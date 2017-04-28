Моуриньо — об удалении Феллайни и о том, что "Сити" будет в топ-4
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал красную карточку полузащитника Маруана Феллайни, а также выразил уверенность, что "Манчестер Сити" сохранит свое место в топ-4 Премьер-Лиги.
Накануне вечером "красные дьяволы" смогли добиться ничейного результата на "Этихад" (0:0), несмотря на огромные проблемы с составом и несмотря на удаление в концовке матча Феллайни, который боднул головой Серхио Агуэро.
Моуриньо считает, что Агуэро специально повел себя таким образом, что заставил рефери Мартина Аткинсона изгнать бельгийского полузащитника "Юнайтед" с поля.
"Я не видел повтор, но могу предположить, что это немного красной карточки и немного актерской игры очень опытного и умного аргентинского игрока. Маруан говорит, это красная карточка, потому что он Маруан".
"Мартин Аткинсон сказал, что, по его мнению, это красная карточка, но я видел Агуэро в подтрибунном тоннеле: никакого сломанного носа, никакой травмы головы, — его лицо в полном порядке, как и всегда. Поэтому я не уверен".
"Если бы Серхио не упал, то красной карточки точно не было бы, но раз уж Маруан дал ему такую возможность... Я не знаю. Но я знаю, что мы 15 минут играли вдесятером, и парни были абсолютно великолепны, сражаясь за очко", — цитирует Моуриньо BBC.
Также Жозе предположил, что "Сити" останется в топ-4 Премьер-Лиги к финишу сезона, а "Юнайтед" придется вести заочную борьбу с "Арсеналом" и "Ливерпулем" за последнее вакантное место в зоне Лиги Чемпионов.
"Думаю, учитывая их оставшиеся матчи, "Сити" финиширует в топ-4. Полагаю, они сделают это. Мы же поведем борьбу с "Арсеналом" и "Ливерпулем" за четвертое место. Мы постараемся, но реальность такова, что у нас на носу полуфинал Лиги Европы и много проблем с игроками. Но мы поборемся", — добавил Моуриньо.
28.04.2017 08:00
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Последние комментарии:
Посмотрите внимательно на таблицу до матча - ничья была выгодна обеим командам, поэтому и игра соотвествующая. И нечего здесь комментировать. А Агуэро - симулянт ещё тот. Я считаю, что за такие актерские "па" нужно игроков дисквалифицировать на несколько матчей, а то превратились в баб, чуть коснулся - умирает на поле, позорище.
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Мю хотя бы защитил очко )) они хотябы не мусор вроде Chelsea.
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Мю как обычно сражались за своё очко.
Ничего нового
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борьба с арсеналом за 4ку это заведомо проигранная борьба
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т.е. по его мнению красной карточкой в таких ситуациях надо награждать, если сопернику разобьют ебло?
Как же он скатился. Раньше он из интервью делал шоу. А сейчас просто ноет и бугуртит
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Скамец любит проигрывать битву за своё очко.
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если Манчити не будет в топ-4, можно потом его обоссать?
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Миша как всегда подкармливает троллей фразами про очко. Классика
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Парни были великолепны сражаясь за очко,сказал Мауриньо.)))))))))))))))))))))
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Парни 15 минут сражались за очко. Вот что следует знать
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Адекватно
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