Почеттино: "Тоттенхэм" готов стать чемпионом, если "Челси" оступится"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его команда "готова" к завоеванию чемпионского титула Премьер-Лиги.
Накануне вечером "шпоры" в тяжелейшей борьбе смогли вырвать победу в гостях у "Кристал Пэлас" благодаря единственному голу Кристиана Эриксена. Таким образом, "Тоттенхэм" продолжает преследовать лидирующий "Челси".
Находясь в четырех очках от вершины таблицы за пять матчей до завершения сезона, Почеттино предупреждает, что его команда использует свой шанс, если "синие" вдруг оступятся.
"Сейчас команда показывает, что мы готовы. Мы готовы сражаться за титул в этом сезоне, а в следующем сезоне мы будем еще лучше".
"Мы показываем, что прошлый сезон нас многому научил как команду. Это очень важно, потому что прошлый сезон стал большим испытанием. Было сложно прибавить относительно того сезона. В прошлом сезоне команда была великолепна, хорошо играла, и прибавить еще было огромным испытанием".
"Мы одержали важную победу в очень тяжелом матче против команды, находящейся в очень хорошей форме. Мы показали большой характер после очень неудачного уикенда", — цитирует Почеттино The Telegraph.
27.04.2017 10:00
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Последние комментарии:
вот бы в этом отрезке сезона с ними личную встречу, а не в январе. Отхуярили бы их знатно
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Петушня вся молодая спору нет, но с природой не поспоришь...на следующий сезон молодые организмы посыпятся как загнанные...такие нагрузки даром не проходят...а тех кто не развалится сольют....а ценники на топ игроков может и потянет Леви, но от стройки никуда не денешься....так что это пока ваши лучшие дни...расслабитесь и получайте удовольствие от игры биомусора
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Эвертон по идее должен побеждать синий биомусор, и отрыв будет уже всего одно очко. А там девочки контекса должны потечь.
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пришел на место Арсенала\ МЮ
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Вперед, ТТХ, верим!
Особенно верят буки:
1,1 на Челси
6,5 на Петухов!
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Лестер должен отдать должок Челси .
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Вот и допиздится же
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Шпоры, ликуйте. Почеттино принял средненькую команду и сделал из нее победоносную машину. Даже если не станете чемпионами, то не стоит расстраиваться, есть много других поводов гордиться своей командой.
Альдерверельд и Эриксен топари.
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