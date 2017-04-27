"Юнайтед" хочет купить Гризманна и Морату

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет приобрести сразу двух нападающих грядущим летом и надеется, что партнером Антуана Гризманна из "Атлетико" станет Альваро Мората из "Реала".

В этом сезоне "красные дьяволы" испытывают громадные проблемы с реализацией своих моментов, забив меньше всех из числа команд топ-7 Премьер-Лиги. Травма же Златана Ибрагимовича и вовсе была воспринята как настоящая катастрофа для "Юнайтед".



Как сообщает The Telegraph, Моуриньо планирует кардинально обновить линию нападения к следующему сезону. Трансферной целью клуба с "Олд Траффорд" остается Гризманн, которому "дьяволы" предложат долгосрочный контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю.



Кроме того, Моуриньо планирует попрощаться с капитаном Уэйном Руни и пригласить в команду еще одного нападающего, помимо Гризманна. В качестве наиболее желанного партнера для Антуана португальский тренер видит Морату.



Мората уже несколько месяцев сидит на чемоданах, готовясь покинуть "Реал" по окончании сезона. Еще недавно главным претендентом на Альваро значился "Челси", однако в последнее время интерес "синих" охладел — теперь они предпочитают Ромелу Лукаку из "Эвертона" и Алексиса Санчеса из "Арсенала".



В данный момент "Реал" оценивает Альваро в 40 млн. фунтов. Заполучить Морату "Юнайтед" может помочь встречный интерес Королевского клуба к голкиперу Давиду Де Хеа. По слухам, Моуриньо уже присмотрел замену для своего первого номера в лице Яна Облака из "Атлетико".