Байи рассказал, почему отказал "Сити" ради МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи заявил, что им интересовался "Манчестер Сити", однако внимание Жозе Моуриньо заставило его сделать выбор в пользу "дьяволов".

Прошлым летом клуб с "Олд Траффорд" подписал 23-летнего ивуарийца из "Вильярреала", заплатив за него 30 миллионов фунтов. Перед дерби Манчестера Эрик рассказал, что мог выступать за соседний клуб, но фигура Моуриньо стала решающим фактором.



"Я был на родине, когда Жозе позвонил мне с португальского номера, представился и обрисовал ситуацию. Если честно, я даже не поверил, что это был он".



"Перед предложением от МЮ мной интересовался "Манчестер Сити", они наблюдали за моей игрой, и какое-то время я думал, что действительно окажусь там. Потом все изменилось".



"Мне показалось, что Моуриньо был единственным, кто реально хотел видеть меня в своей команде. Он проявил ко мне большой интерес, созвонился со мной лично, и именно поэтому я выступаю за МЮ".



"Ман Сити" контактировал с моим агентом, но они был не так заинтересованы во мне, как Моуриньо. Он буквально настаивал на переходе в МЮ. Если игрок чувствует доверие тренера, это придает ему дополнительную мотивацию", - цитирует Байи Goal.