"Ливерпуль" подтвердил назначение Джеррарда тренером команды U-18

"Ливерпуль" официально объявил о назначении своего бывшего капитана Стивена Джеррарда тренером команды U-18 со следующего сезона.

Закончив играть в футбол в прошлом году, в феврале Джеррард вернулся в структуру в мерсисайдского клуба. За это время Стивену удалось произвести хорошее впечатление на директора академии Алекса Инглеторпа и главного тренера Юргена Клоппа.



Поработав с юношами различных возрастов, теперь Джеррард получит фиксированную должность в академии — правда, лишь со следующего сезона. Стивен примет команду 18-летних из рук Нила Критчли, который в свою очередь возглавит команду U-23.



"Ключом для меня было то, что тренировать команду U-23 — это очень ответственная работа, но в то же время она вдали от камер. Знаю, что я сделаю кучу ошибок, но это часть процесса".



"Однажды, когда мы разговаривали с Юргеном, он сказал мне: "Ты будешь совершать ошибки, ты должен учиться на них, расти и двигаться дальше — в идеале тебе захочется делать это вдали от камер".



"Я очень счастлив и доволен снова работать на благо клуба, но получить роль тренера команды U-18 — это очень ответственно. Я нахожусь в восторге и предвкушении", — сообщил Джеррард.