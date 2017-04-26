Поль Погба пропустит дерби Манчестера

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит дерби с "Манчестер Сити" в четверг вечером из-за травмы.

Прошлая неделя выдалась очень непростой для Погба. Сыграв 120 минут против "Андерлехта" в четверг в рамках Лиги Европы, Поль вышел в стартовом составе на воскресный матч Премьер-Лиги против "Бернли".



В самой концовке матча на "Терф Мур" Погба захромал и был вынужден попросить замену. Не уточнив характер возникших проблем, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поведал, что его подопечный не сможет сыграть в дерби Манчестера. Зато возвращается в строй Андер Эррера.



"Поль нет, Андер да", — коротко ответил Моуриньо на вопрос о доступности своих полузащитников.



Как сообщает Daily Mail, также Жозе подтвердил возвращение в строй правого защитника Антонио Валенсии. Среди потерь значатся Фил Джонс, Крис Смоллинг, Маркос Рохо, Хуан Мата и Златан Ибрагимович.