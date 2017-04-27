Дерби Манчестера завершилось без голов

Противостояние "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" завершилось без голов, хотя этот перенесенный матч Премьер-Лиги подопечные Жозе Моуриньо были вынуждены заканчивать вдесятером после удаления Маруана Феллайни.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ввел в стартовый состав своей команды Пабло Сабалету, Александра Коларова и Рахима Стерлинга, которые заменили Хесуса Наваса, Гаэля Клиши и Давида Сильву.



По сравнению с победой 0:2 над "Бернли" в старте у "красных дьяволов" появились Антонио Валенсия, Майкл Кэррик, Генрих Мхитарян и Маркус Рэшфорд. Среди тех, кто переместился в запас, оказался и Уэйн Руни.



Первый опасный момент возник на девятой минуте, когда Кевин Де Брюйне прострелил вдоль ворот, а Серхио Агуэро со считанных метров пробил в ближнюю штангу.



"Сити" наладил уверенный контроль над мячом, однако моменты в игре не возникали. "Юнайтед" пришлось ждать своего первого шанса до середины тайма, когда Клаудио Браво неудачно прервал подачу с фланга, выбив мяч сопернику, но тут же исправился и остановил удар Генриха Мхитаряна.



В остатке тайма хозяева нанесли несколько ударов, но лишь выстрел Агуэро с дистанции оказался точным — Давид Де Хеа сыграл блестяще. "Дьяволы" ответили попыткой Андера Эрреры замкнуть головой подачу в район дальней штанги — мимо.



После перерыва характер игры не изменился. "Сити" по-прежнему владел мячом, но свободного пространства не имел, а оттого был вынужден бить с дистанции и в спешке, а значит — чаще всего мимо.



Монотонное течение матча было нарушено в концовке матча, когда сперва Клаудио Браво получил травму и был заменен, а затем Маруан Феллайни, через считанные секунды после желтой карточки, схлопотал красную за то, что попытался забодать Агуэро.



Концовка получилась очень непростой для "Юнайтед". Вышедший на замену Габриэль Жезус даже поразил ворота Де Хеа, но из офсайда. Счет так и не был открыт — гости выстояли.



Без Поля Погба у "Юнайтед" совершенно не держался мяч, однако команда Жозе Моуриньо приспособилась и смогла лишить соперника пространства. "Сити" много бил, но в основном с дистанции и мимо, так что эта ничья — в пользу конкурентов.



"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче