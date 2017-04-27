"Тоттенхэм" задумывается о покупке Харри Магуайра

Харри Магуайр Грядущим летом "Тоттенхэм" может сделать предложение о покупке защитника "Халла" Харри Магуайра.

Тот впечатляющий подъем, который переживают "тигры" в последние недели, связан не только с приходом на тренерский мостик Марку Силвы, но и с прогрессом отдельных игроков — вроде Магуайра.

В этом сезоне воспитанник "Шеффилд Юнайтед" провел 26 матчей, а при Силве даже несколько раз надевал капитанскую повязку. Своей игрой Харри удалось заинтересовать ряд гораздо более серьезных клубов.

Как стало известно ESPN, "шпоры" видят в Магуайре гораздо более доступную альтернативу Майклу Кину из "Бернли" и Даррону Гибсону из "Мидлсбро". Даже если "Халл" останется в Премьер-Лиге, переманить Харри будет относительно просто, ведь у него остается всего один год по контракту.

Приглашение новичка в центр обороны является одним из приоритетов для наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино на грядущее лето. В данный момент сменщиком для Яна Вертонгена или Тоби Алдервейрелда обычно выступает номинальный полузащитник Эрик Дайер, самый серьезный интерес к которому проявляет "Манчестер Юнайтед".


Метки Магуайр, Тоттенхэм, Халл

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2017 22:00

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  1. imfake 27.04.2017 22:55 # imfake
    вот и нашлась замена Дайеру, который в МЮ переходит

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  2. liverfun 27.04.2017 22:49 # liverfun
    здоровенный шкаф и неплохой защ на подмену, как раз для петушков

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  3. edgarkuznetsov 27.04.2017 22:44 # edgarkuznetsov
    Это смена Виммеру,который не играет ,а не Дайера ,Верту и Тоби

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