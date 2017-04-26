Эриксен принес "Тоттенхэму" победу против "Пэлас"
Гол Кристиана Эриксена позволил "Тоттенхэму" одержать минимальную победу в тяжелейшем матче против "Кристал Пэлас".
Наставник "орлов" Сэм Эллардайс бросил в бой Мамаду Сако и Джеймса Макартура, которые заменили Джеймса Томкинса и Йоана Кабайе.
У "шпор" Бен Дэвис и Кайл Уолкер поменяли Сон Хен Мина и Кирана Триппьера.
Маурисио Почеттино остался разочарован игрой своих подопечных в первом тайме. "Тоттенхэм" в два раза больше владел мячом, но для гола сделал недостаточно — команды нанесли лишь по одному удару в створ до перерыва.
Во втором тайме игра по-прежнему давалось очень тяжело гостям. Они немало били, но почти каждый раз — мимо. На 57-й минуте "Пэлас" с травмой потерял Сако, однако сопернику никак не удавалось воспользоваться возникшей брешью.
Тем не менее, победа досталась "шпорам". На 78-й минуте Кристиан Эриксен нанес роскошный дальний удар в притирку со штангой — 0:1. Гол лишь придал подопечным Почеттино уверенности, и они без лишних хлопот довели дело до победы.
Могло сложиться впечатление, что кубковое поражение и победа "Челси" накануне испортили настроение "Тоттенхэму", который был далек от лучших образцов своей игры в этом сезоне. Несмотря на это "шпорам" удалось вырвать победу, а это означает, что небольшая, но все же интрига в чемпионской гонке сохраняется.
"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
26.04.2017 23:55
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Последние комментарии:
Педеги,не дают расслабиться.Хотя может это и к лучшему,выиграем все свои оставшиеся матчи и установим новый рекорд по количеству побед за сезон.
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эриксен чудо банку положил, конечно
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Пусть радуются. Дальше будет 4 сосайтена подряд.
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Тяжелая, но достойная победа. На поле соперника который успел снять скальпы с половины команд топ 6. Эриксен красавец.
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Еле еле вымучали гол
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Ахахах, почему это новость не на главно, вот же гг конченный )))
Ору .
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пэлас бичи ибанные
стоило обыгрывать лфц,чтобы раздвигать булки перед петухами
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Петушиный отскок еле еле один гол родили
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Преследование синей помойки под названием chelsea продолжается.
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Просто хотят закончить чемпионскую гонку в игре с любимыми соседями.
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истинные короли лондона!
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повезло что сломали Сако...ну посмотрим дальше )
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красавцы.
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