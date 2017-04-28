FA объяснила, почему Бартон был дисквалифицирован на 18 месяцев

Джо Бартон Накануне FA опубликовала 63-страничный доклад, объясняющий причины дисквалификации полузащитника "Бернли" Джо Бартона на 18 месяцев.

На текущей неделе 34-летний англичанин был подвергнут суровому наказанию за 1260 ставок в букмекерских конторах, которые он сделал в период с марта 2006 по мая 2016. Учитывая срок дисквалификации, Бартон был вынужден немедленно объявить о завершении игровой карьеры.

"Он находит свое наказание немного суровым. Нам тоже так кажется. Не знаю, как можно уравновесить это с другими вещами в футболе. В первую очередь вспоминается, что легендарный Эрик Кантона получил девять месяцев дисквалификации за удар кунг-фу", — цитирует главного тренера "бордовых" Шона Дайча Daily Mirror.

Однако вскоре FA опубликовала подробнейший отчет по итогам рассмотрения дела Бартона, назвав 18-месячную дисквалификацию "кратчайшей из возможных". В этом отчете содержится ряд интересных и важных деталей.

Так, в течение этого 10-летнего периода Бартон сделал ставок на общую сумму в 205 тысяч фунтов, вернув из них в качестве выигрышей лишь 188 тыс.

Из этих 1260 ставок 42 приходятся на 20 матчей с участием команды самого Бартона. Правда, Джо сыграл лишь в двух из этих 20. 15 раз экс-полузащитник "Ньюкасла" и "Манчестер Сити" ставил на победу своей команды, 15 — на поражение.

Отметим, что правила Ассоциации предусматривают дисквалификацию от шести до 90 месяцев за ставки на матчи с участием своей команды, поэтому у Бартона остается не так много доводов, если он решит подать апелляцию.

Также в отчете содержится упоминание о том, что однажды Бартон у себя в Твиттере вскользь коснулся темы ставок, после чего FA сделала ему предупреждение и напомнила, что профессиональным футболистам запрещено играть в букмекерских конторах. Это предупреждение Джо проигнорировал.

В ходе расследования Бартон свою вину признал и сослался на то, что его пристрастие к азартным играм было зафиксировано медиками. Джо даже выразил желание содействовать Ассоциации в помощи другим игрокам, имеющим похожую проблему.


Метки FA, Бартон, Бернли, дисквалификации, ставки

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2017 11:00

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  1. shimane 28.04.2017 13:44 # shimane
    никогда не блистал умом

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  2. van-der-slav 28.04.2017 12:12 # van-der-slav
    Из этих 1260 ставок 42 приходятся на 20 матчей с участием команды самого Бартона. Правда, Джо сыграл лишь в двух из этих 20. 15 раз экс-полузащитник "Ньюкасла" и "Манчестер Сити" ставил на победу своей команды, 15 — на поражение.

    миха исправь. Где то не 15 а 5

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  3. hammersmith 28.04.2017 11:29 # hammersmith
    жаль, что дисквалифицировали. летом мог бы неплохо усилить мань юнайтит

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  4. barstreetboy 28.04.2017 11:10 # barstreetboy
    Этот даун еще в минусе

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  5. andros13 28.04.2017 11:07 # andros13
    тупее него только Адам Джонсон

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  6. sharan 28.04.2017 11:03 # sharan
    лошара джоуи

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