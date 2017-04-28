Ловрен продлил сотрудничество с "Ливерпулем" до 2021 года
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заключил с мерсисайдским клубом новый долгосрочный контракт.
Игрок сборной Хорватии выступает за "красных" после своего перехода из "Саутгемптона" в июле 2014 за 20 миллионов фунтов. Поначалу у Деяна не все получалось на "Энфилде", но со временем он прибавил и сейчас имеет на своем счету уже 105 матчей за клуб.
И вот сегодня "Ливерпуль" связал будущее 27-летнего защитника до 2021 года. The Independent передает, что благодаря новой сделке зарплата Ловрена выросла до 100 тыс. фунтов в неделю.
"Думаю, это особенный день для меня и моей семьи. Думаю, сегодня я счастливейший человек на свете, ведь очередная моя мечта исполнилась. Я всегда мечтал задержаться как можно дольше в клубе, который я люблю — в "Ливерпуле".
"Думаю, после всего случившегося на начальном этапе, в двух последних сезонах я играл лучше, чем в первом сезоне. Клуб наградил меня за это, они и фанаты верят меня. Я очень это уважаю после всего случившегося", — сообщил Ловрен.
28.04.2017 12:45
Просмотров: 1689
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Татарский пес чебрец пздц бомбезный типок
(ответить)
Основательно придется пограбить Атлетико летом. Гризман, Облак. Еще и Хименеса может возьмут.
(ответить)
дай здоровья этому ловрену, пусть остается надолго в лфс
(ответить)
Антуан Гризманн признался испанскому ток-шоу Marca TV, что этим летом перейдет в английский клуб.
Вчера в 39-ом выпуске испанского вечернего ток-шоу Griesta Mueno гостями были защитник баскетбольного клуба "Реал Мадрид" Хорхе Родригез, а также форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн. Избегая вопросов ведущего, француз все-таки был вынужден признать, что уйдет из испанского клуба. Более того, игрок уточнил, что вероятнее всего выберет Англию.
Напомним, что в контракте лучшего бомбардира "Атлетико" нынешнего сезона есть пункт отступных с суммой 100 миллионов евро. Игроком интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
'Antoine Griezmann admitió canal de televisión MARCA TV que va a Inglaterra:'
https://www.youtube.com/watch?v=vJmpKBlCyjw
(ответить)
Молодежный кубок англии челси голубятня 5-1. Не только основная команда королей лондона но и молодежная заставляет окунаться голубятню в чан с дерьмом
(ответить)
Сако хоть и медлителен и не способен догнать игрока при контратаке, но он надежен в обороне. И как ЦЗ у ЛФК нет игрока лучше него.
А Ловрен и Матип - привозилы нестабильные. Это факт.
За неимением лучшего подписывают сраного хорвата.
(ответить)
Потратить 2 ярда фунтов и ничего не добиться на это способна только голубая помойка
(ответить)
админ ты рофлишь чтоль
нах ты новости про это опущенное футбольное недоразумение на главную ставишь, отсюда вытекает претензия, какого хуя обходишь стороной условные саутгемптоны и эвертоны, у любого спроси(колбаску за людей не считаем офк), врятли кто то увидит разницу бл
(ответить)
сегодня у нашего испанского волшебника др, уже 29(
(ответить)
если ты считаешь кого то фанатиком, то тогда сам ты являешься чистой воды хейтером (с)
(ответить)
7 - Seven of the eight red cards in Premier League #ManchesterDerby matches have been given to Manchester United. Feisty.
типичное предвзятое судейство против мю в любом матче.
(ответить)
Какой же Жезус талантище, вчера за 10 минут сделал больше, чем условный азар за целый матч.Это не считая нырков конечно, там то азар впереди планеты всей.
(ответить)
Ребята кто еще не успел провести уринотерапию на голову скамов быстрее проводите чтобы они захлебнулись мочой
(ответить)
какое же фелайни чмо и*анное, это просто эпик, пожизненно этого чмошника надо от футбола отстранить !
(ответить)
Депай 40 млн
Марсиюль 80 млн
Почба 100 млн
() топ селекция для 5-6 мест и Лиги Европы
(ответить)
еще ван дайка купить хотят вроде, лямов за 50 фунтов
итого: 70млн. фунтов за 2 игроков обороны! топ селекция. святые навариваются на этих неудачниках здорово. но самый чоткий трансфер с Мане вышел, не всё время же мимо цели)
(ответить)
Наслаждайтесь мудики
https://www.youtube.com/watch?v=9k32jpjAMRw&feature=push-u-sub&attr_tag=KpcGdM8XnDY9dIQf-6
(ответить)
можно надеяться что Ловерн прибавит в атлетизме (не вижу смысла), станет меньше ломаться (не сильно то и ломается), лучше начнёт читать игру (что вряд ли), побреет голову накуй, набьёт татуху YNWA, но он всё равно останется на ментальном уровне тем же инфантильным уёпищем.
(ответить)
Красиво вчера Габи заеашил какому то скаму в конце матча по ногам, очень понравилось, был бы Габи с самого старта матча, вздернули бы этот недоклуб 3-0 как минимум.
(ответить)
Наименьшее количество пропущенных голов в АПЛ в 2017:
"Манчестер Юнайтед" - 5
"Тоттенхэм" - 9
"Манчестер Сити", "Эвертон" - 14
"Челси" - 16
"Сток Сити" - 18
челсе))))))))))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий