Руни считает, что он достаточно хорош для "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни чувствует, что все еще может приносить пользу своей команде.

В минувший уикенд потеря Златана Ибрагимовича наделила Уэйна местом в стартовом составе "красных дьяволов" впервые с марта. 31-летний Руни своим шансом воспользовался, забив один из двух голов в ворота "Бернли".



И хотя долгосрочное будущее Уэйна на "Олд Траффорд" по-прежнему выглядит блекло, сам Уэйн считает, что ему по силам выступать на топ-уровне еще три года, как минимум.



"Я чувствую, что могу добавить команде мастерства, хладнокровия и опыта. Я знаю, как довести начатое до конца, когда ты стремишься выиграть лигу, попасть в топ-4 или выйти в финал. Я обладаю большим опытом, который мог бы пригодиться команде".



"Конечно, приятно вернуться в стартовый состав. Я хочу вернуться к регулярной игре и надеюсь, что в остатке сезона оставлю свой отпечаток на матчах, в которых сыграю".



"Смог бы я играть на топ-уровне еще два-три года? Да. Даже больше. Каждый говорит о возрасте, но мне 31, я не старик. Хотя, конечно, это правда, что я сыграл много матчей. Кто знает, возможно, не такое уж большое количество матчей в этом сезоне пойдет мне на пользу".



"Я лишь могу продолжать работать, стараясь доказать неправоту людей. Я упорно тружусь на тренировках и просто должен дождаться своего шанса, как дождался против "Бернли". Я знаю, что достаточно хорош для игры на топ-уровне. У людей есть свои мнения, которые я уважаю, а у меня свое", — сообщил Руни Sky Sports.