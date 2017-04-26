Поль Погба пропустит дерби Манчестера

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит дерби с "Манчестер Сити" в четверг вечером из-за травмы.

Прошлая неделя выдалась очень непростой для Погба. Сыграв 120 минут против "Андерлехта" в четверг в рамках Лиги Европы, Поль вышел в стартовом составе на воскресный матч Премьер-Лиги против "Бернли".

В самой концовке матча на "Терф Мур" Погба захромал и был вынужден попросить замену. Не уточнив характер возникших проблем, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поведал, что его подопечный не сможет сыграть в дерби Манчестера. Зато возвращается в строй Андер Эррера.

"Поль нет, Андер да", — коротко ответил Моуриньо на вопрос о доступности своих полузащитников.

Как сообщает Daily Mail, также Жозе подтвердил возвращение в строй правого защитника Антонио Валенсии. Среди потерь значатся Фил Джонс, Крис Смоллинг, Маркос Рохо, Хуан Мата и Златан Ибрагимович.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1474

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  1. havedriven 26.04.2017 18:09 # havedriven
    Может и хорошо. Может хоть тактику увидим

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  2. mdfjvnlabngmlas 26.04.2017 17:41 # mdfjvnlabngmlas
    жаль.

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  3. chebrec 26.04.2017 17:40 # chebrec
    Что есть погба что нет погба все равно

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  4. pistolero-lfc 26.04.2017 17:34 # pistolero-lfc
    мата, рохо, ибра, пагба...
    беда не приходит одна..

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  5. premier-league 26.04.2017 17:10 # premier-league
    Беда, и так с креативом трудности. Мхи АПЗ поставить тогда.

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  6. van-der-slav 26.04.2017 17:05 # van-der-slav
    Каррик постабильнее и поопытнее будет

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  7. rav-07 26.04.2017 17:04 # rav-07
    Можно даже не выходить на поле значит.

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  8. kamilfo 26.04.2017 17:02 # kamilfo
    Не повезло Пепу.

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