Бенитес требует 100 миллионов фунтов на трансферы

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес потребует 100 миллионов фунтов на трансферы грядущим летом.

В понедельник вечером Бенитес выполнил свою миссию, вернув "сорок" из Чемпиншипа в Премьер-Лигу. Сразу после решающей победы Рафаэль отказался подтвердить, что останется на "Сент-Джеймс Парк".



В первую очередь испанец хочет убедиться, что ему будет предоставлен солидный трансферный бюджет. Как сообщает The Sun, Бенитес собирается потребовать 100 миллионов фунтов на новичков.



По информации источника, Рафаэль может покинуть свой пост, если владелец клуба Майк Эшли откажет ему в этой просьбе или не предоставит полного контроля за трансферами. В следующие выходные Бенитес встретится с бизнесменом, чтобы обсудить актуальный вопрос.