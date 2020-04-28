Моуриньо пошутил, что ему самому придется сыграть центрального защитника

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пошутил, что ему самому придется сыграть центрального защитника в свете возникшего кризиса травм.

Как известно, в данный момент "красные дьяволы" вынуждены обходиться без травмированных Маркоса Рохо, Фила Джонса и Криса Смоллинга. А в матче против "Манчестер Сити" накануне вечером повреждение получил и Тимоти Фосу-Менса — предположительно вывих плеча.

Таким образом, сейчас Моуриньо доступен только один номинальный центральный защитник в лице Эрика Байи. А вот над выбором партнера для ивуарийца Жозе придется поломать голову.

"В данный момент Байи — единственная доступная нам опция. У нас есть Аксель (Туанзебе), Эрик и Дейли (Блинд). Думаю, Эрик и Дейли сыграли абсолютно удивительным образом. Я должен поговорить с ними и посмотреть, как они себя чувствуют".

"Я и сам упорно тренируюсь в тренажерном зале, потому могу стать еще одной опцией. Моуриньо и Туанзебе против "Суонси", — цитирует Моуриньо The Telegraph.

Также Жозе сообщил, что полузащитник Поль Погба пропустит воскресный матч Премьер-Лиги против "Суонси", но вернется к первому полуфиналу Лиги Европы в следующий четверг.

"Он вернется к "Сельте", — был краток Моуриньо.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2017 17:00

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  1. pistolero-lfc 28.04.2017 17:53 # pistolero-lfc
    отлично, Венгер будет наблюдать за тобой

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  2. chebrec 28.04.2017 17:10 # chebrec
    Да пусть становится все равно оборона дырявая

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  3. barstreetboy 28.04.2017 17:03 # barstreetboy
    Ниже пидapы

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  4. fc-zenit 28.04.2017 17:03 # fc-zenit
    Я бы с удовольствием на это посмотрел.

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