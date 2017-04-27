Гвардиола не исключает попадание "Сити" в Лигу Европы

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что открыт к идее выступить со своей командой в Лиге Европы в следующем сезоне.

Как известно, этот сезон станет первым бестрофейным в тренерской карьере Гвардиолы. Однако отсутствие наград на финише может оказаться не таким болезненным, как непопадание "горожан" в Лигу Чемпионов.

В данный момент "Сити" вместе с "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" "Арсеналом" ведет борьбу за два вакантных места в топ-4, и Хосеп допускает сценарий, при котором его команда останется без путевки в элитный европейский турнир.

"Думаю, мы сможем квалифицироваться в Лигу Чемпионов, но если нет, тогда мы адаптируемся и сыграем в Лиге Европы. Я оптимистичен. Я так горжусь своими игроками и тем, что мы делаем. Поэтому посмотрим. В конце сезона, на своей последней пресс-конференции, я поделюсь своими ощущениями по поводу того, попали мы в Лигу Чемпионов или нет".

"Еще два месяца назад я говорил, что эта борьба будет идти до последнего матча. Каждый матч важен. Мы видели, как "Ливерпуль" дома проиграл "Кристал Пэлас". "Пэлас" приедет сюда (6 мая) после побед на "Стэмфорд Бридж", "Энфилде" и дома над "Арсеналом".

"Я научился тому, что здесь приходится одинаково сложно как против команд топ-уровня, так и против команд из низов. Разница невелика. Нам будет сложно и против "Мидлсбро", и против "Пэлас", Вест Бромвича", "Уотфорда". Мы постараемся выигрывать матч за матчем в надежде попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1328

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 27.04.2017 12:56 # pistolero-lfc
    а ведь они должны были между собой решить кто станет чемпионом в этом сезоне :-) в итоге решают между собой кто кого обгонит в турнирной таблице))

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  2. fupler 27.04.2017 12:14 # fupler
    бедный хуесус33
    что будет с ним?
    сегодня по идеи му обыграет пупкин сброд

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  3. vyrentz 27.04.2017 12:07 # vyrentz
    у них два матча в запасе, рано вы тут раскудахтались, так-то, у Сити шансов поболее чем у ЛФК с МЮ

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  4. podpolkovnik 27.04.2017 11:52 # podpolkovnik
    какое же гавно ,а не команда вьебать кучу бабла и играть в лиге европы.в голосину прям с немощей

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  5. sellman 27.04.2017 11:18 # sellman
    superglor он же хесус33 он же хуесос2017
    Привет тебе!

    А Пепка конечно тот еще лузер.
    Тренер с таким именем и готов играть в ЛЕ, и попадание в 4-ку в следующем сезоне сделать главной целью для команды

    Орууу

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  6. fc-oil 27.04.2017 11:18 # fc-oil
    Какой же он физрук, я в шоке. Пеллегрини в сравнении с ним просто топище.

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  7. januzaj00 27.04.2017 11:05 # januzaj00
    Сегодня сити и окажется в зоне ле

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  8. ruslan19930611 27.04.2017 11:02 # ruslan19930611
    Как же будет гореть суперглор

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