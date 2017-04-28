Ловрен продлил сотрудничество с "Ливерпулем" до 2021 года

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заключил с мерсисайдским клубом новый долгосрочный контракт.

Игрок сборной Хорватии выступает за "красных" после своего перехода из "Саутгемптона" в июле 2014 за 20 миллионов фунтов. Поначалу у Деяна не все получалось на "Энфилде", но со временем он прибавил и сейчас имеет на своем счету уже 105 матчей за клуб.

И вот сегодня "Ливерпуль" связал будущее 27-летнего защитника до 2021 года. The Independent передает, что благодаря новой сделке зарплата Ловрена выросла до 100 тыс. фунтов в неделю.

"Думаю, это особенный день для меня и моей семьи. Думаю, сегодня я счастливейший человек на свете, ведь очередная моя мечта исполнилась. Я всегда мечтал задержаться как можно дольше в клубе, который я люблю — в "Ливерпуле".

"Думаю, после всего случившегося на начальном этапе, в двух последних сезонах я играл лучше, чем в первом сезоне. Клуб наградил меня за это, они и фанаты верят меня. Я очень это уважаю после всего случившегося", — сообщил Ловрен.


Метки контракты, Ливерпуль, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2017 12:45

Количество просмотров Просмотров: 1689

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pushook 28.04.2017 14:30 # pushook
    Татарский пес чебрец пздц бомбезный типок

    (ответить)

  2. stepan-jam-boss 28.04.2017 14:29 # stepan-jam-boss
    Основательно придется пограбить Атлетико летом. Гризман, Облак. Еще и Хименеса может возьмут.

    (ответить)

  3. al-faarabi 28.04.2017 14:26 # al-faarabi
    дай здоровья этому ловрену, пусть остается надолго в лфс

    (ответить)

  4. forester 28.04.2017 14:20 # forester
    Антуан Гризманн признался испанскому ток-шоу Marca TV, что этим летом перейдет в английский клуб.

    Вчера в 39-ом выпуске испанского вечернего ток-шоу Griesta Mueno гостями были защитник баскетбольного клуба "Реал Мадрид" Хорхе Родригез, а также форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн. Избегая вопросов ведущего, француз все-таки был вынужден признать, что уйдет из испанского клуба. Более того, игрок уточнил, что вероятнее всего выберет Англию.
    Напомним, что в контракте лучшего бомбардира "Атлетико" нынешнего сезона есть пункт отступных с суммой 100 миллионов евро. Игроком интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

    'Antoine Griezmann admiti&#243; canal de televisi&#243;n MARCA TV que va a Inglaterra:'


    https://www.youtube.com/watch?v=vJmpKBlCyjw

    (ответить)

  5. chebrec 28.04.2017 14:19 # chebrec
    Молодежный кубок англии челси голубятня 5-1. Не только основная команда королей лондона но и молодежная заставляет окунаться голубятню в чан с дерьмом

    (ответить)

  6. sellman 28.04.2017 14:12 # sellman
    Сако хоть и медлителен и не способен догнать игрока при контратаке, но он надежен в обороне. И как ЦЗ у ЛФК нет игрока лучше него.
    А Ловрен и Матип - привозилы нестабильные. Это факт.
    За неимением лучшего подписывают сраного хорвата.

    (ответить)

  7. chebrec 28.04.2017 14:10 # chebrec
    Потратить 2 ярда фунтов и ничего не добиться на это способна только голубая помойка

    (ответить)

  8. galaxy 28.04.2017 14:07 # galaxy
    админ ты рофлишь чтоль
    нах ты новости про это опущенное футбольное недоразумение на главную ставишь, отсюда вытекает претензия, какого хуя обходишь стороной условные саутгемптоны и эвертоны, у любого спроси(колбаску за людей не считаем офк), врятли кто то увидит разницу бл

    (ответить)

  9. mdfjvnlabngmlas 28.04.2017 14:04 # mdfjvnlabngmlas
    сегодня у нашего испанского волшебника др, уже 29(

    (ответить)

  10. muaxaxaxa 28.04.2017 14:01 # muaxaxaxa
    если ты считаешь кого то фанатиком, то тогда сам ты являешься чистой воды хейтером (с)

    (ответить)

  11. mdfjvnlabngmlas 28.04.2017 14:00 # mdfjvnlabngmlas
    7 - Seven of the eight red cards in Premier League #ManchesterDerby matches have been given to Manchester United. Feisty.

    типичное предвзятое судейство против мю в любом матче.

    (ответить)

  12. jesus33 28.04.2017 14:00 # jesus33
    Какой же Жезус талантище, вчера за 10 минут сделал больше, чем условный азар за целый матч.Это не считая нырков конечно, там то азар впереди планеты всей.

    (ответить)

  13. chebrec 28.04.2017 13:58 # chebrec
    Ребята кто еще не успел провести уринотерапию на голову скамов быстрее проводите чтобы они захлебнулись мочой

    (ответить)

  14. mancityman 28.04.2017 13:58 # mancityman
    какое же фелайни чмо и*анное, это просто эпик, пожизненно этого чмошника надо от футбола отстранить !

    (ответить)

  15. gyoosto 28.04.2017 13:51 # gyoosto
    Депай 40 млн
    Марсиюль 80 млн
    Почба 100 млн

    () топ селекция для 5-6 мест и Лиги Европы

    (ответить)

  16. mancunia-planet 28.04.2017 13:48 # mancunia-planet
    еще ван дайка купить хотят вроде, лямов за 50 фунтов
    итого: 70млн. фунтов за 2 игроков обороны! топ селекция. святые навариваются на этих неудачниках здорово. но самый чоткий трансфер с Мане вышел, не всё время же мимо цели)

    (ответить)

  17. mancityman 28.04.2017 13:47 # mancityman
    Наслаждайтесь мудики
    https://www.youtube.com/watch?v=9k32jpjAMRw&feature=push-u-sub&attr_tag=KpcGdM8XnDY9dIQf-6

    (ответить)

  18. contrario 28.04.2017 13:43 # contrario
    можно надеяться что Ловерн прибавит в атлетизме (не вижу смысла), станет меньше ломаться (не сильно то и ломается), лучше начнёт читать игру (что вряд ли), побреет голову накуй, набьёт татуху YNWA, но он всё равно останется на ментальном уровне тем же инфантильным уёпищем.

    (ответить)

  19. mancityman 28.04.2017 13:37 # mancityman
    Красиво вчера Габи заеашил какому то скаму в конце матча по ногам, очень понравилось, был бы Габи с самого старта матча, вздернули бы этот недоклуб 3-0 как минимум.

    (ответить)

  20. mdfjvnlabngmlas 28.04.2017 13:36 # mdfjvnlabngmlas
    Наименьшее количество пропущенных голов в АПЛ в 2017:

    "Манчестер Юнайтед" - 5
    "Тоттенхэм" - 9
    "Манчестер Сити", "Эвертон" - 14
    "Челси" - 16
    "Сток Сити" - 18

    челсе))))))))))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: