Венгер нацелился на "победу любой ценой" над "Тоттенхэмом"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер призвал свою команду "рискнуть", постаравшись добиться победы в дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма".

Автогол защитника Роберта Хута на 86-й минуте накануне вечером позволил подопечным Венгера вырвать три очка в домашнем матче против "Лестера" — 1:0. Благодаря этой победе "канониры" приблизились на расстояние в четыре балла к топ-4 Премьер-Лиги.



Уже в воскресенье "Арсенал" ждет дерби против "Тоттенхэма", и Венгер призывает команду продлить свою победную серию, выиграв этот матч и все оставшиеся.



"Мы в позитивном настроении, чтобы хорошо подготовиться к дерби. У нас четкая цель — просто выйти и добиться победы. Конечно, каждая победа придает тебе небольшой импульс, и мы должны использовать это в следующем матче".



"Да, сегодняшняя победа оставляет нас в гонке за попадание в топ-4, и у нас есть одно преимущество. Это преимущество заключается в четкости нашей цели. Мы должны выиграть свои матчи и не можем соглашаться на 0:0. Мы должны абсолютно рискнуть, постаравшись выиграть следующий матч любой ценой", — цитирует Венгера Sky Sports.