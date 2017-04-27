"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Накануне

Дерби Манчестера впервые с 1994 года пройдет в четверг. Можно посчитать это намеком на то, что кому-то из команд придется привыкать играть в этот день в Лиге Европы, но эта игра действительно окажет большое влияние на распределение путевок в еврокубки, и "Юнайтед" имеет все шансы войти в топ-4, вытеснив оттуда "Сити".

Цена этого матча высока — команды находятся на рубеже зоны Лиги Чемпионов, и в случае победы "Юнайтед" сможет совершить рокировку с "Сити", а "горожане" — провести жирную черту между командами, находящимися в топ-4 сейчас и теми, кто хочет туда попасть — "Юнайтед" с "Арсеналом".



У "красных дьяволов" будет возможность попасть в Лигу Чемпионов через черный вход, если получится попасть в финал Лиги Европы, к тому же — сразу в групповой раунд. Но никто не сомневается в том, что Моуриньо не отказался бы не просто вернуться в Лигу Чемпионов, но и вернуться в Лигу Чемпионов без Гвардиолы.



У обеих команд перед дерби глобальные кадровые проблемы, но "Манчестер Юнайтед" все же придется намного сложнее — дерби пропустят два игрока, проведшие в этом сезоне больше всего матчей во всех турнирах среди всех, кто есть в Премьер-Лиге: Златан Ибрагимович и Поль Погба. Фактически у Моуриньо рушится все система игры, которую он выстраивал на протяжении сезона, так как Ибра сможет выйти на поле в лучше случае через восемь месяцев.



Моуриньо уже начал перестраиваться, что интересно — еще до травмы Златана, и результат этих экспериментов не мог не понравиться — команда стала более гибкой и динамичной с Маркусом Рэшфордом на острие, а победа над "Челси" показала, что Жозе начал работу в правильном направлении. Впрочем, и кроме отсутствия Златана, у португальца сейчас хватает проблем — травмированы все центральные защитники, кроме Байи и спосоюного сыграть здесь Блинда, точно не сыграют Погба и Мата.



В такой ситуации Моуриньо приходится надеяться на тех, кто гарантировал победу в матче с "Бернли": Руни и Мартиаля. И Уэйн, и Антони проводят не лучший свой сезон, но против "Бернли" оба показали очень хорошую игру и отличное взаимопонимание. Для Руни это дерби может оказаться последним, и он, наверняка, знает о том, так это или нет — в любом случае Уэйн постарается доказать, что его рано списывают, или хотя бы красиво попрощаться в оставшихся матчах, где ему найдется место в составе в условиях кадрового кризиса.



"Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Арсеналу" в Кубке Англии — по игре команда Гвардиолы была лучше, обстучала все штанги и могла сетовать на судейские ошибки, но результат матча сложно считать несправедливым по одной причине — "горожане" не были на поле командой, в отличие от "канониров". Кажется, именно в этом — в ментальном преимуществе, в характере и настрое может быть шанс на победу для "Юнайтед". У Гвардиолы будет более качественный подбор игроков, но все они сейчас играют без особых эмоций, на автомате, а вот "дьяволы" куда больше похожи на коллектив единомышленников даже в нынешнем далеко не оптимальном составе.



Слова



Пеп Гвардиола о том, сможет ли команда прожить без Лиги Чемпионов: "Я думаю, что мы сможем квалифицироваться в Лигу Чемпионов, но если этого не случится, мы адаптируемся и к Лиге Европы. Я настроен оптимистично. Я горжусь своими игроками и тем, что мы делаем. Когда сезон закончится, я объясню свои чувства — попадем мы в Лигу Чемпионов или нет".



"Не думаю, что эта игра решит все в гонке за Лигу Чемпионов. Каждая игра имеет значение, и тут все будет решать в последнем туре. Мы видели как "Ливерпуль" проиграл "Кристал Пэлас", а нам еще играть с ними. То, что я узнал о Премьер-Лиге — здесь одинаково сложно играть с топ-командами и теми, кто находится ниже. Нет особых различий — "Боро", "Пэлас", "Вест Бромвич" и "Уотфорд" не менее сложны, чем "Юнайтед".



О травмах: "Давид Сильва действительно под сомнением, и я не знаю, будет ли он готов сыграть — у него проблемы с задней поверхностью бедра. У Габриэля ничего не болит, но его форма далека от оптимальной после трех месяцев лечения. Серхио Агуэро гораздо лучше, и в среду он тренировался".



Жозе Моуриньо о травмах: "Если сравнивать нас с "Челси" и "Ливерпулем", то мы провели в этом сезоне на 18 матчей больше, а это — половина дистанции в Премьер-Лиге. Восстановление, травмы, психологическое давление и количество тренировок — все на другом уровне. Заметьте — два последних чемпиона — я уже включаю "Челси" сейчас и "Лестер", не играли в еврокубках, а три года назад "Ливерпуль" почти стал чемпионом, также не играя в Европе".



О травмированных Джонсе и Смоллинге: "Конечно, у них есть будущее. Надеюсь, они еще сыграют в этом сезоне. Дело не только в них самих, но также в философии и настроении вокруг них. Осторожность. Осторожность. Осторожность. Исключительно осторожный подход. Такова философия их работы. Пришло время быть смелым и делать для команды все. Современные профессиональные игроки не готовы рисковать своим телом ради команды".



Интересные факты



— последний раз команды из Манчестера встречались в четверг в Премьер-Лиге в ноябре 1994 года, когда МЮ выиграл 5:0, а Андрей Канчельскис сделал хет-трик;

— Жозе Моуриньо не может выиграть у "Манчестер Сити" уже четыре матча подряд (2 победы, 2 ничьи) после того, как выиграл у "горожан" шесть раз кряду в период с декабря 2005 по февраль 2014;

— Жозе Моуриньо выиграл всего четыре матчах из 18 против команд Пепа Гвардиолы при шести ничьих и восьми поражениях, но португальцу удалось победить в последней встрече этих команд;

— Пеп Гвардиола может стать четвертым менеджером "Сити", выигравшим два дерби на протяжении одного чемпионата в дебютном сезоне после Джона Бентли, Свена Ерана Эрикссона и Мануэля Пеллегрини;

— Уэйн Руни забил 11 голов в дерби Манчестера — больше, чем кто-либо в истории противостояния, но он не забивал в последних пяти матчах между "Сити" и "Юнайтед";

— Серхио Агуэро имеет серию из пяти кряду результативных матчей в Премьер-Лиге и может повторить свою лучшую серию из шести матчей и апреле-мае 2016 года, если забьет в дерби;

— Агуэро забил восемь мячей в ворота "Юнайтед" в 10 матчах во всех турнирах, но не может отличиться уже в двух дерби кряду;

— "Манчестер Сити" проиграл лишь один домашний матч в этом сезоне, но только "Юнайтед" играют на своем поле вничью чаще (9), чем "Сити" (6);

— только Алан Ширер (190) забивал в большем количестве матчей Премьер-Лиги, чем Уэйн Руни — 149, как и Энди Коул с Фрэнком Лэмпардом;

— МЮ не проигрывает в 23 матчах лиги кряду, и если сможет избежать поражений и сейчас, то повторит свою лучшую беспроигрышную серию в рамках одного сезона в чемпионате 2010/11.



Кадровая ситуация



Давид Силва под сомнением, но у него есть шансы попасть в заявку на дерби, в то время как Серхио Агуэро готов играть, хоть в полуфинале Кубка Англии и получил повреждение. Габриэль Жезус далек от оптимальной формы, но уже тренируется в общей группе, Санья и Гюндоган травмированы, есть проблемы у Стоунса и Фернандиньо.



У "Юнайтед" в списке травмированных всерьез и надолго — Златан и Рохо с порванными связками, а также Мата. Пока еще не готовы играть, если не проявят героизм Джонс и Смоллинг и точно не сыграет Погба, но сможет сыграть герой матча против "Челси" Андер Эррера, у которого также были проблемы со здоровьем после игры с "Бернли".



Тактика



Несмотря на поражение от "Арсенала", вряд ли у Гвардиолы есть повод менять что-то в обороне — причина того, что "горожане" проиграли "канонирам" была вовсе не в том, что они пропустили два гола, а в том, что снова не смогли реализовать свои моменты и не проявили характер. Клаудио Браво потихоньку адаптируется к игре в Англии, Гвардиола смог снять с его плеч давление тем, что на какое-то время убрал его из рамки ворот.



Хесус Навас — не лучший правый защитник, но для Пепа он предпочтительнее на этой позиции Сабалеты тем, что более полезен при подключениях к атакам. Сложно оценивать состояние здоровья Фернандиньо, которого пришлось заменить по ходу игры с "Арсеналом", но если Гвардиола не говорил о нем — значит с бразильцем все в порядке, в противном случае — есть Делф и Фернандо. Сейчас Фернандиньо не так хорош, чтобы считать его грандиозной потерей, даже если он не сможет сыграть в дерби. Скорее, тут стоит опасаться очередной его красной карточки, если бразилец переборщит с "озверином".



Что же касается отсутствия Давида Сильвы то это вовсе не проблема — есть трио Сане, Де Брюйне, Стерлинг и готовый сыграть Агуэро — вряд ли такую конструкцию в атаке можно назвать не оптимальной для "Сити". Главное — чтобы все названные игроки показали свой лучший футбол, что с ними в этом сезоне случается лишь эпизодически, но как минимум Агуэро в апреле хорош и забивает в каждом матче.



Моуриньо может сыграть в трех центральных защитников, но главная сложность тут в том, что у него будет сразу два непрофильных центрбека в этой конструкции. С одной стороны, такая схема дает ему возможность быстро переключать команду из "автобусного" в атакующий формат, но трио Дармиан-Байи-Блинд не выглядит внушительно даже при увеличении количества центральных защитников. Впрочем, других кадров у Моуриньо нет — все названные игроки сыграют, но вопрос лишь в том — как они расположатся.



С учетом того, что отдыхали Валенсия и Шоу, предположим, что именно они и сыграют в дерби, а центральных защитников будет все же три. Если Моуриньо решится выделить дополнительного защитника, то из того состава, что играл против "Бернли" в атаке с учетом возвращения в основу Рэшфорда, лишним может оказаться Руни — он обязательно выйдет на замену, но в игре, где нужно будет обороняться, полезнее Лингард и Мартиаль. Вообще, Моуриньо уже не раз удивлял в этом сезоне своими тактическими решениями, и сейчас залезть ему в голову невозможно — вариантов много, и хоть возникли они не от хорошей жизни, португалец сможет что-то придумать.



Ориентировочные составы



"Манчестер Сити": Браво — Навас, Компани, Отаменди, Клиши — Дельф, Туре — Стерлинг, Де Брюйне, Сане — Агуэро



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Шоу — Эррера, Феллайни, Лингард — Рэшфорд, Мартиаль



Прогноз



"Манчестер Юнайтед" не проигрывает в чемпионате уже 23 матча кряду — возможно, в этой серии могло быть больше победных матчей, но то, что команда Моуриньо умеет играть на результат — факт. Сейчас "красным дьяволам" очень важно не отпускать далеко "Сити" и находящийся чуть выше "Ливерпуль", и команда Моуриньо должна справиться с этой задачей. Наш прогноз — результативная ничья, скорее всего — 1:1.











Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru