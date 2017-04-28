Моуриньо может перевести Руни в центр поля
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что может перевести капитана Уэйна Руни в центр поля.
К воскресному матчу Премьер-Лиги против "Суонси" "дьяволы" подходят без травмированного Поля Погба и нарвавшегося на дисквалификацию Маруана Феллайни. Варианты в центре поля для Моуриньо строго ограничены.
Такие кадровые проблемы могут вынудить Жозе нарушить обещание, данное в начале сезона: португалец заверил, что не будет использовать Руни дальше 30 метров от чужих ворот.
"Да, перевод Уэйна в центр поля мы рассматриваем как вариант. Из полузащитников у нас остались только Эррера и Кэррик, поэтому мы не можем рассчитывать на кого-то еще", - цитирует Моуриньо The Guardian.
Несмотря на отсутствие опций в середине поля, Жозе не жалеет, что продал Моргана Шнайдерлена в "Эвертон" в зимнее трансферное окно.
"Мы не говорили Моргану, что хотим продать его. Это Морган подошел к нам и попросил отпустить его в другой клуб. Иногда возникает дилемма, в которой тренеру нужен сильный состав, а игроки не хотят сидеть на скамейке. Даже молодые игроки не желают оставаться на лавке", - добавил португалц.
28.04.2017 20:00
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Последние комментарии:
в дубль его перевести наxуй
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наконец-то вместо Погба выйдет и зарешает в центре..голы из полузащиты хоть пойдут!
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Ясен xyй, пока не вернется швабра будут 3 героических 0:0
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На безрыбье и рак рыба. Думаю Руни сумеет показать что-нибудь полезное в полузащите.
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