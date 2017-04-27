Венгер нацелился на "победу любой ценой" над "Тоттенхэмом"

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер призвал свою команду "рискнуть", постаравшись добиться победы в дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма".

Автогол защитника Роберта Хута на 86-й минуте накануне вечером позволил подопечным Венгера вырвать три очка в домашнем матче против "Лестера" — 1:0. Благодаря этой победе "канониры" приблизились на расстояние в четыре балла к топ-4 Премьер-Лиги.

Уже в воскресенье "Арсенал" ждет дерби против "Тоттенхэма", и Венгер призывает команду продлить свою победную серию, выиграв этот матч и все оставшиеся.

"Мы в позитивном настроении, чтобы хорошо подготовиться к дерби. У нас четкая цель — просто выйти и добиться победы. Конечно, каждая победа придает тебе небольшой импульс, и мы должны использовать это в следующем матче".

"Да, сегодняшняя победа оставляет нас в гонке за попадание в топ-4, и у нас есть одно преимущество. Это преимущество заключается в четкости нашей цели. Мы должны выиграть свои матчи и не можем соглашаться на 0:0. Мы должны абсолютно рискнуть, постаравшись выиграть следующий матч любой ценой", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 940

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Последние комментарии:




  1. arsenalekc 27.04.2017 09:52 # arsenalekc
    Могём. По вчерашней игре с Лестером - игроки Арса наконец-то задвигались по полю. Больше перемещений. И игра лучше смотрелась. Другое дело, что забить было тяжело - а как иначе, если против тебя стоит двухэтажный автобус?
    Как я писал ранее, если бы с таким Лестером играли пенсомесы, то игра выглядела бы примерно так: обе команды сидят в своих штрафных, а мячик лежал бы себе в центре поля до окончания матча)))

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  2. fupler 27.04.2017 09:48 # fupler
    Великий тренер! Великий человек! Вечное уважение и почет!

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  3. selfish 27.04.2017 09:43 # selfish
    импульсивный Венгер

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  4. tvinkovod 27.04.2017 09:37 # tvinkovod
    Венгер зигу неправильно кидает

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  5. krutoykanonir 27.04.2017 09:32 # krutoykanonir
    Надо проиграть Тоттенхэму, чтобы чемпионский сeкc марафон продолжался и шпоры пободались с Челси)

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  6. edgarkuznetsov 27.04.2017 09:29 # edgarkuznetsov
    Вынесут тебя и твою команду вперёд ногами

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  7. sobersid 27.04.2017 09:24 # sobersid
    как говорили в одном фильме
    "Arsenal - great football, shit firm. Tottenham - shit football, shit firm"

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  8. pistolero-lfc 27.04.2017 09:17 # pistolero-lfc
    8 подряд побед для Тоттенхэма.
    а кто-то 22 игры подряд не проигрывает

    АРСЕНАЛ, здоровья.

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  9. sancho232 27.04.2017 09:16 # sancho232
    Арсен делай красиво

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  10. danny949494 27.04.2017 09:14 # danny949494
    Верим Арсен, верим.

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  11. electric 27.04.2017 09:08 # electric
    ценой очка самира ((

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  12. asnural 27.04.2017 09:06 # asnural
    санчес хеттрик..чех сухарь!

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