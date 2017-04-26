Моуриньо хочет купить Виллиана в "Юнайтед"

Жозе Моуриньо и Виллиан Вингер "Челси" Виллиан пополнил число трансферных целей главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо на грядущее лето.

В этом сезоне трудолюбивый бразилец забил 10 голов за "синих" с учетом всех соревнований, однако назвать себя основным игроком команды Антонио Конте вряд ли может — при итальянском тренере Виллиан отметился только 13 появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги.

Как стало известно ESPN от своих источников, Моуриньо полагает, что в сложившейся ситуации у него может появиться возможность переманить 28-летнего игрока сборной Бразилии на "Олд Траффорд". Жозе уже отдал соответствующее указание исполнительному директору Эду Вудворду, заведующему переговорами с потенциальными новичками.

Вообще же Моуриньо планирует пригласить минимум четырех новичков в "Юнайтед" грядущим летом: центрального защитника, полузащитника, а также двух нападающих на замену Златану Ибрагимовичу и Уэйну Руни.


Метки Виллиан, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1145

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Последние комментарии:




  1. reeker 26.04.2017 22:45 # reeker
    Стал бы лучшим игроком му,но увы этим середнякам никто его не продаст.

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  2. jack-4poker 26.04.2017 22:40 # jack-4poker
    можно прикупить для скамейки.

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  3. mancunia-planet 26.04.2017 22:35 # mancunia-planet
    30 лямов максимум, хорошая сделка

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  4. chebrec 26.04.2017 22:20 # chebrec
    жозе белены объелся

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  5. van-der-slav 26.04.2017 22:14 # van-der-slav
    не успел продать его в мю до увольнения, ограничился матой

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  6. wymkentski 26.04.2017 22:10 # wymkentski
    50 лямов как минимум..Прямой конкурент, игрок топовый

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