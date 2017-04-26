Энтони Тэйлор обслужит финал Кубка Англии
Рефери Энтони Тэйлор получил назначение на финальный матч Кубка Англии между "Арсеналом" и "Челси" 27 мая.
В 2013 году Тэйлору уже доводилось участвовать в финале национального кубка, но тогда он был четвертым рефери. На сей раз Энтони достанется главная роль.
Таким образом, предстоящее дерби на "Уэмбли" станет пиком судейской карьеры 38-летнего уроженца Чешира, которому ранее доводилось обслуживать на этом стадионе матч за Суперкубок Англии и финал Кубка Лиги.
Отметим, что ранее в это сезоне тренер "Арсенала" Арсен Венгер схлопотал дисквалификацию на четыре матча и штраф в 25 тысяч фунтов за то, что оскорбил и оттолкнул Тэйлора в подтрибунном тоннеле во время поединка с "Бернли".
26.04.2017 20:25
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вуахаха, ору прост, назначили самого непредвзятого рефери в мире, абрам нисколько не насосал, ога ))
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гпенсы в своем стиле насо*али у ФА
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Отметим, что ранее в это сезоне тренер "Арсенала" Арсен Венгер схлопотал дисквалификацию на четыре матча и штраф в 25 тысяч фунтов за то, что оскорбил и оттолкнул Тэйлора в подтрибунном тоннеле во время поединка с "Бернли".
Норм. РА уже и финал проплатил
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