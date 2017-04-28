Венгер уверен, что расстановка сил в Северном Лондоне не изменилась
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признал, что "Тоттенхэм" можно назвать фаворитом воскресного дерби на "Уайт Харт Лэйн", однако это не меняет расстановки сил в Северном Лондоне.
Победа "шпор" в воскресенье гарантирует им более высокое место в таблице Премьер-Лиги по сравнению со своим заклятым врагом, в тени которого они оставались каждый раз с 1995 года.
И хотя этот сезон "Тоттенхэм" проводит гораздо ярче и увереннее "Арсенала", Венгер считает, что было бы неправильно говорить о каком-либо "сдвиге сил".
"Несомненно, это один из немногих раз, когда в сознании людей "шпоры" выглядят фаворитами. Похоже на то, но для меня это не имеет особого значения".
"Давайте будем честны, я отвечаю на вопрос о сдвиге сил уже 18 лет подряд. Ничего не изменилось. Нельзя сказать, что один год перевешивает 20", — цитирует Венгера The Telegraph.
28.04.2017 16:00
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Последние комментарии:
как думаете, если даже Тоттенхэм займёт выше место, но Арсеналь выиграет Кубок Англии, кто из них будет обоссан ? ^_^
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Арсенал - 13 чемпионств;
Челси - 5;
Тоттенхем - 2.
И кто короли Лондона?
Навскидку очччень долго Арсенал никто с трона не скинет))
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Да тут много довнов, что считают 1>20
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Немного копетанства: Короли Лондона - Челси, второй клуб Лондона - Тоттенхем, третьи - Арсенал.
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Кто о чем, а маразматик на своей волне
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Скоро узнаем
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Челси короли Лондона
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Все серии когда то кончаются. Так и превосходству вулвича пришел конец. Старичелло пытается цепляться за выскальзывающую из под ног почву апеллируя к делам былого.
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