Моуриньо хочет купить Виллиана в "Юнайтед"
Вингер "Челси" Виллиан пополнил число трансферных целей главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо на грядущее лето.
В этом сезоне трудолюбивый бразилец забил 10 голов за "синих" с учетом всех соревнований, однако назвать себя основным игроком команды Антонио Конте вряд ли может — при итальянском тренере Виллиан отметился только 13 появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги.
Как стало известно ESPN от своих источников, Моуриньо полагает, что в сложившейся ситуации у него может появиться возможность переманить 28-летнего игрока сборной Бразилии на "Олд Траффорд". Жозе уже отдал соответствующее указание исполнительному директору Эду Вудворду, заведующему переговорами с потенциальными новичками.
Вообще же Моуриньо планирует пригласить минимум четырех новичков в "Юнайтед" грядущим летом: центрального защитника, полузащитника, а также двух нападающих на замену Златану Ибрагимовичу и Уэйну Руни.
26.04.2017 22:00
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Последние комментарии:
Стал бы лучшим игроком му,но увы этим середнякам никто его не продаст.
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можно прикупить для скамейки.
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30 лямов максимум, хорошая сделка
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жозе белены объелся
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не успел продать его в мю до увольнения, ограничился матой
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50 лямов как минимум..Прямой конкурент, игрок топовый
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