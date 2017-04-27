Гвардиола восхищается Кэрриком

Майкл Кэррик Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что восхищается игрой ветерана "Манчестер Юнайтед" Майкла Кэррика.

После переезда на "Олд Траффорд" в 2006 году Кэррик провел 450 матчей в футболке "красных дьяволов", но не получил признания от основной массы болельщиков МЮ и теперь готовится покинуть клуб.

Сегодня вечером Майкл проведет, возможно, последнее дерби Манчестера, заменив травмированного Поля Погба. По словам Гвардиолы, он всегда восхищался игрой Кэррика и ставит его в один ряд со звездами "Барселоны".

"Я большой фанат Майкла Кэррика. Он один из лучших опорных полузащитников, которых я когда-либо видел", - приводит слова Гвардиолы ESPN.



Метки Гвардиола, Кэррик, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 27.04.2017 13:00

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  1. farot 27.04.2017 13:23 # farot
    средний игрок уровня мю

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  2. mdfjvnlabngmlas 27.04.2017 13:16 # mdfjvnlabngmlas
    охуенный игрок.
    рад, что довелось увидеть его игру за мю и ттх.

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  3. albakhan 27.04.2017 13:04 # albakhan
    После переезда на "Олд Траффорд" в 2006 году Кэррик провел 450 матчей в футболке "красных дьяволов", но не получил признания от основной массы болельщиков МЮ и теперь готовится покинуть клуб.

    Источник: http://fapl.ru/posts/54574/

    автор ебанулся? как не получил признания? а то что даже в России есть сайт в честь него carrick.ru

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