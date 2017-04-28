"Сити" хочет купить Юри Тилеманса
Восходящая звезда "Андерлехта" Юри Тилеманс занимает высокое место в списке трансферных целей главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы на грядущее лето.
По информации Sky Sports, шопинг-лист Гвардиолы включает в себя крайних защитников Бенжамена Менди из "Монако", Райана Бертрана из "Саутгемптона", Кайла Уолкера из "Тоттенхэма", центрального защитника "Саутгемптна" Виргила Ван Дейка и нападающего "Арсенала" Арсена Венгера.
В этом же списке, на приобретение игроков из которого "горожане" готовы потратить 250 миллионов фунтов, есть и 19-летний полузащитник Тилеманс, дебютировавший за "Андерлехт" еще в 2013 году, но особо впечатляющего прогресса добившийся только в этом сезоне.
Лишь в ноябре Юри дебютировал за сборную Бельгии, а совсем недавно с лучшей стороны показал себя в Англии, заставив вместе с "Андерлехтом" попотеть "Манчестер Юнайтед" на стадии 1/4 финала Лиги Европы.
По стилю игры очередного бельгийского таланта, забившего восемь голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, часто сравнивают с легендой "Челси" Фрэнком Лэмпардом.
28.04.2017 22:00
Просмотров: 768
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Надеюсь этот Тилеманс пойдёт по пути Де Брюйне.
А то у Бельгии много перспективных игроков, но воловина так и остаётся перспективными и на ТОП-уровень не выходят, те же азар или куртуа.
(ответить)
Лучше бы голубятня искала нового тренера на замену лысому физруку а то траты к 3 ярдам приближаются а резалт нулевой
(ответить)
Михаил завязывай со спайсами, а то Гвардиола скоро Покетино в защиту прикупит.
(ответить)
Арсен Венгер реально акуенный нападающий. четыре положет , как минимум.
(ответить)
Звезда футбольного манагера, уже несколько серий даже
(ответить)
"и нападающего "Арсенала" Арсена Венгера."
Ой лул
(ответить)
и нападающего "Арсенала" Арсена Венгера.
пусть Венгера берут, усилит однозначно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий