Пойет зазывает Терри в Китай

Главный тренер "Шанхай Шеньхуа" Гус Пойет заявил, что будет только приветствовать переезд в Китай капитана "Челси" Джона Терри.

На прошлой неделе 36-летний Терри объявил, что не будет продлевать контракт с "синими" и покинет "Стэмфорд Бридж" по окончании сезона. В данный момент Джон обдумывает следующий шаг в своей карьере.



Одной из опций для Терри остается переезд в Китай, где к нему прикован интерес сразу нескольких клубов. Пойет рассчитывает, что его бывший партнер по "Челси" сделает выбор в пользу "Шанхай Шеньхуа".



"Последние изменения в регламенте, связанные с количеством иностранцев на поле, останавливают клубы от привлечения защитников, но данном случае мы ведем речь об особенном игроке. Высока вероятность, что в будущем Джон переберется именно в Китай", - цитирует Пойета Daily Mail.