Бенитес требует 100 миллионов фунтов на трансферы

Рафаэль Бенитес Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес потребует 100 миллионов фунтов на трансферы грядущим летом.

В понедельник вечером Бенитес выполнил свою миссию, вернув "сорок" из Чемпиншипа в Премьер-Лигу. Сразу после решающей победы Рафаэль отказался подтвердить, что останется на "Сент-Джеймс Парк".

В первую очередь испанец хочет убедиться, что ему будет предоставлен солидный трансферный бюджет. Как сообщает The Sun, Бенитес собирается потребовать 100 миллионов фунтов на новичков.

По информации источника, Рафаэль может покинуть свой пост, если владелец клуба Майк Эшли откажет ему в этой просьбе или не предоставит полного контроля за трансферами. В следующие выходные Бенитес встретится с бизнесменом, чтобы обсудить актуальный вопрос.



Метки Бенитес, Ньюкасл

Автор foxmcfc   

Дата 28.04.2017 06:00

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  1. joke-dz 28.04.2017 08:33 # joke-dz
    доверять Бене большие деньги, очень рисковая затея

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  2. pistolero-lfc 28.04.2017 08:00 # pistolero-lfc
    но бенитес не станет покупать Погба.

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  3. melwood-lfc 28.04.2017 06:27 # melwood-lfc
    Нацелился на Европу. Учитывая тв контракты и прочие баблосы, думаю лямов 80 выдадут.

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  4. superglor 28.04.2017 06:06 # superglor
    Закончит следующий сезон выше Клоппа на изи.

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