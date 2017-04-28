FA сделала предупреждение Маруану Феллайни

Маруан Феллайни В дополнение к трехматчевой дисквалификации полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни получил предупреждение от FA за отказ немедленно покинуть поле после своей красной карточки в дерби с "Манчестер Сити".

Накануне вечером бельгиец схлопотал прямую красную карточку за то, что головой боднул нападающего "горожан" Серхио Агуэро. Это случилось спустя считанные секунды после того, как Маруан получил от рефери Мартина Аткинсона "горчичник".

Однако Феллайни ослушался указания Аткинсона покинуть поле. Вместо этого Маруан принялся спорить с игроками "Сити", самим Аткинсоном и даже с четвертым арбитром. В результате в игре возникла продолжительная пауза.

Как сообщает The Independent, изучив видеоповторы, Ассоциация решила не ужесточать наказание Феллайни, лишь присовокупив к дисквалификации официальное предупреждение. Таким образом, Маруан пропустит матчи против "Суонси", "Арсенала" и "Тоттенхэма".

Добавим, что в 2007 году FA наказала нападающего Эммануэля Адебайора, тогда выступавшего за "Арсенал", дополнительным матчем дисквалификации и штрафом на 7,500 фунтов за отказ немедленно покинуть поле в матче против "Челси".


Метки FA, дисквалификации, Манчестер Юнайтед, Феллайни

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2017 19:45

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  1. kojan 28.04.2017 21:08 # kojan
    охуеро превзошёл Матерраци

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  2. mancityman 28.04.2017 21:01 # mancityman
    АхахахахахАХАХАХахахахАХхахахха

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  3. mcfc-fantactic 28.04.2017 20:19 # mcfc-fantactic
    Ещё с прошлого сезона, рубил нашего Агушу... Тогда ФА совсем простила мочалку, неувиновний был, крайний степини...теперь Пеп, научил ,,барселонским,, штучкам..и писта маруани.

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  4. supermassive74 28.04.2017 20:19 # supermassive74
    отлично, надеюсь не увидим его больше в майке МЮ

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  5. fc-oil 28.04.2017 20:13 # fc-oil
    Там была вторая желтая, а не прямая красная.

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  6. redman31 28.04.2017 19:51 # redman31
    За споры заслужил дисквалификацию, но красную латинская мразь насимулировала. Логичнее было бы отменить красную, но дать 1-2 матча штрафа за неспортивное поведение.

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  7. muaxaxaxa 28.04.2017 19:49 # muaxaxaxa
    Ой, бля, долбоебы сука ебанные.

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