Гвардиола восхищается Кэрриком
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что восхищается игрой ветерана "Манчестер Юнайтед" Майкла Кэррика.
После переезда на "Олд Траффорд" в 2006 году Кэррик провел 450 матчей в футболке "красных дьяволов", но не получил признания от основной массы болельщиков МЮ и теперь готовится покинуть клуб.
Сегодня вечером Майкл проведет, возможно, последнее дерби Манчестера, заменив травмированного Поля Погба. По словам Гвардиолы, он всегда восхищался игрой Кэррика и ставит его в один ряд со звездами "Барселоны".
"Я большой фанат Майкла Кэррика. Он один из лучших опорных полузащитников, которых я когда-либо видел", - приводит слова Гвардиолы ESPN.
27.04.2017 13:00
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средний игрок уровня мю
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охуенный игрок.
рад, что довелось увидеть его игру за мю и ттх.
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После переезда на "Олд Траффорд" в 2006 году Кэррик провел 450 матчей в футболке "красных дьяволов", но не получил признания от основной массы болельщиков МЮ и теперь готовится покинуть клуб.
Источник: http://fapl.ru/posts/54574/
автор ебанулся? как не получил признания? а то что даже в России есть сайт в честь него carrick.ru
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