"Арсенал" вырвал победу у "Лестера" благодаря автоголу

Вырвав победу у "Лестера" благодаря автоголу в концовке матча, "Арсенал" приблизился на расстояние в четыре очка к топ-4 Премьер-Лиги.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер сохранил схему 3-4-3, но ввел в стартовый состав четырех новых игроков: Кирана Гиббса, Эктора Беллерина, Франсиса Кокелена и Тео Уолкотта.



"Лисы" недосчитались капитана Уэса Моргана, вместо которого вышел Роберт Хут. Леонардо Ульоа заменил Синдзи Окадзаки в нападении.



"Лестер" лучше начал этот выездной для себя матч, а Джейми Варди на седьмой минуте даже отметился удар со внешней стороны сетки из пределов штрафной площади.



Однако достаточно быстро гости отошли назад, позволив "Арсеналу" безраздельно владеть мячом. Затаившись, на 22-й минуте "лисы" разразились опаснейшим ударом Рияда Махреза со средней дистанции — Петр Чех в прыжке перевел мяч через перекладину.



На 27-й минуте и хозяева создали свой первый голевой момент. Это Уолкотт пытался пробить Каспера Шмейхеля, но тот надежно защитил ближний угол своих ворот.



Контроль над мячом не приносил "канонирам" никаких дивидендов. Лишь в самой концовке тайма, взяв игру на себя, Алексис Санчес пробил с дистанции в перекладину.



После перерыва натиск "Арсенала" усилился. "Лестер" почти всей командой находился возле чужой штрафной площади, с огромным трудом переходя половину поля.



Однако время шло, а счет оставался ничейным. Несмотря на все давление, реальных голевых моментов хозяева не создавали. Развязка наступила на 87-й минуте, когда Хут грудью отправил мяч в собственные ворота после удара с линии штрафной Начо Монреаля — 1:0.



Заключительные минуты получились горячими и эмоциональными, однако команды так увлеклись выяснением отношений, что позабыли об игре в футбол. Счет уже не изменился.



"Арсенал" показал довольно бестолковую игру в этом матче, монотонно перекатывая мяч на подступах к чужой штрафной. "Лестер" быстро адаптировался к такому стилю противника, но такая случайность, как рикошет, помешала "лисам" вернуться домой с очком.



"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче