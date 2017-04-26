Поль Погба пропустит дерби Манчестера
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит дерби с "Манчестер Сити" в четверг вечером из-за травмы.
Прошлая неделя выдалась очень непростой для Погба. Сыграв 120 минут против "Андерлехта" в четверг в рамках Лиги Европы, Поль вышел в стартовом составе на воскресный матч Премьер-Лиги против "Бернли".
В самой концовке матча на "Терф Мур" Погба захромал и был вынужден попросить замену. Не уточнив характер возникших проблем, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поведал, что его подопечный не сможет сыграть в дерби Манчестера. Зато возвращается в строй Андер Эррера.
"Поль нет, Андер да", — коротко ответил Моуриньо на вопрос о доступности своих полузащитников.
Как сообщает Daily Mail, также Жозе подтвердил возвращение в строй правого защитника Антонио Валенсии. Среди потерь значатся Фил Джонс, Крис Смоллинг, Маркос Рохо, Хуан Мата и Златан Ибрагимович.
26.04.2017 17:00
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Последние комментарии:
Может и хорошо. Может хоть тактику увидим
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жаль.
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Что есть погба что нет погба все равно
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мата, рохо, ибра, пагба...
беда не приходит одна..
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Беда, и так с креативом трудности. Мхи АПЗ поставить тогда.
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Каррик постабильнее и поопытнее будет
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Можно даже не выходить на поле значит.
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Не повезло Пепу.
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