Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пошутил, что ему самому придется сыграть центрального защитника в свете возникшего кризиса травм.

Как известно, в данный момент "красные дьяволы" вынуждены обходиться без травмированных Маркоса Рохо, Фила Джонса и Криса Смоллинга. А в матче против "Манчестер Сити" накануне вечером повреждение получил и Тимоти Фосу-Менса — предположительно вывих плеча.



Таким образом, сейчас Моуриньо доступен только один номинальный центральный защитник в лице Эрика Байи. А вот над выбором партнера для ивуарийца Жозе придется поломать голову.



"В данный момент Байи — единственная доступная нам опция. У нас есть Аксель (Туанзебе), Эрик и Дейли (Блинд). Думаю, Эрик и Дейли сыграли абсолютно удивительным образом. Я должен поговорить с ними и посмотреть, как они себя чувствуют".



"Я и сам упорно тренируюсь в тренажерном зале, потому могу стать еще одной опцией. Моуриньо и Туанзебе против "Суонси", — цитирует Моуриньо The Telegraph.



Также Жозе сообщил, что полузащитник Поль Погба пропустит воскресный матч Премьер-Лиги против "Суонси", но вернется к первому полуфиналу Лиги Европы в следующий четверг.



"Он вернется к "Сельте", — был краток Моуриньо.