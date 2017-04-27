Венгер нацелился на "победу любой ценой" над "Тоттенхэмом"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер призвал свою команду "рискнуть", постаравшись добиться победы в дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма".
Автогол защитника Роберта Хута на 86-й минуте накануне вечером позволил подопечным Венгера вырвать три очка в домашнем матче против "Лестера" — 1:0. Благодаря этой победе "канониры" приблизились на расстояние в четыре балла к топ-4 Премьер-Лиги.
Уже в воскресенье "Арсенал" ждет дерби против "Тоттенхэма", и Венгер призывает команду продлить свою победную серию, выиграв этот матч и все оставшиеся.
"Мы в позитивном настроении, чтобы хорошо подготовиться к дерби. У нас четкая цель — просто выйти и добиться победы. Конечно, каждая победа придает тебе небольшой импульс, и мы должны использовать это в следующем матче".
"Да, сегодняшняя победа оставляет нас в гонке за попадание в топ-4, и у нас есть одно преимущество. Это преимущество заключается в четкости нашей цели. Мы должны выиграть свои матчи и не можем соглашаться на 0:0. Мы должны абсолютно рискнуть, постаравшись выиграть следующий матч любой ценой", — цитирует Венгера Sky Sports.
27.04.2017 09:00
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Последние комментарии:
Могём. По вчерашней игре с Лестером - игроки Арса наконец-то задвигались по полю. Больше перемещений. И игра лучше смотрелась. Другое дело, что забить было тяжело - а как иначе, если против тебя стоит двухэтажный автобус?
Как я писал ранее, если бы с таким Лестером играли пенсомесы, то игра выглядела бы примерно так: обе команды сидят в своих штрафных, а мячик лежал бы себе в центре поля до окончания матча)))
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Великий тренер! Великий человек! Вечное уважение и почет!
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импульсивный Венгер
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Венгер зигу неправильно кидает
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Надо проиграть Тоттенхэму, чтобы чемпионский сeкc марафон продолжался и шпоры пободались с Челси)
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Вынесут тебя и твою команду вперёд ногами
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как говорили в одном фильме
"Arsenal - great football, shit firm. Tottenham - shit football, shit firm"
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8 подряд побед для Тоттенхэма.
а кто-то 22 игры подряд не проигрывает
АРСЕНАЛ, здоровья.
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Арсен делай красиво
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Верим Арсен, верим.
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ценой очка самира ((
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санчес хеттрик..чех сухарь!
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