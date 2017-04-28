"Тоттенхэм" удвоит зарплату Алдервейрелду

Новый контракт с "Тоттенхэмом" позволит защитнику Тоби Алдервейрелду увеличить свою зарплату в два раза.

Несмотря на то, что действующий контракт бельгийца со "шпорами" истекает только в 2019 году, европейские гранды продолжают интересоваться фигурой одного из лучших защитников Премьер-Лиги последних лет.



Как сообщает Daily Mail, "Тоттенхэм" не собирается расставаться с Тоби и даже готов увеличить тому жалованье с 50 до 100 тысяч фунтов каждые семь дней. Таким образом, Алдервейрелд станет самым высокооплачиваемым игроком "шпор" наряду с Харри Кейном и Уго Льорисом.



Издание отмечает, что председатель клуба Даниэль Леви не намерен отпускать никого из лидеров команды грядущим летом, в том числе Кейна, Кайла Уолкера, Данни Роуза и Деле Алли.