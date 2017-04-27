Эйр рассказал, почему "Ливерпуль" упустил Алли и Санчеса
Бывший исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр рассказал, почему в свое время его клуб не смог приобрести полузащитника Деле Алли и нападающего Алексиса Санчеса.
Достоверно известно, что "красные" следили за Алли, еще когда тот делал свои первые шаги в "МК Донс". А Брендан Роджерс, предшественник Юргена Клоппа на тренерском мостике "Ливерпуля", даже устроил Деле экскурсию по базе в Мелвуде.
Однако Алли, которому тогда было 16 лет, запросил слишком большие деньги, и трансферный комитет "Ливерпуля", куда входил и Эйр, отказался от сделки. В результате Деле договорился с "Тоттенхэмом", где впоследствии вырос в одну из главных звезд Премьер-Лиги.
"Мы интересовались этим игроком, однако его требования не соответствовали тому, чего он добился к тому моменту. Мы не чувствовали, что игрок соответствует своим требованиям. Сейчас легко сидеть и говорить: "Посмотрите, что вы могли купить". Но со сколь многими игроками бывает наоборот? Такова правда", — цитирует Эйра Sky Sports.
Также Эйр объяснил, почему "Ливерпуль" не смог получить Санчеса, когда продавал в "Барселону" Луиса Суареса.
"Нужно понимать, что ты как клуб не можешь полностью контролировать, кого ты покупаешь, кого продаешь. Об интересе к Алексису Санчесу, о том, что он станет частью сделки по переходу Луиса в обратном направлении, и о том, сделка уже согласована, было много всего написано. Единственная причина, почему переход не состоялся, заключается в том, что игрок и его жена хотели жить в Лондоне. К сожалению, мы не могли перевезти клуб в Лондон!" — добавил Эйр.
27.04.2017 21:00
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Конечно, ведь есть топы типа Кэрролла, Балотелли, Борини.
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почеттино хорошо работает с молодежью, для алли лучшим вариантом было оказаться в его команде.
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Деле Алли понял, что Бред Роджерс не коуч, а экскурсовод, а пуль большая куча старого дерьма.
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лошары
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Потому что колбаса отстойник, и является трамплином даже на фоне арса с тоттеном.
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норм пацаны в помойку не идут
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понятно
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мораль жизни проста-дорого мило,дёшево гнило.почти всегда так,хотя есть исключения
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2 переоцененки. нах не нужны они вообще то
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Если бы не бы то выросли бы грибы
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