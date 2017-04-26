Энтони Тэйлор обслужит финал Кубка Англии

Арсен Венгер и Энтони Тэйлор Рефери Энтони Тэйлор получил назначение на финальный матч Кубка Англии между "Арсеналом" и "Челси" 27 мая.

В 2013 году Тэйлору уже доводилось участвовать в финале национального кубка, но тогда он был четвертым рефери. На сей раз Энтони достанется главная роль.

Таким образом, предстоящее дерби на "Уэмбли" станет пиком судейской карьеры 38-летнего уроженца Чешира, которому ранее доводилось обслуживать на этом стадионе матч за Суперкубок Англии и финал Кубка Лиги.

Отметим, что ранее в это сезоне тренер "Арсенала" Арсен Венгер схлопотал дисквалификацию на четыре матча и штраф в 25 тысяч фунтов за то, что оскорбил и оттолкнул Тэйлора в подтрибунном тоннеле во время поединка с "Бернли".


Метки Арсенал, Кубок Англии, рефери, Тэйлор, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2017 20:25

Количество просмотров Просмотров: 507

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  1. reams 26.04.2017 21:15 # reams
    вуахаха, ору прост, назначили самого непредвзятого рефери в мире, абрам нисколько не насосал, ога ))

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  2. gunars 26.04.2017 20:53 # gunars
    гпенсы в своем стиле насо*али у ФА

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  3. division 26.04.2017 20:32 # division
    Отметим, что ранее в это сезоне тренер "Арсенала" Арсен Венгер схлопотал дисквалификацию на четыре матча и штраф в 25 тысяч фунтов за то, что оскорбил и оттолкнул Тэйлора в подтрибунном тоннеле во время поединка с "Бернли".

    Норм. РА уже и финал проплатил

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