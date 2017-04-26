Эриксен принес "Тоттенхэму" победу против "Пэлас"

Кристиан Эриксен Гол Кристиана Эриксена позволил "Тоттенхэму" одержать минимальную победу в тяжелейшем матче против "Кристал Пэлас".

Наставник "орлов" Сэм Эллардайс бросил в бой Мамаду Сако и Джеймса Макартура, которые заменили Джеймса Томкинса и Йоана Кабайе.

У "шпор" Бен Дэвис и Кайл Уолкер поменяли Сон Хен Мина и Кирана Триппьера.

Маурисио Почеттино остался разочарован игрой своих подопечных в первом тайме. "Тоттенхэм" в два раза больше владел мячом, но для гола сделал недостаточно — команды нанесли лишь по одному удару в створ до перерыва.

Во втором тайме игра по-прежнему давалось очень тяжело гостям. Они немало били, но почти каждый раз — мимо. На 57-й минуте "Пэлас" с травмой потерял Сако, однако сопернику никак не удавалось воспользоваться возникшей брешью.

Тем не менее, победа досталась "шпорам". На 78-й минуте Кристиан Эриксен нанес роскошный дальний удар в притирку со штангой — 0:1. Гол лишь придал подопечным Почеттино уверенности, и они без лишних хлопот довели дело до победы.

Могло сложиться впечатление, что кубковое поражение и победа "Челси" накануне испортили настроение "Тоттенхэму", который был далек от лучших образцов своей игры в этом сезоне. Несмотря на это "шпорам" удалось вырвать победу, а это означает, что небольшая, но все же интрига в чемпионской гонке сохраняется.

"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2017 23:55

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Последние комментарии:




  1. reeker 27.04.2017 00:57 # reeker
    Педеги,не дают расслабиться.Хотя может это и к лучшему,выиграем все свои оставшиеся матчи и установим новый рекорд по количеству побед за сезон.

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  2. cunningham 27.04.2017 00:36 # cunningham
    эриксен чудо банку положил, конечно

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  3. ganinilyha 27.04.2017 00:12 # ganinilyha
    Пусть радуются. Дальше будет 4 сосайтена подряд.

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  4. ray-black 27.04.2017 00:12 # ray-black
    Тяжелая, но достойная победа. На поле соперника который успел снять скальпы с половины команд топ 6. Эриксен красавец.

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  5. havedriven 27.04.2017 00:07 # havedriven
    Еле еле вымучали гол

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  6. mancityman 27.04.2017 00:06 # mancityman
    Ахахах, почему это новость не на главно, вот же гг конченный )))
    Ору .

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  7. hamann20 27.04.2017 00:04 # hamann20
    пэлас бичи ибанные
    стоило обыгрывать лфц,чтобы раздвигать булки перед петухами

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  8. chebrec 27.04.2017 00:03 # chebrec
    Петушиный отскок еле еле один гол родили

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  9. jesus33 27.04.2017 00:02 # jesus33
    Преследование синей помойки под названием chelsea продолжается.

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  10. egornegor 27.04.2017 00:00 # egornegor
    Просто хотят закончить чемпионскую гонку в игре с любимыми соседями.

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  11. kos9k 27.04.2017 00:00 # kos9k
    истинные короли лондона!

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  12. chelseafanmd 26.04.2017 23:59 # chelseafanmd
    повезло что сломали Сако...ну посмотрим дальше )

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  13. mdfjvnlabngmlas 26.04.2017 23:58 # mdfjvnlabngmlas
    красавцы.

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