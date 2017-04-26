Гвардиола: "Сити" не хочет Деле Алли"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что не собирается покупать полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли грядущим летом.

На днях легенда "Барселоны" Хави предположил, что Алли станет трансферной целью Гвардиолы грядущим летом. Испанский тренер действительно восхищается 21-летним англичанином, забившим 20 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, но не планирует пытаться его купить.



"Маурисио Почеттино должен быть спокоен. Я практически уверен, что Деле Алли будет его игроком в следующем сезоне. Мы не хотим Деле Алли. Он великолепный игрок, и для английского футбола замечательно, что он есть. Он боец, а по игре в штрафной площади он один из лучших, кого я только видел. Однако "Манчестер Сити" не хочет Деле Алли", — цитирует Почеттино Sky Sports.