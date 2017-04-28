Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво может пропустить остаток сезона из-за травмы икроножной мышцы, полученной в дерби против "Манчестер Юнайтед".

Во вчерашнем матче на "Этихад" Браво практически не имел работы. В первом тайме 34-летний чилиец развлек публику, когда подарил мяч сопернику, прерывая подачу с фланга, но тут же исправился, отразил удар Генриха Мхитаряна.



После перерыва экс-голкиперу "Барселоны" еще раз пришлось вступить в игру. В совершенно безобидном эпизоде Клаудио забрал мяч на втором этаже, но в процессе получил травму, из-за которой теперь рискует пропустить пять заключительных матчей сезона.



"Конечно, он травмировался. Вероятно, на несколько недель. Я не знаю, будет ли он снова доступен в этом сезоне", — приводит слова главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы BBC.



Добавим, что дерби Манчестера стало всего лишь шестым "сухим" матчем для Браво из тех 22, что он провел в этом сезоне Премьер-Лиги.