии, а совсем недавно с лучшей стороны показал себя в Англии, заставив вместе с "Андерлехтом" попотеть "Манчестер Юнайтед" на стадии 1/4 финала Лиги Европы.

По стилю игры очередного бельгийского таланта, забившего восемь голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, часто сравнивают с легендой "Челси" Фрэнком Лэмпардом.


Метки Андерлехт, видео, Манчестер Сити, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. jesus33 28.04.2017 23:09 # jesus33
    Надеюсь этот Тилеманс пойдёт по пути Де Брюйне.
    А то у Бельгии много перспективных игроков, но воловина так и остаётся перспективными и на ТОП-уровень не выходят, те же азар или куртуа.

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  2. chebrec 28.04.2017 23:02 # chebrec
    Лучше бы голубятня искала нового тренера на замену лысому физруку а то траты к 3 ярдам приближаются а резалт нулевой

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  3. chelsea-ferrari 28.04.2017 22:47 # chelsea-ferrari
    Михаил завязывай со спайсами, а то Гвардиола скоро Покетино в защиту прикупит.

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  4. chelsea-ferrari 28.04.2017 22:41 # chelsea-ferrari
    Арсен Венгер реально акуенный нападающий. четыре положет , как минимум.

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  5. vodila 28.04.2017 22:10 # vodila
    Звезда футбольного манагера, уже несколько серий даже

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  6. fc-oil 28.04.2017 22:10 # fc-oil
    "и нападающего "Арсенала" Арсена Венгера."
    Ой лул

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  7. vtp 28.04.2017 22:01 # vtp
    и нападающего "Арсенала" Арсена Венгера.
    пусть Венгера берут, усилит однозначно

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