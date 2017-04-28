Гвардиола признал, что ему нужны крайние защитники

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола намекнул, что его не устраивают фланговые защитники "горожан", и он устроит перестройку на краях обороны.

Накануне вечером Гвардиоле пришлось выставить на дерби Манчестера сразу двух возрастных фулбеков - Александра Коларова и Пабло Сабалету. Как следствие, "Сити" почти не угрожал на краях и был вынужден строить атаки через центр.



Сразу после матча, завершившегося вничью 0:0, Пеп признал, что его не устраивает ростер игроков на флангах защиты, и следующим летом он устроит коренную перестройку.



"Юнайтед" компактно защищался у своих ворот и ждал возможность отправить мяч на ход Рэшфорду. У нас же просто нет крайних защитников, которые могли бы подключаться в атаку и своевременно возвращаться в оборону весь матч. Всем им по 33-34 года".



"В последних матчах мы использовали справа Хесуса Наваса, но номинально на его позиции должны играть Сабалета, Санья, Клиши и Коларов – защитники, которым перевалило за 30. Они просто не в состоянии ускоряться туда-сюда на протяжении всего матча", - цитирует Гвардиолу Goal.