Почеттино ставит титул выше победы над "Арсеналом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его целью остается не победа в соперничестве с "Арсеналом", а победа во всей Премьер-Лиге.

В случае успеха над "Уайт Харт Лэйн" в ближайшее воскресенье "шпоры" смогут впервые за 22 года обойти "канониров" в итоговой таблице Премьер-Лиги. Это достижение, впрочем, мало волнует Почеттино, который сосредоточен на чемпионской гонке с "Челси".



"Я понимаю, насколько принципиально это соперничество, но в первую очередь я буду разочарован, если мы проиграем титул.Тогда я начну думать о наших достижениях в этом сезоне и проанализируют его итоги, Но я действительно не думаю о том, какую позицию занимает "Арсенал" и на сколько очков они отстают от нас".



"Моя задача заключается вовсе не в том, чтобы финишировать выше "Арсенала", Моя задача заключается в том, чтобы финишировать выше всех команд Премьер-Лиги и выиграть титул. Это моя задача и одновременно моя мечта".



"При всем уважении к "Арсеналу" меня мало волнует, что с ними происходит в данный момент. Меня волнует лишь то, что происходит с "Тоттенхэмом", - приводит слова Почеттино Evening Standard.