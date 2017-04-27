Дерби Манчестера завершилось без голов
Противостояние "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" завершилось без голов, хотя этот перенесенный матч Премьер-Лиги подопечные Жозе Моуриньо были вынуждены заканчивать вдесятером после удаления Маруана Феллайни.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ввел в стартовый состав своей команды Пабло Сабалету, Александра Коларова и Рахима Стерлинга, которые заменили Хесуса Наваса, Гаэля Клиши и Давида Сильву.
По сравнению с победой 0:2 над "Бернли" в старте у "красных дьяволов" появились Антонио Валенсия, Майкл Кэррик, Генрих Мхитарян и Маркус Рэшфорд. Среди тех, кто переместился в запас, оказался и Уэйн Руни.
Первый опасный момент возник на девятой минуте, когда Кевин Де Брюйне прострелил вдоль ворот, а Серхио Агуэро со считанных метров пробил в ближнюю штангу.
"Сити" наладил уверенный контроль над мячом, однако моменты в игре не возникали. "Юнайтед" пришлось ждать своего первого шанса до середины тайма, когда Клаудио Браво неудачно прервал подачу с фланга, выбив мяч сопернику, но тут же исправился и остановил удар Генриха Мхитаряна.
В остатке тайма хозяева нанесли несколько ударов, но лишь выстрел Агуэро с дистанции оказался точным — Давид Де Хеа сыграл блестяще. "Дьяволы" ответили попыткой Андера Эрреры замкнуть головой подачу в район дальней штанги — мимо.
После перерыва характер игры не изменился. "Сити" по-прежнему владел мячом, но свободного пространства не имел, а оттого был вынужден бить с дистанции и в спешке, а значит — чаще всего мимо.
Монотонное течение матча было нарушено в концовке матча, когда сперва Клаудио Браво получил травму и был заменен, а затем Маруан Феллайни, через считанные секунды после желтой карточки, схлопотал красную за то, что попытался забодать Агуэро.
Концовка получилась очень непростой для "Юнайтед". Вышедший на замену Габриэль Жезус даже поразил ворота Де Хеа, но из офсайда. Счет так и не был открыт — гости выстояли.
Без Поля Погба у "Юнайтед" совершенно не держался мяч, однако команда Жозе Моуриньо приспособилась и смогла лишить соперника пространства. "Сити" много бил, но в основном с дистанции и мимо, так что эта ничья — в пользу конкурентов.
"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
27.04.2017 23:55
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Последние комментарии:
Про какие потери манки щебечут?
Про Ибру, которого сами не хотят видеть в составе, особенно в таких важных матчах? Или Рохоса?
Моуру похуй, кто у него будет 8м защитником: Рохо или Тимоти Сосу-у-пенса
(ответить)
Ах ах ах
Я конечно был уверен что скамью будет играть трусливо, но чтоб настолько по бабски?)
Пздц) иметь 1 атаку и то созданную мсишным клаваном)
(ответить)
Сельта удачи.
(ответить)
КРАСАВА! Беспроигрышная серия продолжается! А ТОП-4 Близко как никогда! МАур ГениЙ!!
(ответить)
когда уже Юнайтед получит прямую путевку в ЧШ....... заебали со своим недофутболом, переоценеными бегунками и физруком..
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главный прикол в том, что в ничью сыграли манчестеры, но бомбить больше всего будет челсецо всю неделю
(ответить)
у одного Агуэро 9 ударов за матч, у мю 3. это и есть атакующий стиль, о котором Моуринью говорил?
(ответить)
Поржал с концовки. Вообще, МЮ с таким составом мог бы быть и поживее на контрах. Впрочем, это же Маур)
(ответить)
И вот это 6лядское говно претендует на место в четвёрке ? Потратить 170 лямов, чтобы играть навесами или обороняться в 9 человек ? Пи3дец ущербная помойка, конченнее клуба не найти. Даже чилчи в кой-то веки в футбол играет, красные педеpасты - позор английского футбола.
(ответить)
Жозе показал "футбол 19 века". Зрелище тошнотное. Сити без Сильвы импотенты, МЮ жопу сковородкой весь матч закрывал. Чисто с учетом проблем с травмами можно признать результат удрвлетвопительным.
П.С. Бельгийское бревно надо продать за любые деньги куда угодно, заебал уже косячить.
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идеальный результат для всех
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Блеа, Фелл пиздец конечно мудак, что повелся. Матч - топчик, матч - привоз. Если б не он, докатали бы без нервака.
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Как я и предсказывал ничья. Ну хоть бабла поднял
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жезус второй раз соснул забив с оффсайда на последних минутах. как в матче с тотенхэмом. ору.
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Я вообще не понимаю, как можно думать, что голубые победят. Они орсеналу просрали. О чем вы? Пеп физрук. МЮ будет сверхмотивирован. Эррера в строю и навертит центр поля вокруг куяч Кэррик страховать будет и дальние раздавать. Марсик с Рэшфордом до смерти забегают инвалида компани и его тень. Ну и воротника у цити тупо нет. Огуреева наш нигер разпиздошит. Ну и Мхита, после эпика в первом матче ща будет забивать. от 27.04.2017 19:29
Просто ЛЕМАРС )
Источник: http://fapl.ru/users/jokerz/
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норм, с такими проблемами в составе, сыграли чётко в обороне.
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концовка жаркая была, в целом не дерби, а глиномесиво какое-то. Жезуса раньше выпускать надо было, Гвардиола затупил.
филейный лох пздц. победа горожан бала бы айс, ну и ничейка тоже сойдет.
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и да, колбасники поголовно в моче
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Хороший матч, хоть и без голов.
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Братские команды Манчестера объединились, чтобы выкинуть ливерпооол из четверки, риспакт
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