Гвардиола ответил на упрек Конте

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на предостережение своего коллеги Антонио Конте из "Челси" о том, что большие деньги не всегда являются гарантией успеха.

На текущей неделе Конте сделал очень колкое замечание для "Сити" и "Манчестер Юнайтед", которые все еще рискуют остаться без участия в Лиге Чемпионов на будущий сезон, несмотря на огромные инвестиции в состав прошлым летом. Однако у Гвардиолы нашелся свой ответ итальянцу.



"Тренируя "Барселону", я выиграл Лигу Чемпионов, и в нашем составе было восемь воспитанников своей академии. Ноль затрат, чтобы выиграть Лигу Чемпионов — так это было. Однако все клубы стремятся тратить много денег, и невозможно забыть всех тех игроков, которые стоили "Челси" кучу денег".



"Люди думают, что только "Сити" тратит деньги, но это делают клубы по всему миру: в Испании, Германии, Англии и Италии. Они тратят большие деньги. Этим летом это повторится. Клубы всего мира тратят большие деньги, даже "Челси", — цитирует Гвардиолу The Guardian.