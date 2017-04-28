Моуриньо может перевести Руни в центр поля

Уэйн Руни и Дейли Блинд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что может перевести капитана Уэйна Руни в центр поля.

К воскресному матчу Премьер-Лиги против "Суонси" "дьяволы" подходят без травмированного Поля Погба и нарвавшегося на дисквалификацию Маруана Феллайни. Варианты в центре поля для Моуриньо строго ограничены.

Такие кадровые проблемы могут вынудить Жозе нарушить обещание, данное в начале сезона: португалец заверил, что не будет использовать Руни дальше 30 метров от чужих ворот.

"Да, перевод Уэйна в центр поля мы рассматриваем как вариант. Из полузащитников у нас остались только Эррера и Кэррик, поэтому мы не можем рассчитывать на кого-то еще", - цитирует Моуриньо The Guardian.

Несмотря на отсутствие опций в середине поля, Жозе не жалеет, что продал Моргана Шнайдерлена в "Эвертон" в зимнее трансферное окно.

"Мы не говорили Моргану, что хотим продать его. Это Морган подошел к нам и попросил отпустить его в другой клуб. Иногда возникает дилемма, в которой тренеру нужен сильный состав, а игроки не хотят сидеть на скамейке. Даже молодые игроки не желают оставаться на лавке", - добавил португалц.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Руни

Автор foxmcfc   

Дата 28.04.2017 20:00

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  1. premier-league 28.04.2017 20:55 # premier-league
    в дубль его перевести наxуй

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  2. gidro-met 28.04.2017 20:29 # gidro-met
    наконец-то вместо Погба выйдет и зарешает в центре..голы из полузащиты хоть пойдут!

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  3. chelsea-69 28.04.2017 20:13 # chelsea-69
    Ясен xyй, пока не вернется швабра будут 3 героических 0:0

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  4. muaxaxaxa 28.04.2017 20:05 # muaxaxaxa
    На безрыбье и рак рыба. Думаю Руни сумеет показать что-нибудь полезное в полузащите.

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