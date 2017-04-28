"Тоттенхэм" близок к покупке Брумы

Брума "Тоттенхэм" близок к приобретению португальского вингера "Галатасарая" Брумы.

Лондонский клуб ведет переговоры насчет трансфера Брумы с января. И вот сейчас ESPN стало известно от близкого к 22-летнему игроку источника, что сделка близится к завершению.

"Галатасарай" практически смирился с тем, что Брума не продлит свой истекающий через 12 месяцев контракт. Отстраненный от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фейр-плей клуб просто не может удовлетворить запросы своей восходящей звезды.

Ожидается, что Брума, забивший восемь голов и отдавший восемь результативных передач в этом сезоне, станет одним из нескольких игроков, которые покинут "Галатасарай" грядущим летом. Турецкий клуб лишь может попытаться задрать цену на португальца и выбить ряд бонусов вроде процента с последующей продажи, чем в данный момент и занят.

Добавим, что в 2013 году сами турки приобрели Бруму у лиссабонского "Спортинга" за 9.4 миллионов фунтов.


Метки Брума, Галатасарай, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. nurbolat 28.04.2017 12:36 # nurbolat
    топарь! супер дриблер!

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  2. dautov 28.04.2017 12:02 # dautov
    кто такой? кто следит за ним?

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