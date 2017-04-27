Моуриньо "не волнует" реакция его игроков на публичную критику

Рулевой "Манестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его "не волнует", если игроки негативно отнесутся к публичной критике в их адрес.

По ходу этого сезона Жозе уже неоднократно высказывал претензии своим подопечным на публику. Например, от португальца досталось Генриху Мхитаряну, Люку Шоу, Антони Мартиалю и Крису Смоллингу.



Понятное дело, игроки могут по-разному отнестись и отреагировать на такого рода критику, однако Моуриньо не боится получить какой-либо негатив в ответ.



"Меня это не волнует. Я просто стараюсь быть собой. Я стараюсь быть честным и прямым. Я не думаю о последствиях. Отдавай мне все, что можешь, и я буду рад этому. Если нет, я попрошу о большем. Это просто здравый смысл. Когда ты отдаешь все, невозможно требовать больше".



"Маркусу (Рэшфорд) не удавалось показывать очень хорошую игру — но он отдавал все, и я не мог требовать больше. Я лишь мог поддержать его и сказать, что придут лучшие дни. Некоторые другие парни не отдают все, что у них есть. А должны", — сообщил Моуриньо Sky Sports.