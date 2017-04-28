Старридж может стать трансферной целью "Вест Хэма"

Тренер "Вест Хэма" Славен Билич сообщил, что нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж может стать трансферной целью его клуба грядущим летом.

С октября 27-летний Старридж отметился лишь одним появлением в стартовом составе "красных" в рамках Премьер-Лиги. Если прежде отсутствие Даниэля становилось серьезной проблемой для подопечных Юргена Клоппа, то постепенно команда научился играть без излишне склонного к травмам англичанина.



Ожидается, что по окончании этого сезона Клопп отпустит Старриджа с "Энфилда". И такой игрок совершенно точно пригодился бы "молотобойцам", уверен Билич.



"Что касается целеустремленности, самоотдачи и бега, то в нашей атакующей игре есть это все. Однако нам немного не хватает искры, немного мастерства для принятия хорошего решения, чтобы что-нибудь произошло".



"О новом сезоне мы поговорим после завершения этого сезона. Есть позиции, которые мы хотели бы укрепить. Мы поработали над этим в прошлом году, но укрепили не все позиции. Мы хотели, но это непросто и не всегда зависит от тебя. Нужно найти правильного игрока. Игрок, которого ты хочешь, должен быть доступен и должен выбрать тебя".



"Если вы говорите о Старридже, то два-три года назад он был невероятен. Но тогда он не был целью для "Вест Хэма". Вы все еще можете видеть проблески той игры, когда он выходит на поле. Он играет очень редко, но недавно я посмотрел матч "Стоука" и "Ливерпуля". Он вышел и за пару передач взломал их оборону".



"Поэтому, конечно, он показывает свое мастерство, когда играет, но он играет очень редко. Когда он в огне, то является замечательным игроком. Такого ли рода нападающего мы ищем? Время покажет. У нас есть свой список", — цитирует Билича The Telegraph.