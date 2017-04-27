"Юнайтед" хочет купить Гризманна и Морату

Альваро Мората Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет приобрести сразу двух нападающих грядущим летом и надеется, что партнером Антуана Гризманна из "Атлетико" станет Альваро Мората из "Реала".

В этом сезоне "красные дьяволы" испытывают громадные проблемы с реализацией своих моментов, забив меньше всех из числа команд топ-7 Премьер-Лиги. Травма же Златана Ибрагимовича и вовсе была воспринята как настоящая катастрофа для "Юнайтед".

Как сообщает The Telegraph, Моуриньо планирует кардинально обновить линию нападения к следующему сезону. Трансферной целью клуба с "Олд Траффорд" остается Гризманн, которому "дьяволы" предложат долгосрочный контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю.

Кроме того, Моуриньо планирует попрощаться с капитаном Уэйном Руни и пригласить в команду еще одного нападающего, помимо Гризманна. В качестве наиболее желанного партнера для Антуана португальский тренер видит Морату.

Мората уже несколько месяцев сидит на чемоданах, готовясь покинуть "Реал" по окончании сезона. Еще недавно главным претендентом на Альваро значился "Челси", однако в последнее время интерес "синих" охладел — теперь они предпочитают Ромелу Лукаку из "Эвертона" и Алексиса Санчеса из "Арсенала".

В данный момент "Реал" оценивает Альваро в 40 млн. фунтов. Заполучить Морату "Юнайтед" может помочь встречный интерес Королевского клуба к голкиперу Давиду Де Хеа. По слухам, Моуриньо уже присмотрел замену для своего первого номера в лице Яна Облака из "Атлетико".


Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед, Мората, Реал

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2017 18:00

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  1. cfc000000 27.04.2017 19:03 # cfc000000
    Лукаку+Санчес > гризман+мората.
    Адекватно

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  2. trent 27.04.2017 18:43 # trent
    Истинный бред в статье, Мората не так хорош как его малюют, иначе бы не сидел на чемоданах в Мадриде. Тоже самое касается и Де Хеа, пока он принадлежит Юнайтед и нет никаких предпосылок идти на поводу у Реала. Допустим, даже если так выйдет, что Давид покинет клуб, МЮ не нужен никакой Облак, Ромеро выглядит надёжным голкипером, который готов стать первым номером в большом клубе вроде Юнайтед.

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  3. van-der-slav 27.04.2017 18:37 # van-der-slav
    Травма же Златана Ибрагимовича и вовсе была воспринята как настоящая катастрофа для "Юнайтед".

    только вот все считают что без ибры игра будет лучше. журналюги как всегда от народа далеко

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  4. knvlay 27.04.2017 18:25 # knvlay
    мората не нужен. только кроос

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  5. melwood-lfc 27.04.2017 18:10 # melwood-lfc
    Для АПЛ заебись!

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  6. maxvel 27.04.2017 18:02 # maxvel
    Еее, збс. Мората топер

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