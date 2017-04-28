Бенитес требует 100 миллионов фунтов на трансферы
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес потребует 100 миллионов фунтов на трансферы грядущим летом.
В понедельник вечером Бенитес выполнил свою миссию, вернув "сорок" из Чемпиншипа в Премьер-Лигу. Сразу после решающей победы Рафаэль отказался подтвердить, что останется на "Сент-Джеймс Парк".
В первую очередь испанец хочет убедиться, что ему будет предоставлен солидный трансферный бюджет. Как сообщает The Sun, Бенитес собирается потребовать 100 миллионов фунтов на новичков.
По информации источника, Рафаэль может покинуть свой пост, если владелец клуба Майк Эшли откажет ему в этой просьбе или не предоставит полного контроля за трансферами. В следующие выходные Бенитес встретится с бизнесменом, чтобы обсудить актуальный вопрос.
28.04.2017 06:00
Просмотров: 2678
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
доверять Бене большие деньги, очень рисковая затея
(ответить)
но бенитес не станет покупать Погба.
(ответить)
Нацелился на Европу. Учитывая тв контракты и прочие баблосы, думаю лямов 80 выдадут.
(ответить)
Закончит следующий сезон выше Клоппа на изи.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий