Эйр рассказал, почему "Ливерпуль" упустил Алли и Санчеса

Деле Алли Бывший исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр рассказал, почему в свое время его клуб не смог приобрести полузащитника Деле Алли и нападающего Алексиса Санчеса.

Достоверно известно, что "красные" следили за Алли, еще когда тот делал свои первые шаги в "МК Донс". А Брендан Роджерс, предшественник Юргена Клоппа на тренерском мостике "Ливерпуля", даже устроил Деле экскурсию по базе в Мелвуде.

Однако Алли, которому тогда было 16 лет, запросил слишком большие деньги, и трансферный комитет "Ливерпуля", куда входил и Эйр, отказался от сделки. В результате Деле договорился с "Тоттенхэмом", где впоследствии вырос в одну из главных звезд Премьер-Лиги.

"Мы интересовались этим игроком, однако его требования не соответствовали тому, чего он добился к тому моменту. Мы не чувствовали, что игрок соответствует своим требованиям. Сейчас легко сидеть и говорить: "Посмотрите, что вы могли купить". Но со сколь многими игроками бывает наоборот? Такова правда", — цитирует Эйра Sky Sports.

Также Эйр объяснил, почему "Ливерпуль" не смог получить Санчеса, когда продавал в "Барселону" Луиса Суареса.

"Нужно понимать, что ты как клуб не можешь полностью контролировать, кого ты покупаешь, кого продаешь. Об интересе к Алексису Санчесу, о том, что он станет частью сделки по переходу Луиса в обратном направлении, и о том, сделка уже согласована, было много всего написано. Единственная причина, почему переход не состоялся, заключается в том, что игрок и его жена хотели жить в Лондоне. К сожалению, мы не могли перевезти клуб в Лондон!" — добавил Эйр.


Метки Алли, Ливерпуль, Санчес, Эйр

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1519

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 27.04.2017 21:50 # fc-oil
    Конечно, ведь есть топы типа Кэрролла, Балотелли, Борини.

    (ответить)

  2. liverfun 27.04.2017 21:40 # liverfun
    почеттино хорошо работает с молодежью, для алли лучшим вариантом было оказаться в его команде.

    (ответить)

  3. kojan 27.04.2017 21:39 # kojan
    Деле Алли понял, что Бред Роджерс не коуч, а экскурсовод, а пуль большая куча старого дерьма.

    (ответить)

  4. hammersmith 27.04.2017 21:36 # hammersmith
    лошары

    (ответить)

  5. daikirai 27.04.2017 21:16 # daikirai
    Потому что колбаса отстойник, и является трамплином даже на фоне арса с тоттеном.

    (ответить)

  6. manutd-20champ 27.04.2017 21:09 # manutd-20champ
    норм пацаны в помойку не идут

    (ответить)

  7. gunars 27.04.2017 21:05 # gunars
    понятно

    (ответить)

  8. dimon70 27.04.2017 21:03 # dimon70
    мораль жизни проста-дорого мило,дёшево гнило.почти всегда так,хотя есть исключения

    (ответить)

  9. electric 27.04.2017 21:03 # electric
    2 переоцененки. нах не нужны они вообще то

    (ответить)

  10. chebrec 27.04.2017 21:03 # chebrec
    Если бы не бы то выросли бы грибы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: