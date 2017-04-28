Венгер: "Арсенал" просматривал Деле Алли"

Деле Алли Тренер "Арсенала" Арсен Венгер поведал, что его клуб неоднократно просматривал полузащитника Деле Алли, до перехода того в "Тоттенхэм".

21-летний Алли является одной из главных звезд этого сезона Премьер-Лиги, забив 16 голов и получив награду молодому Игроку Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Лишь на текущей неделе бывший исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр признался, что у его клуба была возможность заполучить Алли, когда тому было 16 лет. Однако тогда же за Деле наблюдал и "Арсенал".

"Да, думаю, мы просматривали его. Мы просматривали его несколько раз, потому что много раз следили за "МК Донс". Он чрезвычайно хорош и является совершенным игроком. Для такого возраста это изумительно. Это большая удача, что они ("Тоттенхэм") купили его и дали ему шанс", — цитирует Венгера Goal.


Метки Алли, Венгер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2017 13:10

Количество просмотров Просмотров: 1206

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 28.04.2017 14:29 # fc-oil
    Складывается ощущение, что Арсен просто стебется уже над всеми.

    (ответить)

  2. fuckyeah 28.04.2017 14:07 # fuckyeah
    Смотрел на топов, но купил бревна

    (ответить)

  3. asnural 28.04.2017 13:55 # asnural
    Лучше бы подумал как в дерби победить

    (ответить)

  4. muaxaxaxa 28.04.2017 13:55 # muaxaxaxa
    Бля, ну это уже стандартно от Венгера)

    (ответить)

  5. conte343 28.04.2017 13:41 # conte343
    Алли: "Идем сынок, я тебе покажу как левитировать мячом."
    Мертезакер: "УхйобтыжблRть!!!"

    (ответить)

  6. van-der-slav 28.04.2017 13:39 # van-der-slav
    Ахаххааххааххахахаах ну это классика

    (ответить)

  7. shimane 28.04.2017 13:34 # shimane
    ой, бля, кого ты только не просматривал

    (ответить)

  8. wwwevg 28.04.2017 13:32 # wwwevg
    "Да, думаю, мы просматривали его. А может не просматривали... Не помню, короче".

    (ответить)

  9. charlton 28.04.2017 13:11 # charlton
    ахахаа, старый маразматик не меняется

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: