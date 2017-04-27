Венгер считает Мбаппе слишком дорогим для "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что "канониры" просто не смогут себе позволить приобретение Килиана Мбаппе из "Монако".
В этом сезоне 18-летний француз взорвал европейский футбол, забив уже 23 мяча во всех соревнованиях. Интерес к Мбаппе приписывают "Реалу" и "Манчестер Сити", однако "Монако" продаст свою звезду только за космические деньги.
Требования монегасков, по всей видимости, стали известны Венгеру. Рулевой "канониров" сомневается, что его клубу будет по карману покупка талантливого вундеркинда.
"Конечно, мы внимательно следим за его игрой. Было бы лицемерием утверждает, что он нас не интересует, но, возможно, его покупка будет по карману только тем клубам, которые обладают более мощными финансовыми ресурсами", - цитирует Венгера SFR Sport.
27.04.2017 06:00
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Последние комментарии:
слишком хорош для арсенала
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он так говорит как будто он будет тренировать в следующем сезоне, ну все писец по ходу он остается.....
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Мбапе лучше остаться в Монако, хотя бы на следующий сезон, если он планирует поехать в Россию, летом 2018.
Смена обстановки может лишить его достаточной, игровой практики, а вместе с тем и шансов на возможный выбор Дешама.
К тому же, сомневаюсь что он уже перерос уровень манегасков, чтобы продолжать прогрессировать.
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Все возятся с этим мбапе. А с другой стороны один мезон не показатель
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Остались Реал и Челси...в Барсу его не позволит Месси купить
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Будь усманов владельцем аснла, а не кроенке, он бы дал денег на покупку этого топаря. Наворованных денег у руських пенсионеров
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Ему бы нынешних игроков оставить да и самому работу сохранить а он уже себе могилу на следующий сезон роет
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