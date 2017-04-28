"Сити" верит, что сможет приобрести Кайла Уолкера

Внутри "Манчестер Сити" расчет уверенность насчет приобретения правого защитника "Тоттенхэма" Кайла Уолкера.

Лишь на днях стало известно, что Кайл провел встречу с тренером Маурисио Почеттино относительно своего будущего в клубе. Получающий менее 70 тысяч фунтов в неделю защитник попросил, чтобы "шпоры" подтвердили его статус как ключевого игрока команды с помощью нового контракта на улучшенных условиях.



Не испытывающий никаких затруднений в финансах "Сити" готов перебить любое предложение, которое сделает своему игроку "Тоттенхэм", и это обстоятельство, уверены на "Этихад", может подтолкнуть Уолкера к смене клуба.



Даже если "Тоттенхэм" согласится обсудить продажу 26-летнего защитника сборной Англии, этот трансфер будет стоить очень дорого для "горожан". Как сообщает The Telegraph, президент "шпор" Даниэль Леви намерен потребовать более 30 млн. фунтов, за которые три года назад "Манчестер Юнайтед" приобрел Люка Шоу.



Деньги с продажи Уолкера совсем не помешали бы Почеттино, который имеет собственные планы на лето, собираясь приобрести Росса Баркли из "Эвертона" и Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас". Вдобавок нельзя забывать, что "Тоттенхэм" реализует столь затратный проект, как новый стадион.



Также "горожане" заинтересованы в одноклубнике Кайла Данни Роузе, однако вероятность этого трансфера заметно ниже, утверждает источник.