Анри: "Только Санчес мог бы попасть в состав "Тоттенхэма"

Алексис Санчес и Кристиан Эриксен Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри уверен, что только вингер Алексис Санчес мог бы попасть в стартовый состав "Тоттенхэма".

Впервые за долгие годы "шпоры" имеют реальный шанс финишировать выше своих соседей по городу. Чтобы это произошло уже в ближайшие выходные, "Тоттенхэму" необходимо победить в дерби Северного Лондона.

По мнению Анри, команда Маурисио Почеттино настолько сильна, что из игроков "Арсенала" в ее состав мог бы пробиться только Санчес. Все остальные не соответствуют уровню основных футболистов "Тоттенхэма", уверен Тьерри.

"Мне тяжело это говорить будучи болельщиком "Арсенала", но нужно оставаться объективным и говорить начистоту. На мой взгляд, только Алексис Санчес мог бы попасть в состав "шпор", других таких игроков я просто не вижу".

"Мои слова вовсе не означают, что "Тоттенхэм" легко победит в дерби. Если мы сможем остановить "шпор" в их погоне за титулом, это сделает мой день", - цитирует Анри Sky Sports.



Метки Анри, Арсенал, Санчес, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 27.04.2017 16:00

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  1. theo-zm 27.04.2017 16:23 # theo-zm
    Да бляхамуха из великого игрока превратится в троля Фуу
    Именно Санчес выдаёт плохие игры в последнее время
    Много моментов засирает
    Все время игру на себя берет
    Лучше бы его продали куда нить за дорого не стал бы печалиться

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  2. winnerd 27.04.2017 16:03 # winnerd
    Орсинолю нибуя не светит в дерби....а жаль,хотелось зарубы

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  3. selfish 27.04.2017 16:01 # selfish
    Следовательно: все шпоры геи

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