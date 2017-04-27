Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако получил травму связок колена во вчерашнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", что может положить конец его аренде из "Ливерпуля".

Пропустив победный матч "орлов" против "Ливерпуля" в минувший уикенд из-за условий своей аренды, Сако вернулся в стартовый состав команды Сэма Эллардайса на дерби против "шпор".



Однако во втором тайме, когда счет все еще был 0:0, в попытке лишить Харри Кейна мяча 27-летний француз неудачно подвернул колено, после чего был унесен с поля на носилках. Потеряв лидера своей обороны, "Пэлас" потерпел поражение 0:1.



Учитывая характер повреждения, шансы Мамаду сыграть в четырех заключительных матчах сезона выглядят минимально. Таким образом, Сако может потребоваться досрочно вернуться в "Ливерпуль" на лечение, чтобы затем подыскать себе новый клуб.



"Это травма связок, но каких связок, мы пока не знаем. Надеемся, не крестообразных. Это могут быть медиальные или задние, но совершенно точно имеет место чрезмерное растяжение. После обследования станет видно. Мы не знаем, будет ли кто-либо из трех наших центральных защитников доступен на остаток сезона", — цитирует Эллардайса Daily Mail.