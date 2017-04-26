"Арсенал" вырвал победу у "Лестера" благодаря автоголу
Вырвав победу у "Лестера" благодаря автоголу в концовке матча, "Арсенал" приблизился на расстояние в четыре очка к топ-4 Премьер-Лиги.
Главный тренер "канониров" Арсен Венгер сохранил схему 3-4-3, но ввел в стартовый состав четырех новых игроков: Кирана Гиббса, Эктора Беллерина, Франсиса Кокелена и Тео Уолкотта.
"Лисы" недосчитались капитана Уэса Моргана, вместо которого вышел Роберт Хут. Леонардо Ульоа заменил Синдзи Окадзаки в нападении.
"Лестер" лучше начал этот выездной для себя матч, а Джейми Варди на седьмой минуте даже отметился удар со внешней стороны сетки из пределов штрафной площади.
Однако достаточно быстро гости отошли назад, позволив "Арсеналу" безраздельно владеть мячом. Затаившись, на 22-й минуте "лисы" разразились опаснейшим ударом Рияда Махреза со средней дистанции — Петр Чех в прыжке перевел мяч через перекладину.
На 27-й минуте и хозяева создали свой первый голевой момент. Это Уолкотт пытался пробить Каспера Шмейхеля, но тот надежно защитил ближний угол своих ворот.
Контроль над мячом не приносил "канонирам" никаких дивидендов. Лишь в самой концовке тайма, взяв игру на себя, Алексис Санчес пробил с дистанции в перекладину.
После перерыва натиск "Арсенала" усилился. "Лестер" почти всей командой находился возле чужой штрафной площади, с огромным трудом переходя половину поля.
Однако время шло, а счет оставался ничейным. Несмотря на все давление, реальных голевых моментов хозяева не создавали. Развязка наступила на 87-й минуте, когда Хут грудью отправил мяч в собственные ворота после удара с линии штрафной Начо Монреаля — 1:0.
Заключительные минуты получились горячими и эмоциональными, однако команды так увлеклись выяснением отношений, что позабыли об игре в футбол. Счет уже не изменился.
"Арсенал" показал довольно бестолковую игру в этом матче, монотонно перекатывая мяч на подступах к чужой штрафной. "Лестер" быстро адаптировался к такому стилю противника, но такая случайность, как рикошет, помешала "лисам" вернуться домой с очком.
"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче
26.04.2017 23:40
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Последние комментарии:
рефери с самого начала матча показал, что он тупой даун. Эпизод с Санчесом это вообще эпик, во-первых, скуяли ему нельзя стоять у линии аута, во-вторых, где желтая xуюту за разбитую губу, в-третьих, за что желтая лучшему игроку апл.
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Тоттенхэм как всегда, полтора десятка ударов из-за пределов штрафной, одна шара да залетела.
Арсенал оч плох.
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пофигу на этих говномесов.
там ттх набрал рекордное кол-во очков за всю свою историю в апл
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ПРотив Пэлэс уже видно что сдали а дальше Арс и МЮ которым нужен ЛЧ бля если они обоих обоссут будет забавно)
(ответить)
Обида. Уже лучше бы ничья чем так. Арсеналу тут радоваться нечему
(ответить)
Лютый отскок петушиной обоймы во главе с физруком средней школы пакетом
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у пенсов после Эвертона пздц календарь
даже проиграв ирисам - чемпики
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Контекс завтра опять ныть будет по любому поводу, понимает ведь, что чемпионство его мразотной команде не видать как своих ушей.
(ответить)
просто изнасиловали клоуна эллардайса с его мразотной и грязной командой.
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ееееее победаааааааа
(ответить)
канониры скиньте уже наконец сраптику его гей порно любимое, а то он заснуть не может. оказывается не зря ходят слухи что тупые качки все педики.
(ответить)
https://vk.com/video-8722610_456253836?list=3226cf54d5c62e9018
ОРУ
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Наш воспитанник Трипье выходит, чувствуется школа Топарей
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Ну так след куры если выиграют то могут закатиться в лч )
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ирокез короч обычный озлобленный на все вокруг казах)
если на эту ветку не скинет фото - обоссан и загнан под шконку навеки
агрессия 90%, моча - 9.9%, мозг - 0.1%
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фукс специально е6анул мячом санчеса, судьи как всегда дауны. автобус хорош, как колашинацом начали интересоваться, так днореаль заиграл
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каждым тварям по харям ибо нех, движуху Арсенал показал класнную, давно такое рвение не проявляли, вот что четверка животворящая делает ))
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в след туре Эвертон жарят пенсов, а Тоттенхэм аснл
интрига)))00
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Обоссаный палас вылетай к ебеням в шип
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Нормально так выeбли чемпиков
Санчес топ
в гонке
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