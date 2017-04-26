Эриксен принес "Тоттенхэму" победу против "Пэлас"

Гол Кристиана Эриксена позволил "Тоттенхэму" одержать минимальную победу в тяжелейшем матче против "Кристал Пэлас".

Наставник "орлов" Сэм Эллардайс бросил в бой Мамаду Сако и Джеймса Макартура, которые заменили Джеймса Томкинса и Йоана Кабайе.



У "шпор" Бен Дэвис и Кайл Уолкер поменяли Сон Хен Мина и Кирана Триппьера.



Маурисио Почеттино остался разочарован игрой своих подопечных в первом тайме. "Тоттенхэм" в два раза больше владел мячом, но для гола сделал недостаточно — команды нанесли лишь по одному удару в створ до перерыва.



Во втором тайме игра по-прежнему давалось очень тяжело гостям. Они немало били, но почти каждый раз — мимо. На 57-й минуте "Пэлас" с травмой потерял Сако, однако сопернику никак не удавалось воспользоваться возникшей брешью.



Тем не менее, победа досталась "шпорам". На 78-й минуте Кристиан Эриксен нанес роскошный дальний удар в притирку со штангой — 0:1. Гол лишь придал подопечным Почеттино уверенности, и они без лишних хлопот довели дело до победы.



Могло сложиться впечатление, что кубковое поражение и победа "Челси" накануне испортили настроение "Тоттенхэму", который был далек от лучших образцов своей игры в этом сезоне. Несмотря на это "шпорам" удалось вырвать победу, а это означает, что небольшая, но все же интрига в чемпионской гонке сохраняется.



"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче