Венгер считает Мбаппе слишком дорогим для "Арсенала"

Килиан Мбаппе Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что "канониры" просто не смогут себе позволить приобретение Килиана Мбаппе из "Монако".

В этом сезоне 18-летний француз взорвал европейский футбол, забив уже 23 мяча во всех соревнованиях. Интерес к Мбаппе приписывают "Реалу" и "Манчестер Сити", однако "Монако" продаст свою звезду только за космические деньги.

Требования монегасков, по всей видимости, стали известны Венгеру. Рулевой "канониров" сомневается, что его клубу будет по карману покупка талантливого вундеркинда.

"Конечно, мы внимательно следим за его игрой. Было бы лицемерием утверждает, что он нас не интересует, но, возможно, его покупка будет по карману только тем клубам, которые обладают более мощными финансовыми ресурсами", - цитирует Венгера SFR Sport.


Метки Венгер, Мбаппе, Монако

Автор foxmcfc   

Дата 27.04.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1903

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  1. selfish 27.04.2017 09:45 # selfish
    слишком хорош для арсенала

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  2. parlor3 27.04.2017 09:12 # parlor3
    он так говорит как будто он будет тренировать в следующем сезоне, ну все писец по ходу он остается.....

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  3. r-n 27.04.2017 08:48 # r-n
    Мбапе лучше остаться в Монако, хотя бы на следующий сезон, если он планирует поехать в Россию, летом 2018.
    Смена обстановки может лишить его достаточной, игровой практики, а вместе с тем и шансов на возможный выбор Дешама.
    К тому же, сомневаюсь что он уже перерос уровень манегасков, чтобы продолжать прогрессировать.

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  4. havedriven 27.04.2017 07:05 # havedriven
    Все возятся с этим мбапе. А с другой стороны один мезон не показатель

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  5. asnural 27.04.2017 06:48 # asnural
    Остались Реал и Челси...в Барсу его не позволит Месси купить

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  6. puhovik-vengera 27.04.2017 06:08 # puhovik-vengera
    Будь усманов владельцем аснла, а не кроенке, он бы дал денег на покупку этого топаря. Наворованных денег у руських пенсионеров

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  7. van-der-slav 27.04.2017 06:02 # van-der-slav
    Ему бы нынешних игроков оставить да и самому работу сохранить а он уже себе могилу на следующий сезон роет

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