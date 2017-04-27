Венгер считает Мбаппе слишком дорогим для "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что "канониры" просто не смогут себе позволить приобретение Килиана Мбаппе из "Монако".

В этом сезоне 18-летний француз взорвал европейский футбол, забив уже 23 мяча во всех соревнованиях. Интерес к Мбаппе приписывают "Реалу" и "Манчестер Сити", однако "Монако" продаст свою звезду только за космические деньги.



Требования монегасков, по всей видимости, стали известны Венгеру. Рулевой "канониров" сомневается, что его клубу будет по карману покупка талантливого вундеркинда.



"Конечно, мы внимательно следим за его игрой. Было бы лицемерием утверждает, что он нас не интересует, но, возможно, его покупка будет по карману только тем клубам, которые обладают более мощными финансовыми ресурсами", - цитирует Венгера SFR Sport.