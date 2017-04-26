"Арсенал" вырвал победу у "Лестера" благодаря автоголу

Начо Монреаль Вырвав победу у "Лестера" благодаря автоголу в концовке матча, "Арсенал" приблизился на расстояние в четыре очка к топ-4 Премьер-Лиги.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер сохранил схему 3-4-3, но ввел в стартовый состав четырех новых игроков: Кирана Гиббса, Эктора Беллерина, Франсиса Кокелена и Тео Уолкотта.

"Лисы" недосчитались капитана Уэса Моргана, вместо которого вышел Роберт Хут. Леонардо Ульоа заменил Синдзи Окадзаки в нападении.

"Лестер" лучше начал этот выездной для себя матч, а Джейми Варди на седьмой минуте даже отметился удар со внешней стороны сетки из пределов штрафной площади.

Однако достаточно быстро гости отошли назад, позволив "Арсеналу" безраздельно владеть мячом. Затаившись, на 22-й минуте "лисы" разразились опаснейшим ударом Рияда Махреза со средней дистанции — Петр Чех в прыжке перевел мяч через перекладину.

На 27-й минуте и хозяева создали свой первый голевой момент. Это Уолкотт пытался пробить Каспера Шмейхеля, но тот надежно защитил ближний угол своих ворот.

Контроль над мячом не приносил "канонирам" никаких дивидендов. Лишь в самой концовке тайма, взяв игру на себя, Алексис Санчес пробил с дистанции в перекладину.

После перерыва натиск "Арсенала" усилился. "Лестер" почти всей командой находился возле чужой штрафной площади, с огромным трудом переходя половину поля.

Однако время шло, а счет оставался ничейным. Несмотря на все давление, реальных голевых моментов хозяева не создавали. Развязка наступила на 87-й минуте, когда Хут грудью отправил мяч в собственные ворота после удара с линии штрафной Начо Монреаля — 1:0.

Заключительные минуты получились горячими и эмоциональными, однако команды так увлеклись выяснением отношений, что позабыли об игре в футбол. Счет уже не изменился.

"Арсенал" показал довольно бестолковую игру в этом матче, монотонно перекатывая мяч на подступах к чужой штрафной. "Лестер" быстро адаптировался к такому стилю противника, но такая случайность, как рикошет, помешала "лисам" вернуться домой с очком.

"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2017 23:40

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 27.04.2017 00:57 # wengerrrro
    рефери с самого начала матча показал, что он тупой даун. Эпизод с Санчесом это вообще эпик, во-первых, скуяли ему нельзя стоять у линии аута, во-вторых, где желтая xуюту за разбитую губу, в-третьих, за что желтая лучшему игроку апл.

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  2. budun 27.04.2017 00:14 # budun
    Тоттенхэм как всегда, полтора десятка ударов из-за пределов штрафной, одна шара да залетела.
    Арсенал оч плох.

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  3. nstrv 27.04.2017 00:13 # nstrv
    пофигу на этих говномесов.
    там ттх набрал рекордное кол-во очков за всю свою историю в апл

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  4. chelseafanmd 27.04.2017 00:11 # chelseafanmd
    ПРотив Пэлэс уже видно что сдали а дальше Арс и МЮ которым нужен ЛЧ бля если они обоих обоссут будет забавно)

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  5. havedriven 27.04.2017 00:07 # havedriven
    Обида. Уже лучше бы ничья чем так. Арсеналу тут радоваться нечему

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  6. chebrec 27.04.2017 00:06 # chebrec
    Лютый отскок петушиной обоймы во главе с физруком средней школы пакетом

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  7. spartakk 27.04.2017 00:04 # spartakk
    у пенсов после Эвертона пздц календарь
    даже проиграв ирисам - чемпики

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  8. jesus33 27.04.2017 00:03 # jesus33
    Контекс завтра опять ныть будет по любому поводу, понимает ведь, что чемпионство его мразотной команде не видать как своих ушей.

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  9. mdfjvnlabngmlas 26.04.2017 23:55 # mdfjvnlabngmlas
    просто изнасиловали клоуна эллардайса с его мразотной и грязной командой.

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  10. mdfjvnlabngmlas 26.04.2017 23:54 # mdfjvnlabngmlas
    ееееее победаааааааа

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  11. iroquez 26.04.2017 23:53 # iroquez
    канониры скиньте уже наконец сраптику его гей порно любимое, а то он заснуть не может. оказывается не зря ходят слухи что тупые качки все педики.

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  12. kos9k 26.04.2017 23:52 # kos9k
    https://vk.com/video-8722610_456253836?list=3226cf54d5c62e9018

    ОРУ

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  13. mancityman 26.04.2017 23:52 # mancityman
    Наш воспитанник Трипье выходит, чувствуется школа Топарей

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  14. chelseafanmd 26.04.2017 23:50 # chelseafanmd
    Ну так след куры если выиграют то могут закатиться в лч )

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  15. spartakk 26.04.2017 23:50 # spartakk
    ирокез короч обычный озлобленный на все вокруг казах)
    если на эту ветку не скинет фото - обоссан и загнан под шконку навеки
    агрессия 90%, моча - 9.9%, мозг - 0.1%

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  16. al-faarabi 26.04.2017 23:49 # al-faarabi
    фукс специально е6анул мячом санчеса, судьи как всегда дауны. автобус хорош, как колашинацом начали интересоваться, так днореаль заиграл

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  17. reams 26.04.2017 23:48 # reams
    каждым тварям по харям ибо нех, движуху Арсенал показал класнную, давно такое рвение не проявляли, вот что четверка животворящая делает ))

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  18. spartakk 26.04.2017 23:47 # spartakk
    в след туре Эвертон жарят пенсов, а Тоттенхэм аснл
    интрига)))00

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  19. mata05 26.04.2017 23:47 # mata05
    Обоссаный палас вылетай к ебеням в шип

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  20. aaaars 26.04.2017 23:46 # aaaars
    Нормально так выeбли чемпиков
    Санчес топ
    в гонке

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