Конте не променяет Косту на Лукаку

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не променяет нападающего Диего Косту на лучшего бомбардира Премьер-Лиги Ромелу Лукаку.

В ближайшие выходные Лукаку вновь сыграет против своего бывшего клуба, который, по слухам, жаждет его вернуть и готов обновить ради сделки свой трансферный рекорд. Такого же крепкого интереса к нападающему "Эвертону" не выказывает Конте.



"Как я уже говорил, для меня мои футболисты – лучшие в мире. Я не променяю их на игроков, выступающих за другие клубы".



"Думаю, Лукаку действительно хороший игрок, он забил уже много голов в этом сезоне. Он заслуживает такого внимания, но мы тоже изучаем соперника и попытаемся найти оптимальное решение, чтобы его остановить".



"Да, мы должны уделить большое внимание Лукаку, но и другим игрокам "Эвертона" тоже. У них много классных футболистов, обладающих хорошей техникой", - цитирует Конте Sky Sports.