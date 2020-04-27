Новая домашняя форма "Ливерпуля" на сезон 2017/18 (ФОТО)

"Ливерпуль" официально представил свою новую домашнюю форму от компании New Balance на сезон 2017/18.

Дизайн новой формы приурочен ко 125-летию мерсисайдского клуба — соответствующий памятный знак расположен непосредственно на груди.



Источником вдохновения для дизайнеров New Balance выступила та форма, в которой "красные" в 1984 году выиграли Кубок Европейских Чемпионов.



"Нося футболку "Ливерпуля", всегда испытываешь огромную гордость, но эта форма особенная. Наше 125-летие — замечательный момент для всех нас, чтобы отпраздновать наше наследие, и данная форма по-настоящему отражает это, особенно благодаря эмблеме в честь годовщины. Мы будем носить эту форму с гордостью", — сообщил капитан "красных" Джордан Хендерсон.



Добавим, что впервые подопечные Юргена Клоппа примерят новую форму на заключительный матч этого сезона — против "Мидлсбро" 21 мая. А продажи стартуют двумя днями ранее.





































