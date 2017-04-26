Пойет зазывает Терри в Китай

Гус Пойет и Джон Терри Главный тренер "Шанхай Шеньхуа" Гус Пойет заявил, что будет только приветствовать переезд в Китай капитана "Челси" Джона Терри.

На прошлой неделе 36-летний Терри объявил, что не будет продлевать контракт с "синими" и покинет "Стэмфорд Бридж" по окончании сезона. В данный момент Джон обдумывает следующий шаг в своей карьере.

Одной из опций для Терри остается переезд в Китай, где к нему прикован интерес сразу нескольких клубов. Пойет рассчитывает, что его бывший партнер по "Челси" сделает выбор в пользу "Шанхай Шеньхуа".

"Последние изменения в регламенте, связанные с количеством иностранцев на поле, останавливают клубы от привлечения защитников, но данном случае мы ведем речь об особенном игроке. Высока вероятность, что в будущем Джон переберется именно в Китай", - цитирует Пойета Daily Mail.


Метки Терри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 26.04.2017 20:00

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  1. al-faarabi 26.04.2017 20:28 # al-faarabi
    разве он не в марселе?

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  2. chebrec 26.04.2017 20:05 # chebrec
    Только на футболках миллиард фунтов заработают

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  3. j-silver 26.04.2017 20:00 # j-silver
    Пусть едет и собаку заберет

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