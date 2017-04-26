Энтони Тэйлор обслужит финал Кубка Англии

Рефери Энтони Тэйлор получил назначение на финальный матч Кубка Англии между "Арсеналом" и "Челси" 27 мая.

В 2013 году Тэйлору уже доводилось участвовать в финале национального кубка, но тогда он был четвертым рефери. На сей раз Энтони достанется главная роль.



Таким образом, предстоящее дерби на "Уэмбли" станет пиком судейской карьеры 38-летнего уроженца Чешира, которому ранее доводилось обслуживать на этом стадионе матч за Суперкубок Англии и финал Кубка Лиги.



Отметим, что ранее в это сезоне тренер "Арсенала" Арсен Венгер схлопотал дисквалификацию на четыре матча и штраф в 25 тысяч фунтов за то, что оскорбил и оттолкнул Тэйлора в подтрибунном тоннеле во время поединка с "Бернли".