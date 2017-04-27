Гвардиола не исключает попадание "Сити" в Лигу Европы

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что открыт к идее выступить со своей командой в Лиге Европы в следующем сезоне.

Как известно, этот сезон станет первым бестрофейным в тренерской карьере Гвардиолы. Однако отсутствие наград на финише может оказаться не таким болезненным, как непопадание "горожан" в Лигу Чемпионов.



В данный момент "Сити" вместе с "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" "Арсеналом" ведет борьбу за два вакантных места в топ-4, и Хосеп допускает сценарий, при котором его команда останется без путевки в элитный европейский турнир.



"Думаю, мы сможем квалифицироваться в Лигу Чемпионов, но если нет, тогда мы адаптируемся и сыграем в Лиге Европы. Я оптимистичен. Я так горжусь своими игроками и тем, что мы делаем. Поэтому посмотрим. В конце сезона, на своей последней пресс-конференции, я поделюсь своими ощущениями по поводу того, попали мы в Лигу Чемпионов или нет".



"Еще два месяца назад я говорил, что эта борьба будет идти до последнего матча. Каждый матч важен. Мы видели, как "Ливерпуль" дома проиграл "Кристал Пэлас". "Пэлас" приедет сюда (6 мая) после побед на "Стэмфорд Бридж", "Энфилде" и дома над "Арсеналом".



"Я научился тому, что здесь приходится одинаково сложно как против команд топ-уровня, так и против команд из низов. Разница невелика. Нам будет сложно и против "Мидлсбро", и против "Пэлас", Вест Бромвича", "Уотфорда". Мы постараемся выигрывать матч за матчем в надежде попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон", — цитирует Гвардиолу The Guardian.