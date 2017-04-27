Гвардиола восхищается Кэрриком

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что восхищается игрой ветерана "Манчестер Юнайтед" Майкла Кэррика.

После переезда на "Олд Траффорд" в 2006 году Кэррик провел 450 матчей в футболке "красных дьяволов", но не получил признания от основной массы болельщиков МЮ и теперь готовится покинуть клуб.



Сегодня вечером Майкл проведет, возможно, последнее дерби Манчестера, заменив травмированного Поля Погба. По словам Гвардиолы, он всегда восхищался игрой Кэррика и ставит его в один ряд со звездами "Барселоны".



"Я большой фанат Майкла Кэррика. Он один из лучших опорных полузащитников, которых я когда-либо видел", - приводит слова Гвардиолы ESPN.