"Уэмбли" будет домашним стадионом "Тоттенхэма" в сезоне 2017/18

Уэмбли "Тоттенхэм" официально объявил, что "Уэмбли" будет домашним стадионом команды Маурисио Почеттино в следующем сезоне.

Напомним, немногим ранее "шпоры" получили дополнительное время — до 30 апреля — чтобы сделать выбор между двумя вариантами. Первый и изначальный заключался в том, что следующий сезон подопечные Почеттино проведут на "Уэмбли", а затем переедут на свою новую арену, что строится близ "Уайт Харт Лэйн".

Второй вариант предполагал, что строительство нового стадиона будет продлено на год, поэтому в следующем сезоне "Тоттенхэм" останется на "Уайт Харт Лэйн", а временное пристанище будет искать на кампанию 2018/19.

В конце концов было решено не отступать от первоначальных планов, поэтому все свои домашние матчи в следующем сезоне, включая поединки Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, "шпоры" будут играть на "Уэмбли", используя полную вместимость стадиона в 90 тысяч зрителей.

Это решение означает, что сезон 2018/19 "Тоттенхэм" начнет на своем новом 61-тысячном стадионе. Таким образом, в ближайшее воскресенье "Уайт Харт Лэйн" в последний раз в истории примет дерби Северного Лондона против "Арсенала", а вообще последним матчем здесь станет игра против "Манчестер Юнайтед" 14 мая.


Метки стадионы, Тоттенхэм, Уайт Харт Лэйн, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 28.04.2017 20:43 # van-der-slav
    ну классно, еще один последний матч с нами

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  2. red-devil-4ever 28.04.2017 20:32 # red-devil-4ever
    молотки на Аптон Парк тоже против нас катали последний матч
    прям традиция уже становится

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  3. hammersmith 28.04.2017 19:40 # hammersmith
    позор для уэмбли. зашкаврился петухами, раньше норм стадион был

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  4. reeker 28.04.2017 19:36 # reeker
    Минус один конкурент за победу в АПЛ в следующем сезоне,отлично.

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  5. mdfjvnlabngmlas 28.04.2017 19:18 # mdfjvnlabngmlas
    надо ебать гуннеров на ухл.

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  6. astana-spurs 28.04.2017 19:13 # astana-spurs
    Удачи!!!

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