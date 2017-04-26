"Арсенал" пригласил на Кубок Эмирейтс "Бенфику", "Севилью" и "Лейпциг"

Петр Чех На свой традиционный предсезонный турнир Кубок Эмирейтс "Арсенал" на сей раз пригласил "Бенфику", "Севилью" и "Лейпциг".

Напомним, турнир, проводимый в четыре матча на домашнем стадионе "канониров", традиционно предваряет новый сезон и является завершающей стадией подготовки команды Арсена Венгера.

На сей раз Кубок Эмирейтс пройдет в уикенд 29-30 июля, а его участниками станут ведущие клубы Португалии, Испании и Германии. Расписание составлено таким образом, что в первый день "Севилья" сыграет с "Лейпцигом", а "Арсенал" с "Бенфикой".

Во второй день "Лейпциг", уступающий в Бундеслиге только "Баварии", сразится с "Бенфикой", которая в данный момент движется к защите чемпионского титула в Португалии. "Арсеналу" же предстоит встреча с "Севильей", побеждавшей в Лиге Европы три последних сезона.


Метки Арсенал, Бенфика, Кубок Эмирейтс, Лейпциг, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. reeker 26.04.2017 21:13 # reeker
    Пизда асналу.

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  2. fc-zenit 26.04.2017 21:01 # fc-zenit
    Единственный кубок который может выиграть вулвич.

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