Моуриньо "не волнует" реакция его игроков на публичную критику
Рулевой "Манестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его "не волнует", если игроки негативно отнесутся к публичной критике в их адрес.
По ходу этого сезона Жозе уже неоднократно высказывал претензии своим подопечным на публику. Например, от португальца досталось Генриху Мхитаряну, Люку Шоу, Антони Мартиалю и Крису Смоллингу.
Понятное дело, игроки могут по-разному отнестись и отреагировать на такого рода критику, однако Моуриньо не боится получить какой-либо негатив в ответ.
"Меня это не волнует. Я просто стараюсь быть собой. Я стараюсь быть честным и прямым. Я не думаю о последствиях. Отдавай мне все, что можешь, и я буду рад этому. Если нет, я попрошу о большем. Это просто здравый смысл. Когда ты отдаешь все, невозможно требовать больше".
"Маркусу (Рэшфорд) не удавалось показывать очень хорошую игру — но он отдавал все, и я не мог требовать больше. Я лишь мог поддержать его и сказать, что придут лучшие дни. Некоторые другие парни не отдают все, что у них есть. А должны", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
27.04.2017 12:00
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Эта новость же была вчера вроде... Не?
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Лютый топарь. В рот какал всяким парикам
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