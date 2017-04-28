Венгер: "Арсенал" просматривал Деле Алли"

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер поведал, что его клуб неоднократно просматривал полузащитника Деле Алли, до перехода того в "Тоттенхэм".

21-летний Алли является одной из главных звезд этого сезона Премьер-Лиги, забив 16 голов и получив награду молодому Игроку Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.



Лишь на текущей неделе бывший исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр признался, что у его клуба была возможность заполучить Алли, когда тому было 16 лет. Однако тогда же за Деле наблюдал и "Арсенал".



"Да, думаю, мы просматривали его. Мы просматривали его несколько раз, потому что много раз следили за "МК Донс". Он чрезвычайно хорош и является совершенным игроком. Для такого возраста это изумительно. Это большая удача, что они ("Тоттенхэм") купили его и дали ему шанс", — цитирует Венгера Goal.