Гвардиола не исключает попадание "Сити" в Лигу Европы
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что открыт к идее выступить со своей командой в Лиге Европы в следующем сезоне.
Как известно, этот сезон станет первым бестрофейным в тренерской карьере Гвардиолы. Однако отсутствие наград на финише может оказаться не таким болезненным, как непопадание "горожан" в Лигу Чемпионов.
В данный момент "Сити" вместе с "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" "Арсеналом" ведет борьбу за два вакантных места в топ-4, и Хосеп допускает сценарий, при котором его команда останется без путевки в элитный европейский турнир.
"Думаю, мы сможем квалифицироваться в Лигу Чемпионов, но если нет, тогда мы адаптируемся и сыграем в Лиге Европы. Я оптимистичен. Я так горжусь своими игроками и тем, что мы делаем. Поэтому посмотрим. В конце сезона, на своей последней пресс-конференции, я поделюсь своими ощущениями по поводу того, попали мы в Лигу Чемпионов или нет".
"Еще два месяца назад я говорил, что эта борьба будет идти до последнего матча. Каждый матч важен. Мы видели, как "Ливерпуль" дома проиграл "Кристал Пэлас". "Пэлас" приедет сюда (6 мая) после побед на "Стэмфорд Бридж", "Энфилде" и дома над "Арсеналом".
"Я научился тому, что здесь приходится одинаково сложно как против команд топ-уровня, так и против команд из низов. Разница невелика. Нам будет сложно и против "Мидлсбро", и против "Пэлас", Вест Бромвича", "Уотфорда". Мы постараемся выигрывать матч за матчем в надежде попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
27.04.2017 11:00
Просмотров: 1328
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а ведь они должны были между собой решить кто станет чемпионом в этом сезоне :-) в итоге решают между собой кто кого обгонит в турнирной таблице))
(ответить)
бедный хуесус33
что будет с ним?
сегодня по идеи му обыграет пупкин сброд
(ответить)
у них два матча в запасе, рано вы тут раскудахтались, так-то, у Сити шансов поболее чем у ЛФК с МЮ
(ответить)
какое же гавно ,а не команда вьебать кучу бабла и играть в лиге европы.в голосину прям с немощей
(ответить)
superglor он же хесус33 он же хуесос2017
Привет тебе!
А Пепка конечно тот еще лузер.
Тренер с таким именем и готов играть в ЛЕ, и попадание в 4-ку в следующем сезоне сделать главной целью для команды
Орууу
(ответить)
Какой же он физрук, я в шоке. Пеллегрини в сравнении с ним просто топище.
(ответить)
Сегодня сити и окажется в зоне ле
(ответить)
Как же будет гореть суперглор
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий