Гвардиола ответил на упрек Конте
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на предостережение своего коллеги Антонио Конте из "Челси" о том, что большие деньги не всегда являются гарантией успеха.
На текущей неделе Конте сделал очень колкое замечание для "Сити" и "Манчестер Юнайтед", которые все еще рискуют остаться без участия в Лиге Чемпионов на будущий сезон, несмотря на огромные инвестиции в состав прошлым летом. Однако у Гвардиолы нашелся свой ответ итальянцу.
"Тренируя "Барселону", я выиграл Лигу Чемпионов, и в нашем составе было восемь воспитанников своей академии. Ноль затрат, чтобы выиграть Лигу Чемпионов — так это было. Однако все клубы стремятся тратить много денег, и невозможно забыть всех тех игроков, которые стоили "Челси" кучу денег".
"Люди думают, что только "Сити" тратит деньги, но это делают клубы по всему миру: в Испании, Германии, Англии и Италии. Они тратят большие деньги. Этим летом это повторится. Клубы всего мира тратят большие деньги, даже "Челси", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
27.04.2017 20:00
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Последние комментарии:
Пенсы первые положили начало "эре мешка" в АПЛ. Парик просто не так умен, историю своего клуба совсем не знает. Но для наемника это нормально!
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"Ноль затрат, чтобы выиграть Лигу Чемпионов — так это было".
так он получается подтверждает слова Конте. Норм такой ответ на упрек.
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Сколько мильярдов потрачено за годы в проекте Ман Ю,мешки.
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На изи лысого физрука подорвал.
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летом мансур выкинет этого физрука, если в ЛЧ не попадут.
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Снова обоссал пенсиу
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Как же бездарен лысый физрук голубой помойки
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Бедный контекс, опять его унизили.
Уже даже жалко становится бездарного тренера синей помойки.
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Да понятно, что все тратят огромные деньги, только Конте говорил не об этом. Он говорил о том, что не обязательно тратить огромные деньги, чтобы достичь побед и кубков, что Пеп и подтвердил (когда тренировал Барсу). И то, что сейчас деньги решают, но не всегда.
Конте за один год сделал команду, занявшую 10 место в чемпионате, победителями лиги (без 4-х матчей), так что если бомбит от бестрофейного сезона, так помни, что это Англия, и всем пох кто ты и откуда, в том числе для Халл Сити и Мидлсбро.
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норм лысый помочился на обезьяну.
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Пи3дец ответил...прям оxyесть не встать...
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Верно говорит.
Кто знает, сколько воспитанников было в составе Монако в матче против Мансити?
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тонко обоссал на гпенсов))
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посмотреть бы как конте, с итак далеко недешевым составом, без особых трат в летнее то покажет себя в сезоне с полной загрузкой английскими кубками и лигой чемпионов
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сколько мильярдов уже потрачено за годы в проекте "Ман Сити", мешки
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