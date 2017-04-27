Анри: "Только Санчес мог бы попасть в состав "Тоттенхэма"
Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри уверен, что только вингер Алексис Санчес мог бы попасть в стартовый состав "Тоттенхэма".
Впервые за долгие годы "шпоры" имеют реальный шанс финишировать выше своих соседей по городу. Чтобы это произошло уже в ближайшие выходные, "Тоттенхэму" необходимо победить в дерби Северного Лондона.
По мнению Анри, команда Маурисио Почеттино настолько сильна, что из игроков "Арсенала" в ее состав мог бы пробиться только Санчес. Все остальные не соответствуют уровню основных футболистов "Тоттенхэма", уверен Тьерри.
"Мне тяжело это говорить будучи болельщиком "Арсенала", но нужно оставаться объективным и говорить начистоту. На мой взгляд, только Алексис Санчес мог бы попасть в состав "шпор", других таких игроков я просто не вижу".
"Мои слова вовсе не означают, что "Тоттенхэм" легко победит в дерби. Если мы сможем остановить "шпор" в их погоне за титулом, это сделает мой день", - цитирует Анри Sky Sports.
27.04.2017 16:00
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Да бляхамуха из великого игрока превратится в троля Фуу
Именно Санчес выдаёт плохие игры в последнее время
Много моментов засирает
Все время игру на себя берет
Лучше бы его продали куда нить за дорого не стал бы печалиться
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Орсинолю нибуя не светит в дерби....а жаль,хотелось зарубы
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Следовательно: все шпоры геи
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