Венгер уверен, что расстановка сил в Северном Лондоне не изменилась

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признал, что "Тоттенхэм" можно назвать фаворитом воскресного дерби на "Уайт Харт Лэйн", однако это не меняет расстановки сил в Северном Лондоне.

Победа "шпор" в воскресенье гарантирует им более высокое место в таблице Премьер-Лиги по сравнению со своим заклятым врагом, в тени которого они оставались каждый раз с 1995 года.

И хотя этот сезон "Тоттенхэм" проводит гораздо ярче и увереннее "Арсенала", Венгер считает, что было бы неправильно говорить о каком-либо "сдвиге сил".

"Несомненно, это один из немногих раз, когда в сознании людей "шпоры" выглядят фаворитами. Похоже на то, но для меня это не имеет особого значения".

"Давайте будем честны, я отвечаю на вопрос о сдвиге сил уже 18 лет подряд. Ничего не изменилось. Нельзя сказать, что один год перевешивает 20", — цитирует Венгера The Telegraph.


Метки Арсенал, Венгер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 28.04.2017 17:52 # pistolero-lfc
    как думаете, если даже Тоттенхэм займёт выше место, но Арсеналь выиграет Кубок Англии, кто из них будет обоссан ? ^_^

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  2. arsenalekc 28.04.2017 17:40 # arsenalekc
    Арсенал - 13 чемпионств;
    Челси - 5;
    Тоттенхем - 2.
    И кто короли Лондона?
    Навскидку очччень долго Арсенал никто с трона не скинет))

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  3. mixmaster 28.04.2017 17:00 # mixmaster
    Да тут много довнов, что считают 1>20

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  4. division 28.04.2017 16:42 # division
    Немного копетанства: Короли Лондона - Челси, второй клуб Лондона - Тоттенхем, третьи - Арсенал.

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  5. rav-07 28.04.2017 16:22 # rav-07
    Кто о чем, а маразматик на своей волне

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  6. vegasok 28.04.2017 16:17 # vegasok
    Скоро узнаем

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  7. chebrec 28.04.2017 16:12 # chebrec
    Челси короли Лондона

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  8. ray-black 28.04.2017 16:11 # ray-black
    Все серии когда то кончаются. Так и превосходству вулвича пришел конец. Старичелло пытается цепляться за выскальзывающую из под ног почву апеллируя к делам былого.

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