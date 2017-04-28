FA объяснила, почему Бартон был дисквалифицирован на 18 месяцев
Накануне FA опубликовала 63-страничный доклад, объясняющий причины дисквалификации полузащитника "Бернли" Джо Бартона на 18 месяцев.
На текущей неделе 34-летний англичанин был подвергнут суровому наказанию за 1260 ставок в букмекерских конторах, которые он сделал в период с марта 2006 по мая 2016. Учитывая срок дисквалификации, Бартон был вынужден немедленно объявить о завершении игровой карьеры.
"Он находит свое наказание немного суровым. Нам тоже так кажется. Не знаю, как можно уравновесить это с другими вещами в футболе. В первую очередь вспоминается, что легендарный Эрик Кантона получил девять месяцев дисквалификации за удар кунг-фу", — цитирует главного тренера "бордовых" Шона Дайча Daily Mirror.
Однако вскоре FA опубликовала подробнейший отчет по итогам рассмотрения дела Бартона, назвав 18-месячную дисквалификацию "кратчайшей из возможных". В этом отчете содержится ряд интересных и важных деталей.
Так, в течение этого 10-летнего периода Бартон сделал ставок на общую сумму в 205 тысяч фунтов, вернув из них в качестве выигрышей лишь 188 тыс.
Из этих 1260 ставок 42 приходятся на 20 матчей с участием команды самого Бартона. Правда, Джо сыграл лишь в двух из этих 20. 15 раз экс-полузащитник "Ньюкасла" и "Манчестер Сити" ставил на победу своей команды, 15 — на поражение.
Отметим, что правила Ассоциации предусматривают дисквалификацию от шести до 90 месяцев за ставки на матчи с участием своей команды, поэтому у Бартона остается не так много доводов, если он решит подать апелляцию.
Также в отчете содержится упоминание о том, что однажды Бартон у себя в Твиттере вскользь коснулся темы ставок, после чего FA сделала ему предупреждение и напомнила, что профессиональным футболистам запрещено играть в букмекерских конторах. Это предупреждение Джо проигнорировал.
В ходе расследования Бартон свою вину признал и сослался на то, что его пристрастие к азартным играм было зафиксировано медиками. Джо даже выразил желание содействовать Ассоциации в помощи другим игрокам, имеющим похожую проблему.
28.04.2017 11:00
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Последние комментарии:
никогда не блистал умом
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Из этих 1260 ставок 42 приходятся на 20 матчей с участием команды самого Бартона. Правда, Джо сыграл лишь в двух из этих 20. 15 раз экс-полузащитник "Ньюкасла" и "Манчестер Сити" ставил на победу своей команды, 15 — на поражение.
миха исправь. Где то не 15 а 5
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жаль, что дисквалифицировали. летом мог бы неплохо усилить мань юнайтит
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Этот даун еще в минусе
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тупее него только Адам Джонсон
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лошара джоуи
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