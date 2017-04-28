Венгер уверен, что расстановка сил в Северном Лондоне не изменилась

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признал, что "Тоттенхэм" можно назвать фаворитом воскресного дерби на "Уайт Харт Лэйн", однако это не меняет расстановки сил в Северном Лондоне.

Победа "шпор" в воскресенье гарантирует им более высокое место в таблице Премьер-Лиги по сравнению со своим заклятым врагом, в тени которого они оставались каждый раз с 1995 года.



И хотя этот сезон "Тоттенхэм" проводит гораздо ярче и увереннее "Арсенала", Венгер считает, что было бы неправильно говорить о каком-либо "сдвиге сил".



"Несомненно, это один из немногих раз, когда в сознании людей "шпоры" выглядят фаворитами. Похоже на то, но для меня это не имеет особого значения".



"Давайте будем честны, я отвечаю на вопрос о сдвиге сил уже 18 лет подряд. Ничего не изменилось. Нельзя сказать, что один год перевешивает 20", — цитирует Венгера The Telegraph.