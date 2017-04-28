"Уэмбли" будет домашним стадионом "Тоттенхэма" в сезоне 2017/18
"Тоттенхэм" официально объявил, что "Уэмбли" будет домашним стадионом команды Маурисио Почеттино в следующем сезоне.
Напомним, немногим ранее "шпоры" получили дополнительное время — до 30 апреля — чтобы сделать выбор между двумя вариантами. Первый и изначальный заключался в том, что следующий сезон подопечные Почеттино проведут на "Уэмбли", а затем переедут на свою новую арену, что строится близ "Уайт Харт Лэйн".
Второй вариант предполагал, что строительство нового стадиона будет продлено на год, поэтому в следующем сезоне "Тоттенхэм" останется на "Уайт Харт Лэйн", а временное пристанище будет искать на кампанию 2018/19.
В конце концов было решено не отступать от первоначальных планов, поэтому все свои домашние матчи в следующем сезоне, включая поединки Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, "шпоры" будут играть на "Уэмбли", используя полную вместимость стадиона в 90 тысяч зрителей.
Это решение означает, что сезон 2018/19 "Тоттенхэм" начнет на своем новом 61-тысячном стадионе. Таким образом, в ближайшее воскресенье "Уайт Харт Лэйн" в последний раз в истории примет дерби Северного Лондона против "Арсенала", а вообще последним матчем здесь станет игра против "Манчестер Юнайтед" 14 мая.
28.04.2017 19:00
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Последние комментарии:
ну классно, еще один последний матч с нами
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молотки на Аптон Парк тоже против нас катали последний матч
прям традиция уже становится
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позор для уэмбли. зашкаврился петухами, раньше норм стадион был
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Минус один конкурент за победу в АПЛ в следующем сезоне,отлично.
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надо ебать гуннеров на ухл.
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Удачи!!!
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