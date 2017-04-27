Анри: "Только Санчес мог бы попасть в состав "Тоттенхэма"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри уверен, что только вингер Алексис Санчес мог бы попасть в стартовый состав "Тоттенхэма".

Впервые за долгие годы "шпоры" имеют реальный шанс финишировать выше своих соседей по городу. Чтобы это произошло уже в ближайшие выходные, "Тоттенхэму" необходимо победить в дерби Северного Лондона.



По мнению Анри, команда Маурисио Почеттино настолько сильна, что из игроков "Арсенала" в ее состав мог бы пробиться только Санчес. Все остальные не соответствуют уровню основных футболистов "Тоттенхэма", уверен Тьерри.



"Мне тяжело это говорить будучи болельщиком "Арсенала", но нужно оставаться объективным и говорить начистоту. На мой взгляд, только Алексис Санчес мог бы попасть в состав "шпор", других таких игроков я просто не вижу".



"Мои слова вовсе не означают, что "Тоттенхэм" легко победит в дерби. Если мы сможем остановить "шпор" в их погоне за титулом, это сделает мой день", - цитирует Анри Sky Sports.