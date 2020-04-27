Новая домашняя форма "Ливерпуля" на сезон 2017/18 (ФОТО)

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2017/18 "Ливерпуль" официально представил свою новую домашнюю форму от компании New Balance на сезон 2017/18.

Дизайн новой формы приурочен ко 125-летию мерсисайдского клуба — соответствующий памятный знак расположен непосредственно на груди.

Источником вдохновения для дизайнеров New Balance выступила та форма, в которой "красные" в 1984 году выиграли Кубок Европейских Чемпионов.

"Нося футболку "Ливерпуля", всегда испытываешь огромную гордость, но эта форма особенная. Наше 125-летие — замечательный момент для всех нас, чтобы отпраздновать наше наследие, и данная форма по-настоящему отражает это, особенно благодаря эмблеме в честь годовщины. Мы будем носить эту форму с гордостью", — сообщил капитан "красных" Джордан Хендерсон.

Добавим, что впервые подопечные Юргена Клоппа примерят новую форму на заключительный матч этого сезона — против "Мидлсбро" 21 мая. А продажи стартуют двумя днями ранее.
Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2017/18

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2017/18

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2017/18

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2017/18

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2017/18

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2017/18

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2017/18

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2017/18

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2017/18

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2017/18


Метки New Balance, Ливерпуль, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2021

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Последние комментарии:




  1. spartakk 27.04.2017 16:25 # spartakk
    ах ах ах ветка горения скюма

    (ответить)

  2. knvlay 27.04.2017 16:20 # knvlay
    кавнетсо

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  3. stepan-jam-boss 27.04.2017 16:18 # stepan-jam-boss
    УБО ЖЕСТВО

    (ответить)

  4. p0z1t1v3 27.04.2017 16:14 # p0z1t1v3
    Симпатично, современное ретро! Ябкупил)

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  5. gerrard08 27.04.2017 15:53 # gerrard08
    Оттенок - норм
    Сочетание с белым - заебатое
    Значек - минимализ заебато, но даты по бокам лажа полная.
    Еще пошив кажется не очень, но мб фото просто неудачные.

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  6. division 27.04.2017 15:48 # division
    Так у печени же варриор спорт был вроде...

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  7. x2 27.04.2017 15:44 # x2
    хорошая работа и цвет элегантный подобрали.

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  8. rj1992 27.04.2017 15:44 # rj1992
    Вот топовая
    http://www.anfield-online.co.uk/features/wallpaper/newhomekit2006_1024.jpg

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  9. role-playin 27.04.2017 15:42 # role-playin
    Хорошая, только вертикальные полоски-строчки лишние.

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  10. al-faarabi 27.04.2017 15:37 # al-faarabi
    такое говно, да и эмблема желтая, в символ обоссанной портовой помойки

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  11. rj1992 27.04.2017 15:35 # rj1992
    норм с пола сп*рму вытирать

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  12. keremet 27.04.2017 15:33 # keremet
    наконецто топовая форма будет))

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  13. superglor 27.04.2017 15:32 # superglor
    С такой формой 125-летие без титула скоро будут отмечать

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  14. jack-4poker 27.04.2017 15:26 # jack-4poker
    типикал сосиджи

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  15. selfish 27.04.2017 15:12 # selfish
    Это бархат пацаны
    бархат...

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  16. maxvel 27.04.2017 15:09 # maxvel
    Полы мыть такой норм

    (ответить)

  17. stakhanov 27.04.2017 15:06 # stakhanov
    а форма хорошая

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  18. abse 27.04.2017 15:06 # abse
    А я то думал что у Арсенала самая убогая форма, спасибо дизайнерам NB XD

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  19. iroquez 27.04.2017 15:05 # iroquez
    я сегодня такой посрал

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  20. stakhanov 27.04.2017 15:05 # stakhanov
    https://gfycat.com/TornFrenchBasilisk

    три года прошло, а помню этот день как сейчас

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