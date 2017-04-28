"Тоттенхэм" близок к покупке Брумы

"Тоттенхэм" близок к приобретению португальского вингера "Галатасарая" Брумы.

Лондонский клуб ведет переговоры насчет трансфера Брумы с января. И вот сейчас ESPN стало известно от близкого к 22-летнему игроку источника, что сделка близится к завершению.



"Галатасарай" практически смирился с тем, что Брума не продлит свой истекающий через 12 месяцев контракт. Отстраненный от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фейр-плей клуб просто не может удовлетворить запросы своей восходящей звезды.



Ожидается, что Брума, забивший восемь голов и отдавший восемь результативных передач в этом сезоне, станет одним из нескольких игроков, которые покинут "Галатасарай" грядущим летом. Турецкий клуб лишь может попытаться задрать цену на португальца и выбить ряд бонусов вроде процента с последующей продажи, чем в данный момент и занят.



Добавим, что в 2013 году сами турки приобрели Бруму у лиссабонского "Спортинга" за 9.4 миллионов фунтов.