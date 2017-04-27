Руни считает, что он достаточно хорош для "Юнайтед"

Уэйн Руни Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни чувствует, что все еще может приносить пользу своей команде.

В минувший уикенд потеря Златана Ибрагимовича наделила Уэйна местом в стартовом составе "красных дьяволов" впервые с марта. 31-летний Руни своим шансом воспользовался, забив один из двух голов в ворота "Бернли".

И хотя долгосрочное будущее Уэйна на "Олд Траффорд" по-прежнему выглядит блекло, сам Уэйн считает, что ему по силам выступать на топ-уровне еще три года, как минимум.

"Я чувствую, что могу добавить команде мастерства, хладнокровия и опыта. Я знаю, как довести начатое до конца, когда ты стремишься выиграть лигу, попасть в топ-4 или выйти в финал. Я обладаю большим опытом, который мог бы пригодиться команде".

"Конечно, приятно вернуться в стартовый состав. Я хочу вернуться к регулярной игре и надеюсь, что в остатке сезона оставлю свой отпечаток на матчах, в которых сыграю".

"Смог бы я играть на топ-уровне еще два-три года? Да. Даже больше. Каждый говорит о возрасте, но мне 31, я не старик. Хотя, конечно, это правда, что я сыграл много матчей. Кто знает, возможно, не такое уж большое количество матчей в этом сезоне пойдет мне на пользу".

"Я лишь могу продолжать работать, стараясь доказать неправоту людей. Я упорно тружусь на тренировках и просто должен дождаться своего шанса, как дождался против "Бернли". Я знаю, что достаточно хорош для игры на топ-уровне. У людей есть свои мнения, которые я уважаю, а у меня свое", — сообщил Руни Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Руни

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1150

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. cruise877 27.04.2017 18:58 # cruise877
    Надеюсь он будет сеглдня в составе. Но в том что его убрали из состава виноват он сам не потому что он недостаточно хорош а наоборот он слишком хорош в плане командной игры. Поясню: Руни перестал бить по воротам и даже в очевидных ситуациях когда нужно бить он отдает пас как следствие он не забивает а он в первую очередь как форвард должен забивать. Ему нужно брать на себя игру почаще и бить. Уверенности как будто нет или боится бить и отдает пас чтобы тренер увидел его другие качества и ставил в состав но это не сработало. Теперь ему нужно бить по воротам чем кстати он и занимался в игре с бернли. Рад. Легенда. Не предчтавляю юнайтед без него.

    (ответить)

  2. mazinho-united 27.04.2017 18:41 # mazinho-united
    Ребята, он столько всего сделал для клуба, он же наш капитан, ну и пох на его зарплату, не с вашего кармана! Хоть и не играет, нужен такой авторитет, или превратимся в арсенал! Не в традициях клуба выкидывать легенд клуба, когда не нужны, мы же не челси ну или всякий шлак!

    (ответить)

  3. trent 27.04.2017 18:33 # trent
    Я за Уэйна, конечно, его время уходит, но он остается достаточно классным игроком, чтобы оставаться в обойме Юнайтед. Настоящие фаны любят и поддерживают Руни, радуясь каждый раз, когда он выходит на поле.

    (ответить)

  4. knvlay 27.04.2017 18:27 # knvlay
    забей уже 200 гол и пиздуй в млс или китай

    (ответить)

  5. beklazali 27.04.2017 18:23 # beklazali
    Уроды вы не блогадарные а не болелы МЮ.

    (ответить)

  6. manchester-92 27.04.2017 17:39 # manchester-92
    Как вы можете так говорить про него после всего что он сделал для клуба!!!! Ведь он является живой легендой красных дьяволов... Еще и фанатами называются. Бл***ди

    (ответить)

  7. mancunia-planet 27.04.2017 17:11 # mancunia-planet
    шуруй в штаты пока ходить можешь, а потом в родной клуб возврат

    (ответить)

  8. selfish 27.04.2017 17:04 # selfish
    Вали уже в Эвертон, дай другим играть

    (ответить)

  9. chebrec 27.04.2017 17:03 # chebrec
    шлак списанный

    (ответить)

  10. danny949494 27.04.2017 17:01 # danny949494
    В Эвертон его.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: