"Сити" хочет купить Юри Тилеманса

Восходящая звезда "Андерлехта" Юри Тилеманс занимает высокое место в списке трансферных целей главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы на грядущее лето.

По информации Sky Sports, шопинг-лист Гвардиолы включает в себя крайних защитников Бенжамена Менди из "Монако", Райана Бертрана из "Саутгемптона", Кайла Уолкера из "Тоттенхэма", центрального защитника "Саутгемптна" Виргила Ван Дейка и нападающего "Арсенала" Арсена Венгера.



В этом же списке, на приобретение игроков из которого "горожане" готовы потратить 250 миллионов фунтов, есть и 19-летний полузащитник Тилеманс, дебютировавший за "Андерлехт" еще в 2013 году, но особо впечатляющего прогресса добившийся только в этом сезоне.



Лишь в ноябре Юри дебютировал за сборную Бельгии, а совсем недавно с лучшей стороны показал себя в Англии, заставив вместе с "Андерлехтом" попотеть "Манчестер Юнайтед" на стадии 1/4 финала Лиги Европы.



По стилю игры очередного бельгийского таланта, забившего восемь голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, часто сравнивают с легендой "Челси" Фрэнком Лэмпардом.



