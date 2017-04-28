Моуриньо — об удалении Феллайни и о том, что "Сити" будет в топ-4

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал красную карточку полузащитника Маруана Феллайни, а также выразил уверенность, что "Манчестер Сити" сохранит свое место в топ-4 Премьер-Лиги.

Накануне вечером "красные дьяволы" смогли добиться ничейного результата на "Этихад" (0:0), несмотря на огромные проблемы с составом и несмотря на удаление в концовке матча Феллайни, который боднул головой Серхио Агуэро.



Моуриньо считает, что Агуэро специально повел себя таким образом, что заставил рефери Мартина Аткинсона изгнать бельгийского полузащитника "Юнайтед" с поля.



"Я не видел повтор, но могу предположить, что это немного красной карточки и немного актерской игры очень опытного и умного аргентинского игрока. Маруан говорит, это красная карточка, потому что он Маруан".



"Мартин Аткинсон сказал, что, по его мнению, это красная карточка, но я видел Агуэро в подтрибунном тоннеле: никакого сломанного носа, никакой травмы головы, — его лицо в полном порядке, как и всегда. Поэтому я не уверен".



"Если бы Серхио не упал, то красной карточки точно не было бы, но раз уж Маруан дал ему такую возможность... Я не знаю. Но я знаю, что мы 15 минут играли вдесятером, и парни были абсолютно великолепны, сражаясь за очко", — цитирует Моуриньо BBC.



Также Жозе предположил, что "Сити" останется в топ-4 Премьер-Лиги к финишу сезона, а "Юнайтед" придется вести заочную борьбу с "Арсеналом" и "Ливерпулем" за последнее вакантное место в зоне Лиги Чемпионов.



"Думаю, учитывая их оставшиеся матчи, "Сити" финиширует в топ-4. Полагаю, они сделают это. Мы же поведем борьбу с "Арсеналом" и "Ливерпулем" за четвертое место. Мы постараемся, но реальность такова, что у нас на носу полуфинал Лиги Европы и много проблем с игроками. Но мы поборемся", — добавил Моуриньо.