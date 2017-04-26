Моуриньо не уверен насчет будущего Ибрагимовича

Златан Ибрагимович Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что у него нет уверенности, сыграет ли еще когда-либо за клуб нападающий Златан Ибрагимович.

Затянув с продлением своего однолетнего контракта и решив обдумать варианты на стороне, Златан оказался в очень неприятной ситуации. Совсем скоро Ибрагимович станет свободным агентом, но в ближайшие месяцы не сможет играть из-за тяжелой травмы колена.

В данный момент Моуриньо не уверен насчет будущего 35-летнего шведа и лишь желает Ибрагимовичу скорейшего выздоровления.

"Сейчас, перед очень важной операцией, говорить о его будущем — это пустая трата времени. Я не знаю и не хочу знать, я не заинтересован в обсуждении этого".

"Я просто хочу, чтобы столь сложная операция прошла успешно, чтобы он восстановился после травмы и подготовился к следующему шагу. Думаю, его следующим шагом будет таким, как он по-настоящему хочет. Еще до его травмы я говорил, что он в периоде сомнений насчет своего будущего", — цитирует Моуриньо BBC.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2017 19:00

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