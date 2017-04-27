Моуриньо недоволен Джонсом и Смоллингом

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подверг критике своих защитников Фила Джонса и Криса Смоллинга за нежелание рисковать, ускорив свое возвращение из лазарета.

В январе заметно улучшившаяся игра в обороне благодаря возвращению в форму Джонса и Смоллинга заставила Моуриньо отказаться от покупки Виктора Линделефа из "Бенфики". Однако надолго положиться на дуэт англичан Жозе не смог.



Достаточно скоро Фил и Крис вновь травмировались, пропустив все семь последних матчей. Это поставило "красных дьяволов" в очень затруднительное положение, особенно после потери Маркоса Рохо.



Моуриньо не собирается отказываться от услуг Джонса и Смоллинга, но признает, что оба игрока вызывают у него разочарование своим чрезмерно осторожным подходом к восстановлению.



"Конечно, у них есть будущее. Надеюсь, они еще сыграют в этом сезоне. Дело не только в них самих, но также в философии и настроении вокруг них. Осторожность. Осторожность. Осторожность. Исключительно осторожный подход. Такова философия их работы".



"Сегодня в совершенном футболе на высшем уровне игроки не желают жертвовать собой", — цитирует Моуриньо Sky Sports.