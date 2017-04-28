Венгер: "Арсенал" просматривал Деле Алли"
Тренер "Арсенала" Арсен Венгер поведал, что его клуб неоднократно просматривал полузащитника Деле Алли, до перехода того в "Тоттенхэм".
21-летний Алли является одной из главных звезд этого сезона Премьер-Лиги, забив 16 голов и получив награду молодому Игроку Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.
Лишь на текущей неделе бывший исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр признался, что у его клуба была возможность заполучить Алли, когда тому было 16 лет. Однако тогда же за Деле наблюдал и "Арсенал".
"Да, думаю, мы просматривали его. Мы просматривали его несколько раз, потому что много раз следили за "МК Донс". Он чрезвычайно хорош и является совершенным игроком. Для такого возраста это изумительно. Это большая удача, что они ("Тоттенхэм") купили его и дали ему шанс", — цитирует Венгера Goal.
28.04.2017 13:10
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Складывается ощущение, что Арсен просто стебется уже над всеми.
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Смотрел на топов, но купил бревна
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Лучше бы подумал как в дерби победить
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Бля, ну это уже стандартно от Венгера)
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Алли: "Идем сынок, я тебе покажу как левитировать мячом."
Мертезакер: "УхйобтыжблRть!!!"
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Ахаххааххааххахахаах ну это классика
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ой, бля, кого ты только не просматривал
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"Да, думаю, мы просматривали его. А может не просматривали... Не помню, короче".
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ахахаа, старый маразматик не меняется
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