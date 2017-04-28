Ловрен продлил сотрудничество с "Ливерпулем" до 2021 года

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заключил с мерсисайдским клубом новый долгосрочный контракт.

Игрок сборной Хорватии выступает за "красных" после своего перехода из "Саутгемптона" в июле 2014 за 20 миллионов фунтов. Поначалу у Деяна не все получалось на "Энфилде", но со временем он прибавил и сейчас имеет на своем счету уже 105 матчей за клуб.



И вот сегодня "Ливерпуль" связал будущее 27-летнего защитника до 2021 года. The Independent передает, что благодаря новой сделке зарплата Ловрена выросла до 100 тыс. фунтов в неделю.



"Думаю, это особенный день для меня и моей семьи. Думаю, сегодня я счастливейший человек на свете, ведь очередная моя мечта исполнилась. Я всегда мечтал задержаться как можно дольше в клубе, который я люблю — в "Ливерпуле".



"Думаю, после всего случившегося на начальном этапе, в двух последних сезонах я играл лучше, чем в первом сезоне. Клуб наградил меня за это, они и фанаты верят меня. Я очень это уважаю после всего случившегося", — сообщил Ловрен.