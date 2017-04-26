Моуриньо хочет купить Виллиана в "Юнайтед"

Вингер "Челси" Виллиан пополнил число трансферных целей главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо на грядущее лето.

В этом сезоне трудолюбивый бразилец забил 10 голов за "синих" с учетом всех соревнований, однако назвать себя основным игроком команды Антонио Конте вряд ли может — при итальянском тренере Виллиан отметился только 13 появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги.



Как стало известно ESPN от своих источников, Моуриньо полагает, что в сложившейся ситуации у него может появиться возможность переманить 28-летнего игрока сборной Бразилии на "Олд Траффорд". Жозе уже отдал соответствующее указание исполнительному директору Эду Вудворду, заведующему переговорами с потенциальными новичками.



Вообще же Моуриньо планирует пригласить минимум четырех новичков в "Юнайтед" грядущим летом: центрального защитника, полузащитника, а также двух нападающих на замену Златану Ибрагимовичу и Уэйну Руни.