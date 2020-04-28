Моуриньо пошутил, что ему самому придется сыграть центрального защитника
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пошутил, что ему самому придется сыграть центрального защитника в свете возникшего кризиса травм.
Как известно, в данный момент "красные дьяволы" вынуждены обходиться без травмированных Маркоса Рохо, Фила Джонса и Криса Смоллинга. А в матче против "Манчестер Сити" накануне вечером повреждение получил и Тимоти Фосу-Менса — предположительно вывих плеча.
Таким образом, сейчас Моуриньо доступен только один номинальный центральный защитник в лице Эрика Байи. А вот над выбором партнера для ивуарийца Жозе придется поломать голову.
"В данный момент Байи — единственная доступная нам опция. У нас есть Аксель (Туанзебе), Эрик и Дейли (Блинд). Думаю, Эрик и Дейли сыграли абсолютно удивительным образом. Я должен поговорить с ними и посмотреть, как они себя чувствуют".
"Я и сам упорно тренируюсь в тренажерном зале, потому могу стать еще одной опцией. Моуриньо и Туанзебе против "Суонси", — цитирует Моуриньо The Telegraph.
Также Жозе сообщил, что полузащитник Поль Погба пропустит воскресный матч Премьер-Лиги против "Суонси", но вернется к первому полуфиналу Лиги Европы в следующий четверг.
"Он вернется к "Сельте", — был краток Моуриньо.
28.04.2017 17:00
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Последние комментарии:
отлично, Венгер будет наблюдать за тобой
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Да пусть становится все равно оборона дырявая
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Ниже пидapы
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Я бы с удовольствием на это посмотрел.
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