Моуриньо может перевести Руни в центр поля

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что может перевести капитана Уэйна Руни в центр поля.

К воскресному матчу Премьер-Лиги против "Суонси" "дьяволы" подходят без травмированного Поля Погба и нарвавшегося на дисквалификацию Маруана Феллайни. Варианты в центре поля для Моуриньо строго ограничены.



Такие кадровые проблемы могут вынудить Жозе нарушить обещание, данное в начале сезона: португалец заверил, что не будет использовать Руни дальше 30 метров от чужих ворот.



"Да, перевод Уэйна в центр поля мы рассматриваем как вариант. Из полузащитников у нас остались только Эррера и Кэррик, поэтому мы не можем рассчитывать на кого-то еще", - цитирует Моуриньо The Guardian.



Несмотря на отсутствие опций в середине поля, Жозе не жалеет, что продал Моргана Шнайдерлена в "Эвертон" в зимнее трансферное окно.



"Мы не говорили Моргану, что хотим продать его. Это Морган подошел к нам и попросил отпустить его в другой клуб. Иногда возникает дилемма, в которой тренеру нужен сильный состав, а игроки не хотят сидеть на скамейке. Даже молодые игроки не желают оставаться на лавке", - добавил португалц.