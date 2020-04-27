Новая домашняя форма "Ливерпуля" на сезон 2017/18 (ФОТО)
"Ливерпуль" официально представил свою новую домашнюю форму от компании New Balance на сезон 2017/18.
Дизайн новой формы приурочен ко 125-летию мерсисайдского клуба — соответствующий памятный знак расположен непосредственно на груди.
Источником вдохновения для дизайнеров New Balance выступила та форма, в которой "красные" в 1984 году выиграли Кубок Европейских Чемпионов.
"Нося футболку "Ливерпуля", всегда испытываешь огромную гордость, но эта форма особенная. Наше 125-летие — замечательный момент для всех нас, чтобы отпраздновать наше наследие, и данная форма по-настоящему отражает это, особенно благодаря эмблеме в честь годовщины. Мы будем носить эту форму с гордостью", — сообщил капитан "красных" Джордан Хендерсон.
Добавим, что впервые подопечные Юргена Клоппа примерят новую форму на заключительный матч этого сезона — против "Мидлсбро" 21 мая. А продажи стартуют двумя днями ранее.
27.04.2017 15:00
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Последние комментарии:
ах ах ах ветка горения скюма
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кавнетсо
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УБО ЖЕСТВО
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Симпатично, современное ретро! Ябкупил)
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Оттенок - норм
Сочетание с белым - заебатое
Значек - минимализ заебато, но даты по бокам лажа полная.
Еще пошив кажется не очень, но мб фото просто неудачные.
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Так у печени же варриор спорт был вроде...
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хорошая работа и цвет элегантный подобрали.
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Вот топовая
http://www.anfield-online.co.uk/features/wallpaper/newhomekit2006_1024.jpg
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Хорошая, только вертикальные полоски-строчки лишние.
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такое говно, да и эмблема желтая, в символ обоссанной портовой помойки
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норм с пола сп*рму вытирать
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наконецто топовая форма будет))
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С такой формой 125-летие без титула скоро будут отмечать
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типикал сосиджи
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Это бархат пацаны
бархат...
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Полы мыть такой норм
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а форма хорошая
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А я то думал что у Арсенала самая убогая форма, спасибо дизайнерам NB XD
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я сегодня такой посрал
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https://gfycat.com/TornFrenchBasilisk
три года прошло, а помню этот день как сейчас
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