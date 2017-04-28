FA сделала предупреждение Маруану Феллайни

В дополнение к трехматчевой дисквалификации полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни получил предупреждение от FA за отказ немедленно покинуть поле после своей красной карточки в дерби с "Манчестер Сити".

Накануне вечером бельгиец схлопотал прямую красную карточку за то, что головой боднул нападающего "горожан" Серхио Агуэро. Это случилось спустя считанные секунды после того, как Маруан получил от рефери Мартина Аткинсона "горчичник".



Однако Феллайни ослушался указания Аткинсона покинуть поле. Вместо этого Маруан принялся спорить с игроками "Сити", самим Аткинсоном и даже с четвертым арбитром. В результате в игре возникла продолжительная пауза.



Как сообщает The Independent, изучив видеоповторы, Ассоциация решила не ужесточать наказание Феллайни, лишь присовокупив к дисквалификации официальное предупреждение. Таким образом, Маруан пропустит матчи против "Суонси", "Арсенала" и "Тоттенхэма".



Добавим, что в 2007 году FA наказала нападающего Эммануэля Адебайора, тогда выступавшего за "Арсенал", дополнительным матчем дисквалификации и штрафом на 7,500 фунтов за отказ немедленно покинуть поле в матче против "Челси".