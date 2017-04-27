"Ливерпуль" подтвердил назначение Джеррарда тренером команды U-18

Стивен Джеррард "Ливерпуль" официально объявил о назначении своего бывшего капитана Стивена Джеррарда тренером команды U-18 со следующего сезона.

Закончив играть в футбол в прошлом году, в феврале Джеррард вернулся в структуру в мерсисайдского клуба. За это время Стивену удалось произвести хорошее впечатление на директора академии Алекса Инглеторпа и главного тренера Юргена Клоппа.

Поработав с юношами различных возрастов, теперь Джеррард получит фиксированную должность в академии — правда, лишь со следующего сезона. Стивен примет команду 18-летних из рук Нила Критчли, который в свою очередь возглавит команду U-23.

"Ключом для меня было то, что тренировать команду U-23 — это очень ответственная работа, но в то же время она вдали от камер. Знаю, что я сделаю кучу ошибок, но это часть процесса".

"Однажды, когда мы разговаривали с Юргеном, он сказал мне: "Ты будешь совершать ошибки, ты должен учиться на них, расти и двигаться дальше — в идеале тебе захочется делать это вдали от камер".

"Я очень счастлив и доволен снова работать на благо клуба, но получить роль тренера команды U-18 — это очень ответственно. Я нахожусь в восторге и предвкушении", — сообщил Джеррард.


Метки Джеррард, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2017 19:40

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Последние комментарии:




  1. kojan 27.04.2017 21:47 # kojan
    дайте скорей по рулить главной командой этому неудачнику и чемшип обеспечен...

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  2. heyoung 27.04.2017 21:39 # heyoung
    Обосрется

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  3. dimon70 27.04.2017 21:01 # dimon70
    надо было и Карру помощником ему взять.удачи Стиви,скоро всё изменится

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  4. superglor 27.04.2017 19:51 # superglor
    Скорей бы он дошел до тренера основы, тогда Ливарпулю не видать АПЛ еще лет 50.

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  5. trahalshik01 27.04.2017 19:49 # trahalshik01
    Интеллект (футбольный) никогда не был сильной стороной Джеррарда. Желаю ему возглавить основу.

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