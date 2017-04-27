"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Накануне
Дерби Манчестера впервые с 1994 года пройдет в четверг. Можно посчитать это намеком на то, что кому-то из команд придется привыкать играть в этот день в Лиге Европы, но эта игра действительно окажет большое влияние на распределение путевок в еврокубки, и "Юнайтед" имеет все шансы войти в топ-4, вытеснив оттуда "Сити".
Цена этого матча высока — команды находятся на рубеже зоны Лиги Чемпионов, и в случае победы "Юнайтед" сможет совершить рокировку с "Сити", а "горожане" — провести жирную черту между командами, находящимися в топ-4 сейчас и теми, кто хочет туда попасть — "Юнайтед" с "Арсеналом".
У "красных дьяволов" будет возможность попасть в Лигу Чемпионов через черный вход, если получится попасть в финал Лиги Европы, к тому же — сразу в групповой раунд. Но никто не сомневается в том, что Моуриньо не отказался бы не просто вернуться в Лигу Чемпионов, но и вернуться в Лигу Чемпионов без Гвардиолы.
У обеих команд перед дерби глобальные кадровые проблемы, но "Манчестер Юнайтед" все же придется намного сложнее — дерби пропустят два игрока, проведшие в этом сезоне больше всего матчей во всех турнирах среди всех, кто есть в Премьер-Лиге: Златан Ибрагимович и Поль Погба. Фактически у Моуриньо рушится все система игры, которую он выстраивал на протяжении сезона, так как Ибра сможет выйти на поле в лучше случае через восемь месяцев.
Моуриньо уже начал перестраиваться, что интересно — еще до травмы Златана, и результат этих экспериментов не мог не понравиться — команда стала более гибкой и динамичной с Маркусом Рэшфордом на острие, а победа над "Челси" показала, что Жозе начал работу в правильном направлении. Впрочем, и кроме отсутствия Златана, у португальца сейчас хватает проблем — травмированы все центральные защитники, кроме Байи и спосоюного сыграть здесь Блинда, точно не сыграют Погба и Мата.
В такой ситуации Моуриньо приходится надеяться на тех, кто гарантировал победу в матче с "Бернли": Руни и Мартиаля. И Уэйн, и Антони проводят не лучший свой сезон, но против "Бернли" оба показали очень хорошую игру и отличное взаимопонимание. Для Руни это дерби может оказаться последним, и он, наверняка, знает о том, так это или нет — в любом случае Уэйн постарается доказать, что его рано списывают, или хотя бы красиво попрощаться в оставшихся матчах, где ему найдется место в составе в условиях кадрового кризиса.
"Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Арсеналу" в Кубке Англии — по игре команда Гвардиолы была лучше, обстучала все штанги и могла сетовать на судейские ошибки, но результат матча сложно считать несправедливым по одной причине — "горожане" не были на поле командой, в отличие от "канониров". Кажется, именно в этом — в ментальном преимуществе, в характере и настрое может быть шанс на победу для "Юнайтед". У Гвардиолы будет более качественный подбор игроков, но все они сейчас играют без особых эмоций, на автомате, а вот "дьяволы" куда больше похожи на коллектив единомышленников даже в нынешнем далеко не оптимальном составе.
Слова
Пеп Гвардиола о том, сможет ли команда прожить без Лиги Чемпионов: "Я думаю, что мы сможем квалифицироваться в Лигу Чемпионов, но если этого не случится, мы адаптируемся и к Лиге Европы. Я настроен оптимистично. Я горжусь своими игроками и тем, что мы делаем. Когда сезон закончится, я объясню свои чувства — попадем мы в Лигу Чемпионов или нет".
"Не думаю, что эта игра решит все в гонке за Лигу Чемпионов. Каждая игра имеет значение, и тут все будет решать в последнем туре. Мы видели как "Ливерпуль" проиграл "Кристал Пэлас", а нам еще играть с ними. То, что я узнал о Премьер-Лиге — здесь одинаково сложно играть с топ-командами и теми, кто находится ниже. Нет особых различий — "Боро", "Пэлас", "Вест Бромвич" и "Уотфорд" не менее сложны, чем "Юнайтед".
О травмах: "Давид Сильва действительно под сомнением, и я не знаю, будет ли он готов сыграть — у него проблемы с задней поверхностью бедра. У Габриэля ничего не болит, но его форма далека от оптимальной после трех месяцев лечения. Серхио Агуэро гораздо лучше, и в среду он тренировался".
Жозе Моуриньо о травмах: "Если сравнивать нас с "Челси" и "Ливерпулем", то мы провели в этом сезоне на 18 матчей больше, а это — половина дистанции в Премьер-Лиге. Восстановление, травмы, психологическое давление и количество тренировок — все на другом уровне. Заметьте — два последних чемпиона — я уже включаю "Челси" сейчас и "Лестер", не играли в еврокубках, а три года назад "Ливерпуль" почти стал чемпионом, также не играя в Европе".
О травмированных Джонсе и Смоллинге: "Конечно, у них есть будущее. Надеюсь, они еще сыграют в этом сезоне. Дело не только в них самих, но также в философии и настроении вокруг них. Осторожность. Осторожность. Осторожность. Исключительно осторожный подход. Такова философия их работы. Пришло время быть смелым и делать для команды все. Современные профессиональные игроки не готовы рисковать своим телом ради команды".
Интересные факты
— последний раз команды из Манчестера встречались в четверг в Премьер-Лиге в ноябре 1994 года, когда МЮ выиграл 5:0, а Андрей Канчельскис сделал хет-трик;
— Жозе Моуриньо не может выиграть у "Манчестер Сити" уже четыре матча подряд (2 победы, 2 ничьи) после того, как выиграл у "горожан" шесть раз кряду в период с декабря 2005 по февраль 2014;
— Жозе Моуриньо выиграл всего четыре матчах из 18 против команд Пепа Гвардиолы при шести ничьих и восьми поражениях, но португальцу удалось победить в последней встрече этих команд;
— Пеп Гвардиола может стать четвертым менеджером "Сити", выигравшим два дерби на протяжении одного чемпионата в дебютном сезоне после Джона Бентли, Свена Ерана Эрикссона и Мануэля Пеллегрини;
— Уэйн Руни забил 11 голов в дерби Манчестера — больше, чем кто-либо в истории противостояния, но он не забивал в последних пяти матчах между "Сити" и "Юнайтед";
— Серхио Агуэро имеет серию из пяти кряду результативных матчей в Премьер-Лиге и может повторить свою лучшую серию из шести матчей и апреле-мае 2016 года, если забьет в дерби;
— Агуэро забил восемь мячей в ворота "Юнайтед" в 10 матчах во всех турнирах, но не может отличиться уже в двух дерби кряду;
— "Манчестер Сити" проиграл лишь один домашний матч в этом сезоне, но только "Юнайтед" играют на своем поле вничью чаще (9), чем "Сити" (6);
— только Алан Ширер (190) забивал в большем количестве матчей Премьер-Лиги, чем Уэйн Руни — 149, как и Энди Коул с Фрэнком Лэмпардом;
— МЮ не проигрывает в 23 матчах лиги кряду, и если сможет избежать поражений и сейчас, то повторит свою лучшую беспроигрышную серию в рамках одного сезона в чемпионате 2010/11.
Кадровая ситуация
Давид Силва под сомнением, но у него есть шансы попасть в заявку на дерби, в то время как Серхио Агуэро готов играть, хоть в полуфинале Кубка Англии и получил повреждение. Габриэль Жезус далек от оптимальной формы, но уже тренируется в общей группе, Санья и Гюндоган травмированы, есть проблемы у Стоунса и Фернандиньо.
У "Юнайтед" в списке травмированных всерьез и надолго — Златан и Рохо с порванными связками, а также Мата. Пока еще не готовы играть, если не проявят героизм Джонс и Смоллинг и точно не сыграет Погба, но сможет сыграть герой матча против "Челси" Андер Эррера, у которого также были проблемы со здоровьем после игры с "Бернли".
Тактика
Несмотря на поражение от "Арсенала", вряд ли у Гвардиолы есть повод менять что-то в обороне — причина того, что "горожане" проиграли "канонирам" была вовсе не в том, что они пропустили два гола, а в том, что снова не смогли реализовать свои моменты и не проявили характер. Клаудио Браво потихоньку адаптируется к игре в Англии, Гвардиола смог снять с его плеч давление тем, что на какое-то время убрал его из рамки ворот.
Хесус Навас — не лучший правый защитник, но для Пепа он предпочтительнее на этой позиции Сабалеты тем, что более полезен при подключениях к атакам. Сложно оценивать состояние здоровья Фернандиньо, которого пришлось заменить по ходу игры с "Арсеналом", но если Гвардиола не говорил о нем — значит с бразильцем все в порядке, в противном случае — есть Делф и Фернандо. Сейчас Фернандиньо не так хорош, чтобы считать его грандиозной потерей, даже если он не сможет сыграть в дерби. Скорее, тут стоит опасаться очередной его красной карточки, если бразилец переборщит с "озверином".
Что же касается отсутствия Давида Сильвы то это вовсе не проблема — есть трио Сане, Де Брюйне, Стерлинг и готовый сыграть Агуэро — вряд ли такую конструкцию в атаке можно назвать не оптимальной для "Сити". Главное — чтобы все названные игроки показали свой лучший футбол, что с ними в этом сезоне случается лишь эпизодически, но как минимум Агуэро в апреле хорош и забивает в каждом матче.
Моуриньо может сыграть в трех центральных защитников, но главная сложность тут в том, что у него будет сразу два непрофильных центрбека в этой конструкции. С одной стороны, такая схема дает ему возможность быстро переключать команду из "автобусного" в атакующий формат, но трио Дармиан-Байи-Блинд не выглядит внушительно даже при увеличении количества центральных защитников. Впрочем, других кадров у Моуриньо нет — все названные игроки сыграют, но вопрос лишь в том — как они расположатся.
С учетом того, что отдыхали Валенсия и Шоу, предположим, что именно они и сыграют в дерби, а центральных защитников будет все же три. Если Моуриньо решится выделить дополнительного защитника, то из того состава, что играл против "Бернли" в атаке с учетом возвращения в основу Рэшфорда, лишним может оказаться Руни — он обязательно выйдет на замену, но в игре, где нужно будет обороняться, полезнее Лингард и Мартиаль. Вообще, Моуриньо уже не раз удивлял в этом сезоне своими тактическими решениями, и сейчас залезть ему в голову невозможно — вариантов много, и хоть возникли они не от хорошей жизни, португалец сможет что-то придумать.
Ориентировочные составы
"Манчестер Сити": Браво — Навас, Компани, Отаменди, Клиши — Дельф, Туре — Стерлинг, Де Брюйне, Сане — Агуэро
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Шоу — Эррера, Феллайни, Лингард — Рэшфорд, Мартиаль
Прогноз
"Манчестер Юнайтед" не проигрывает в чемпионате уже 23 матча кряду — возможно, в этой серии могло быть больше победных матчей, но то, что команда Моуриньо умеет играть на результат — факт. Сейчас "красным дьяволам" очень важно не отпускать далеко "Сити" и находящийся чуть выше "Ливерпуль", и команда Моуриньо должна справиться с этой задачей. Наш прогноз — результативная ничья, скорее всего — 1:1.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
27.04.2017 14:00
Просмотров: 3702
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Последние комментарии:
Не, пацаны тут без шансов. Моур сучка Гварда. Изи победа Сити. Ставьте хаты.
(ответить)
мне кажется скюм сегодня лишится девственности
ну типа серия же у них там беспроигрышная и тд
Гвадриола спец по обоссыванию сасиши
(ответить)
Почему в данной теме ни одного поста о политике? С каких пор все сообщения о футболе?
П.С. Зидан топарь. По сути выпустив лишь двух футболистов раскатал Депор.
(ответить)
Рэшфорд дубль
Гена гол + пас
победа МЮ на классе 3-1
(ответить)
Жесус33 чей фейк? Столько времени толстотой умудряется пенсов регулярно собирать.
Хотя это же пенсы.
(ответить)
Легкая и непринужденная победа МЮ со счётом 2:0.
(ответить)
Как правильно называть болельщиков Ливерпуля?
Салями
Баквурст
Сервелат
Колбаска
Зельц
Казы
Купаты
(ответить)
Ничья помойки и педегов.
(ответить)
почему-то кажется, что Жозе опять шоу устроит и обыграет соперника.
(ответить)
на этот матч лучше не заряжать заранее
буду грузить на лайве
(ответить)
щас бы быть сосисочником и надеяться, что резалт этой игры может помочь колбасе. Колбаса сама себя проиграет. скриньте.
(ответить)
че такой кипишь из-за ссаной голубой крохотной команды, которая в только пару лет назад первый раз в ЛЧ играла. почему с лестером такого превью нет? Лестер круче в европе выступил, чем цити.
короч грузите хаты на МЮ.
(ответить)
нужна ничья манчестеров))
(ответить)
Сколько же здесь тупых красных обезьян!!!
(ответить)
Спят усталые ДеБрюйне, Решфорд спит
Одеяла и подушки ждут ребят
Даже Моур спать ложится
Чтобы ночью им присниться
Ты им пожелай "Баю-Бай!"
Обязательно по полю в этот час
Тихо-тихо ходит Яя среди нас.
За окошком все темнее
МЮ с Сити поебени,
Ротик открывай и глотай!
(ответить)
матч за 3-4 места, здеся изи для лысой чушки
(ответить)
Неправильная длина комментария!
(ответить)
Просто лютый пиздец творится с дисплеем Айфона, когда на него светит солнце, и датчик яркости тормозит будто играет в атаке мю, и максимальная яркость дает малейшую видимость. То ли Айфоны такие попадались, то ли солнце после Чернобыля светит странно, но с Самсунгом, даже ценовой категории 200-300 долларов, такое не происходит.
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Дерби двух помоек голубой и красной
(ответить)
у Рудика аxуенные микс дорожки. Под тренировки самое оно
(ответить)
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