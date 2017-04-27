Моуриньо недоволен Джонсом и Смоллингом

Фил Джонс и Крис Смоллинг Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подверг критике своих защитников Фила Джонса и Криса Смоллинга за нежелание рисковать, ускорив свое возвращение из лазарета.

В январе заметно улучшившаяся игра в обороне благодаря возвращению в форму Джонса и Смоллинга заставила Моуриньо отказаться от покупки Виктора Линделефа из "Бенфики". Однако надолго положиться на дуэт англичан Жозе не смог.

Достаточно скоро Фил и Крис вновь травмировались, пропустив все семь последних матчей. Это поставило "красных дьяволов" в очень затруднительное положение, особенно после потери Маркоса Рохо.

Моуриньо не собирается отказываться от услуг Джонса и Смоллинга, но признает, что оба игрока вызывают у него разочарование своим чрезмерно осторожным подходом к восстановлению.

"Конечно, у них есть будущее. Надеюсь, они еще сыграют в этом сезоне. Дело не только в них самих, но также в философии и настроении вокруг них. Осторожность. Осторожность. Осторожность. Исключительно осторожный подход. Такова философия их работы".

"Сегодня в совершенном футболе на высшем уровне игроки не желают жертвовать собой", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Смоллинг, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1726

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  1. fupler 27.04.2017 09:50 # fupler
    2 днаря от которых в свое время разумно отказалось Челси!

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  2. selfish 27.04.2017 09:44 # selfish
    Джонсе уже не топ, вали на из МЮ, стекляный пигмей

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  3. belka-rulit 27.04.2017 09:21 # belka-rulit
    Венгер мечтал о смоллинге помнится вот пусть пиздует черномазый у седому днорю

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  4. pistolero-lfc 27.04.2017 09:19 # pistolero-lfc
    ну еще бы. распиаренные днори уровня Сандерленда.

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  5. mu-fc 27.04.2017 09:17 # mu-fc
    надо продать их в арсенал, пусть с уйлшером, рэмзи и диаби трубки курят

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  6. premier-league 27.04.2017 08:43 # premier-league
    2 стелка, продать одного обязательно летом.

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  7. bluebload 27.04.2017 08:02 # bluebload
    Гони всех взашей , потом сам уйди в Реал и все довольны

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