Гвардиола ответил на упрек Конте

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на предостережение своего коллеги Антонио Конте из "Челси" о том, что большие деньги не всегда являются гарантией успеха.

На текущей неделе Конте сделал очень колкое замечание для "Сити" и "Манчестер Юнайтед", которые все еще рискуют остаться без участия в Лиге Чемпионов на будущий сезон, несмотря на огромные инвестиции в состав прошлым летом. Однако у Гвардиолы нашелся свой ответ итальянцу.

"Тренируя "Барселону", я выиграл Лигу Чемпионов, и в нашем составе было восемь воспитанников своей академии. Ноль затрат, чтобы выиграть Лигу Чемпионов — так это было. Однако все клубы стремятся тратить много денег, и невозможно забыть всех тех игроков, которые стоили "Челси" кучу денег".

"Люди думают, что только "Сити" тратит деньги, но это делают клубы по всему миру: в Испании, Германии, Англии и Италии. Они тратят большие деньги. Этим летом это повторится. Клубы всего мира тратят большие деньги, даже "Челси", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Конте, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 27.04.2017 21:47 # fc-oil
    Пенсы первые положили начало "эре мешка" в АПЛ. Парик просто не так умен, историю своего клуба совсем не знает. Но для наемника это нормально!

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  2. haroldfinch 27.04.2017 21:28 # haroldfinch
    "Ноль затрат, чтобы выиграть Лигу Чемпионов — так это было".

    так он получается подтверждает слова Конте. Норм такой ответ на упрек.

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  3. madchester 27.04.2017 21:26 # madchester
    Сколько мильярдов потрачено за годы в проекте Ман Ю,мешки.

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  4. reeker 27.04.2017 21:18 # reeker
    На изи лысого физрука подорвал.

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  5. palach221078 27.04.2017 21:02 # palach221078
    летом мансур выкинет этого физрука, если в ЛЧ не попадут.

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  6. mancityman 27.04.2017 20:58 # mancityman
    Снова обоссал пенсиу

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  7. chebrec 27.04.2017 20:57 # chebrec
    Как же бездарен лысый физрук голубой помойки

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  8. jesus33 27.04.2017 20:52 # jesus33
    Бедный контекс, опять его унизили.
    Уже даже жалко становится бездарного тренера синей помойки.

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  9. fc-chelsea13 27.04.2017 20:28 # fc-chelsea13
    Да понятно, что все тратят огромные деньги, только Конте говорил не об этом. Он говорил о том, что не обязательно тратить огромные деньги, чтобы достичь побед и кубков, что Пеп и подтвердил (когда тренировал Барсу). И то, что сейчас деньги решают, но не всегда.
    Конте за один год сделал команду, занявшую 10 место в чемпионате, победителями лиги (без 4-х матчей), так что если бомбит от бестрофейного сезона, так помни, что это Англия, и всем пох кто ты и откуда, в том числе для Халл Сити и Мидлсбро.

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  10. mdfjvnlabngmlas 27.04.2017 20:23 # mdfjvnlabngmlas
    норм лысый помочился на обезьяну.

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  11. chelsealondon 27.04.2017 20:19 # chelsealondon
    Пи3дец ответил...прям оxyесть не встать...

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  12. largo-winch 27.04.2017 20:10 # largo-winch
    Верно говорит.
    Кто знает, сколько воспитанников было в составе Монако в матче против Мансити?

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  13. gunars 27.04.2017 20:07 # gunars
    тонко обоссал на гпенсов))

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  14. liverfun 27.04.2017 20:04 # liverfun
    посмотреть бы как конте, с итак далеко недешевым составом, без особых трат в летнее то покажет себя в сезоне с полной загрузкой английскими кубками и лигой чемпионов

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  15. mancunia-planet 27.04.2017 20:04 # mancunia-planet
    сколько мильярдов уже потрачено за годы в проекте "Ман Сити", мешки

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